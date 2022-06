Weilheim: Wohnmobil-Stellplätze statt Bolzplatz?

Der Wohnmobilstellplatz neben der Ammerschule ist stärker genutzt als der dahinterliegende Bolzplatz. Deshalb soll Letzterer auf Antrag der „Bürger für Weilheim“ umgenutzt werden. © ruder

Die BfW fordern mehr Wohnmobil-Stellplätze in Weilheim – und würden dafür gern den Bolzplatz neben der Ammerschule umbauen. Im Bauausschuss des Stadtrates kam dieser Vorschlag aber nur teilweise gut an.

Weilheim – In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Bauausschuss des Weilheimer Stadtrates mit einem Antrag, den Claus Reindl und Tourismus-Referent Hans Vollmann Anfang Mai für die Fraktion „Bürger für Weilheim“ (BfW) gestellt haben. Sie wollen eine Neugestaltung und Vergrößerung des Wohnmobil-Stellplatzes an der Ammerschule.

Die Kosten würden sich laut BfW relativ schnell amortisieren

Zur Begründung führen sie an, dass die Zahl der Wohnmobilisten steigt. Ihnen sollten daher mehr Stellplätze angeboten werden. Diese sollten auch zentrumsnah gelegen sein. Die beiden BfW-Vertreter schlagen vor, die an den bestehenden Stellplatz angrenzende Fläche des Bolzplatzes „zur Anlegung von gut nutzbaren, attraktiven Stellplätzen umzubauen“. Die Bau- und Investitionskosten würden sich relativ schnell durch Tagesgebühren in Höhe von zehn bis 15 Euro amortisieren.

Der Bolzplatz werde kaum genutzt

Dass der Bolzplatz wegfällt, halten die Antragsteller für unproblematisch, da dieser kaum genutzt werde. Außerdem gebe es in Weilheim noch fünf weitere Bolzplätze – nämlich in der Au, an der Andreas-Schmidtner-Straße, östlich der Hardtschule, am Freizeitgelände Narbonner Ring und am Dietlhofer See. Klaus Gast (CSU) sieht dies anders. Er plädierte im Bauausschuss dafür, dass der Bolzplatz erhalten bleibt.

Alfred Honisch (Grüne) schlug vor, einen weiteren Stellplatz an der Kläranlage einzurichten. Dieser Standort ist nach Ansicht mehrere Ausschussmitglieder allerdings nicht geeignet, da er zu weit vom Zentrum entfernt ist.

Der Bauausschuss, der für diese Angelegenheit beschließend zuständig ist, wollte nichts übereilen, da laut Stadtbaumeisterin Katrin Fischer auch eine Erweiterung der benachbarten Ammerschule ansteht. So stellte das Gremium das Thema zurück, bis ein Gesamtkonzept für diesen Bereich erstellt worden ist.

Alfred Schubert