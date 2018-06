Areal ums „Haus der Begegnung“: Kirche plant große Veränderungen

Große Veränderungen plant die Kirchenverwaltung Mariae Himmelfahrt zusammen mit der Diözese und dem St. Ulrichswerk auf dem Gelände an der Römerstraße in Weilheim. Welche genau, das wurde bei einem Ortstermin erläutert.

Weilheim – Seit Ende 2016 befasst sich die Kirchenverwaltung angesichts der Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Weilheim damit, wie das vorhandene Areal genutzt werden kann. Dabei war auch die Frage zu klären, welche Perspektive es für die vorhandenen Pfarrheime gibt. Hierbei wurde vor allem der hohe Investitionsbedarf für die Liegenschaft an der Römerstraße thematisiert, deren erste Bauteile aus den 70er Jahren stammen, die Erweiterung erfolgte Ende der 90er Jahre.

In einer Kostenschätzung ermittelte die Diözese hier einen Rahmen von mindestens 600 000 Euro für eine Sanierung. Dabei ist zu beachten, dass sowohl das „Haus der Begegnung“ an der Römerstraße als auch das „Haus Miteinander“ an der Theatergasse jährlich ein Defizit von 20 000 Euro verursachen, welches Kirchenverwaltung und Diözese zu gleichen Teilen tragen. Im September vorigen Jahres wurde dann zusammen mit allen Verantwortlichen eine Richtungsentscheidung gefällt, wonach das „Haus Miteinander“ erhalten und ertüchtigt werden soll. Beim „Haus der Begegnung“ soll der Altbau abgerissen und der Saal erhalten und mit einem Anbau durch notwendige Funktionsräume ergänzt werden. Mitfinanziert werden sollen An- und Neubauten, für die circa 1,5 Millionen Euro veranschlagt sind, durch die Grundstückserlöse an der Römerstraße sowie einen möglichen Zuschuss der Diözese.

Was hier in Sachen „Wohnungsbau“ geplant ist, erklärte Rudolf Mitterhuber, Geschäftsführer des St. Ulrichswerkes. Im Rahmen der Wohnungsbauoffensive der Diözese Augsburg sind 45 Wohnungen in verschiedenen Baukörpern auf dem Gelände zwischen Andreas-Schmidtner-, Römer- und Hardtkapellenstraße vorgesehen. Hinzu kommen 14 oberirdische Stellplätze und 54 in einer Tiefgarage.

Momentan hat das St. Ulrichswerk zwei Vorschläge erarbeitet, die mit der Kirchenverwaltung und der Stadt Weilheim, die grundsätzliches Interesse signalisiert hat, abgestimmt werden sollen. Für das „Haus der Begegnung“ plant das Ulrichswerk ein optimiertes Raumprogramm. So soll der Versammlungsaal künftig variabel genutzt werden können, weshalb eine Trennwand vorgesehen ist. Funktions- und kleine Gruppenräume soll es in einem Anbau geben, weshalb der aus den 70er Jahren stammende Altbestand weichen soll.

In einer Diskussion, die von Dr. Ulrich Bracker, Mitglied der Kirchenverwaltung, moderiert wurde, hatten die Gäste Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen. Von den Stadträten Angelika Flock, Marion Lunz-Schmieder, Uta Orawetz (alle CSU), Alfred Honisch (Grüne) und Michael Lorbacher (SPD) wurde insbesondere der soziale Wohnungsbau hinterfragt. Hier wurde um intensive Abstimmung mit der Stadt geworben, um nicht am Bedarf vorbeizuplanen. Außerdem äußerte Stadtrat Honisch die Hoffnung, dass bei der Vergabe die Religionszugehörigkeit keine Rolle spielen solle.

Vor allem die älteren Anwesenden, aber auch ein Vertreter der jüngeren Generation, plädierten für eine weitere Nutzung des Saales für Gottesdienste, insbesondere bei Trauerfeiern. Dies sah Stadtpfarrer Engelbert Birkle allerdings sehr kritisch, da es ausreichend Kirchen gebe und ein Pfarrheim, wie es entstehen soll, nicht dafür geeignet sei. Lediglich für Veranstaltungen der Kinderkirche sieht Birkle Möglichkeiten.

Von Bianca Heigl