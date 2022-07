„Dein Müll gehört zu dir“: Anti-Müll-Kampagne wirbt mit flotten Sprüchen für mehr Achtsamkeit

Kunstprojekt deutschlandweit geplant

Das Thema Müll in Innenstädten ist ein Dauerbrenner. In Weilheim startete jetzt eine neue Anti-Müll-Kampagne: Mit flotten Sprüchen möchte man die Menschen für mehr Achtsamkeit sensibilisieren.

Weilheim – „Huch, was steht denn da?“, wird sich so manch einer schon gedacht haben. Seit kurzer Zeit zieren flotte Sprüche den Weilheimer Innenstadtboden. „Ich gehör zu dir“, „Ich will mit dir gehen“ oder „Verlass mich nicht“, ist da zu lesen. Es geht um eine ganz besondere Beziehung: Die des Menschen zu seinem selbst produzierten Abfall. Die Sätze sind in Motive eingebettet, die jeweils die Silhouette eines Müllstücks zeigen, wie beispielsweise eine Flasche oder ein Plastikbecher.

„Dein Müll gehört zu dir“: Aufdrucke mit Wasser oder Kreide

„Viele werfen ihren Müll achtlos weg. Aus den Augen, aus dem Sinn sozusagen“, so Katharina Segerer, Klimaschutzmanagerin der Stadt Weilheim, beim offiziellen Pressetermin der Anti-Müll-Kampagne #DeinMüll. Was viele nicht bedenken würden: Auch Müll ist ein Produkt, in dem viele Ressourcen stecken. Mit der Kampagne möchte man mehr Menschen für das Thema Vermüllung sensibilisieren.

Die flotten Sprüche sollen an ganz verschiedenen Orten „aufploppen“, wie Segerer sagt. Angebracht werden sie auf zwei Arten. Entweder mittels Hochdruckwasserstrahl – hier helfen die Stadtwerke mit ihrer Straßenkehrmaschine aus – oder mit biologisch abbaubarer Kreidefarbe, die aus einer tragbaren Pump-Flasche aufgetragen wird. Beide Varianten sind ökologisch und ökonomisch: Nach einiger Zeit verblassen die Aufschriften von selbst, der „Aufdruck“ ist aufgrund der verwendeten Materialien so gut wie kostenlos. Und anders als bei Plakaten lassen sich die Botschaften auch nicht so leicht verunstalten. Die Schablonen für die Spruchaufschriften sind aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff.

„Dein Müll gehört zu dir“: Auch im Internet startet die Kampagne

Die Idee zur Anti-Müll-Kampagne stammt von Ursula Pfingstgraf und Katalin Marghescu. Die beiden Frauen arbeiten in München, Pfingstgraf ist als Grafikdesignerin tätig, Marghescu entwickelt Kommunikationslösungen für Unternehmen. Während der Pandemie waren sie auf langen Spaziergängen an der Isar auf Idee gekommen, ein Kunstprojekt zum Thema Müll zu starten.

„Wir wollen das Thema ins Bewusstsein der Menschen bringen“, beschreibt Marghescu die Intention des Projekts. „Die Leute sollen durch die Sprüche miteinander ins Gespräch kommen und sich gegenseitig austauschen.“ Die Anti-Müll-Kampagne wird unter dem Hashtag #DeinMüll auch in den sozialen Medien präsent sein. „Der Müll hat Follower“, sagt die Künstlerin. „Auf der ganzen Welt.“

Weilheims Klimaschutzmanagerin Katharina Segerer möchte die Kampagne mit verschiedenen Aktionen verbinden. „Ich denke da zum Beispiel an das Ramadama“, sagt sie. Auch suche sie den Kontakt zu Schulen, um mit den Schülern gemeinsam die Sprüche auf dem Boden anzubringen.

„Dein Müll gehört zu dir“: Stadt Weilheim nimmt Vorreiterrolle ein

Das Kunstprojekt wird nicht nur die Innenstadt zieren: Das Areal rund um die Ammer, der Volksfestplatz und die Spielplätze sind laut Segerer ebenfalls „müllintensive Pflaster“. Die jetzigen Standorte wurden gemeinsam mit der Arbeitsgruppe „Junges Leben“ der Agenda 21 und den Mitarbeitern der Stadtwerke ausgewählt.

Die Anti-Müll-Kampagne #DeinMüll soll die nächsten Jahre andauern. Die Stadt Weilheim hat zusammen mit der Stadt Penzberg vier der Spruchschablonen gekauft. Segerer steht dafür in engem Kontakt mit ihrem Penzberger Kollegen, dem Klimaschutzbeauftragten Carl-Christian Zimmermann.

Eventuell kommen noch weitere Motive hinzu – die Künstlerinnen von #Dein Müll haben bisher zwölf Designs entwickelt. Weilheim übernimmt eine Vorreiterrolle. Deutschlandweit ist die Stadt die erste, die sich an der Kunstaktion beteiligt. Weitere Städte quer durch die Republik, wie Landshut, Heidelberg oder Neumünster, werden folgen.

