Arrest wegen Schlag mit Bierflasche

Ein 21-jähriger Asylbewerber schlug vergangenen Jahres einen Security-Mitarbeiter mit einer Bierflasche. Nun stand er wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht.

Weilheim – Warum genau die Situation vor der Asylbewerberunterkunft in Rottenbuch im Sommer vergangenen Jahres eskalierte, konnte sich der 21-jährige Angeklagte, der wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Weilheimer Amtsgericht stand, selbst nicht so recht erklären. Stress und Sorge um die kranke Mutter, die in Sierra Leone zurückgeblieben war, hätten dazu geführt, dass er mit Freunden feiern gegangen sei, um sich abzulenken, übersetzte seine Dolmetscherin für ihn.

Wieder auf dem Gelände der Asylbewerberunterkunft angekommen, nahm der Abend im August 2018 gegen 1.50 Uhr ein unschönes Ende. Mit 1,8 Promille schlug der junge Mann einem der Security-Mitarbeiter eine Bierflasche gegen die Brust. Ein weiterer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde am Hals verletzt. Auf die Frage von Richterin Claudia von Hirschfeld, wie viel Alkohol der Angeklagte an besagtem Abend konsumiert habe, bekam sie „drei oder vier Bier und etwas Wein“ als Antwort.

Offene Bierflasche trotz Alkoholverbot

Genau könne er sich nicht mehr erinnern. „1,8 Promille – das ist ganz schön viel“, stellte die Richterin fest. Trotz Alkoholverbotes auf dem Gelände hatte der Angeklagte eine offene Bierflasche mitgebracht. Angeblich hätte einer der Security-Mitarbeiter gegen die Flasche geschlagen, als er sie zum Mund führen wollte. Das Bier sei über sein Gesicht und seine Kleidung gelaufen. Danach geriet die Situation außer Kontrolle.

Die beiden als Zeugen geladenen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beschrieben den Vorfall etwas anders. Auch ihnen fiel es schwer, sich an alle Details zu erinnern. Doch provoziert hätten sie den Angeklagten nicht, gab einer von ihnen an. „Wir mussten ihm Handschellen anlegen“, sagte er.

Zeugin: „Angeklagter lag weinend am Boden“

Als Zeugin sagte auch eine Polizeibeamtin aus, die aufgrund des Vorfalls zur Unterkunft gerufen wurde. „Als ich ankam, lag der Angeklagte weinend am Boden. Er wurde dann aber auch aggressiv“, sagte sie. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hätten auf sie einen gelassenen Eindruck gemacht. „Ich glaube, die haben dort tagtäglich mit so etwas zu tun“, so die Polizistin.

Was genau vorgefallen ist, konnten die Beteiligten nicht mehr bis ins Detail rekonstruieren. Daran, ob der Angeklagte mit der Flasche oder mit der Hand gegen den Hals des Security-Mitarbeiters geschlagen habe, erinnerte sich niemand mehr. Fest stand nach den Aussagen jedoch, dass die Mitarbeiter keine ernsten Verletzungen davon getragen haben – und dass der Angeklagte weder vor noch nach dem Vorfall noch einmal auffällig wurde. Richterin von Hirschfeld minderte den Vorwurf deshalb auf „vorsätzliche einfache Körperverletzung“.

Auch interessant: „Stoa 169“ in Polling: Anwalt eingeschaltet.

So begründete die Richterin ihr Urteil

Sie verurteilte den 21-Jährigen nach Jugendstrafrecht zu Freizeitarrest, der an einem Wochenende abzuleisten ist sowie zu drei Terminen Alkoholberatung, um die er sich selbst kümmern muss. „Der Angeklagte ist strafrechtlich zuvor noch nie in Erscheinung getreten. In der Asylbewerberunterkunft in Rottenbuch verhält er sich unauffällig. Aber in der Tatnacht hat er sich sehr aggressiv gezeigt“, begründete die Richterin das Urteil.

nema

Lesen Sie auch:

„Was für ein Schwein ich bin“: 20-Jähriger schaute sich Kinderpornos im Internet an.

Kurz vor Geburt von zwei Rehkitzen: Hund reißt trächtiges Reh - Jäger berichtet von unfassbaren Szenen.





Rubriklistenbild: © dpa / Oliver Berg (Symbolbild)