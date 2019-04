Angehörige schmücken die Gräber ihrer Lieben - was dann passiert, ist einfach nur dreist

Wer klaut Blumen von einem Grab? Diese Frage stellt sich nicht nur Gabriele Hahn-Holike, der auf dem Weilheimer Friedhof schon mehrmals Grabschmuck abhanden gekommen ist. Auch die Polizei und das Ordnungsamt beschäftigen immer wieder ähnliche Fälle.

Weilheim – Über so viel Dreistigkeit ist Gabriele Hahn-Holike fassungslos. Schon zum wiederholten Male ist der Peißenbergerin auf dem Weil-heimer Friedhof Grabschmuck gestohlen worden. Zuletzt eine Schale mit Frühlingsblumen, die sie auf das Grab ihres Mannes gestellt hatte. „Wer klaut denn Blumen von einem Grab? Schlimmer geht es wohl echt nicht mehr“, sagt sie. Auch eine weitere Schale, eine Hortensie und ein Strauß Rosen seien schon von den Gräbern ihrer Eltern und dem Grab ihres 2017 verstorbenen Mannes verschwunden.

Mehrmals hat sie bereits bei der Polizei Anzeige erstattet. Doch die Suche nach dem Dieb blieb erfolglos. „Leider ist dabei nie etwas herausgekommen“, sagt sie, „ich sitze dann eine dreiviertel Stunde auf dem Revier und am Ende verläuft doch wieder alles im Sand.“

Lesen Sie auch: Unfassbar: Unbekannte stehlen Dekoration von Kindergrab in Penzberg

Bernd Schewe von der Polizeiinspektion Weilheim weiß um das Problem. „Das ist leider ein Phänomen, mit dem wir immer wieder einmal zu tun haben“, sagt er, „es wurden auch schon Pflanzen ausgegraben.“ Da der Friedhof frei zugänglich ist und auch nachts nicht abgeschlossen wird, sei die Wahrscheinlichkeit, einen Dieb zu erwischen, sehr gering. „Die Ermittlungen sind nicht einfach. Oft ist der Zeitraum, in dem die Tat begangen wurde, nicht leicht zu bestimmen. Nicht jeder stattet dem Friedhof täglich einem Besuch ab“, so Schewe.

Polizei Weilheim: „Man kann die Gräber ja schlecht einzeln einzäunen“

Da die „moralisch sehr fragwürdigen Diebstähle“ an verschiedenen Gräbern passieren würden, sei es schwer, Präventivmaßnahmen zu ergreifen. „Man kann die Gräber ja schlecht einzeln einzäunen. Würde es immer an einer fixen Stelle passieren, könnte man eine Wildschutzkamera aufstellen“, sagt er.

Dass die Diebstähle in letzter Zeit zugenommen hätten, kann der Polizeihauptkommissar nicht bestätigten. „Es ist auch nicht so, dass so etwas nur in Weilheim vorkommt“, sagt er. Im Falle eines Diebstahls rät er trotz der schwierigen Tätersuche immer dazu, Anzeige zu erstatten: „Das macht auf jeden Fall Sinn. Wir geben den Polizeibericht ja auch an die Presse weiter – und vielleicht finden sich so Zeugen.“

Lesen Sie auch: Ab sofort patrouilliert die Weilheimer Sicherheitswacht

Gabriele Hahn-Holike ist mittlerweile skeptisch. „Ich habe mir sogar schon überlegt, selbst eine Belohnung auszusetzen“, sagt sie. Auch an die Friedhofsverwaltung habe sie sich schon gewandt. „Da hat man mir gesagt, dass man die Vorfälle wirklich sehr bedauere – über Nacht zu sperren, könne man den Friedhof aber nicht“, sagt sie.

Friedhof Weilheim: „Wer wirklich rein möchte, steigt auch über den Zaun“

Laut Andreas Wunder, Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Weilheim, würde das Abschließen des Friedhofsareals wenig Sinn machen. „Wer wirklich rein möchte, steigt über den Zaun“, sagt er. Ein früherer Versuch, den Friedhof abzusperren, hätte jedenfalls keinen Erfolg gehabt. „Wir hatten außerdem Probleme, weil einige Male ältere Leute eingesperrt wurden, die spätabends Gräber besucht haben“, so Wunder.

Auf die Diebstähle reagieren will er trotzdem – und hat sich nun mit der Weilheimer Polizeiinspektion in Verbindung gesetzt. „In Absprache mit der Polizei wird die Weilheimer Sicherheitswacht den Friedhof künftig vermehrt kontrollieren“, sagt er, „sie sollen auch nachts nach dem Rechten sehen.“