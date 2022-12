„Landkreisspitzen“: Erste Ausstellung von Karikaturist Reiner Behrends im Stadtmuseum

Von: Boris Forstner

Mehr als 80 Karikaturen, die bereits im Weilheimer Tagblatt zu sehen waren, sind in der Ausstellung von Reiner Behrends (2.v.r.) im Stadtmuseum ausgestellt. Bei der Vernissage dabei waren auch (v.l.) Museumsleiter Tobias Güthner, Vize-Bürgermeisterin Angelika Flock, Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Redaktionsleiter Boris Forstner. © EMANUEL GRONAU

Seit mehr als eineinhalb Jahren zeichnet Reiner Behrends jeden Samstag eine Karikatur für die Heimatzeitung. Jetzt präsentiert er seine bisher mehr als 80 Werke in einer Ausstellung.

Weilheim – Die Anfrage kam per E-Mail. Es war rund um Ostern 2021, als Reiner Behrends bei der Heimatzeitung nachfragt, ob sie einen Karikaturisten brauche. Nach ein, zwei Telefonaten und den ersten Tests war die Sache klar – seitdem sind die Zeichnungen des 54-jährigen Tutzingers ein Höhepunkt jeder Wochenendausgabe von Weilheimer Tagblatt/Penzberger Merkur.

Die besten Karikaturen funktionieren auch ohne Text

Im Weilheimer Stadtmuseum hat Behrends nun, im Beisein von zahlreichen Freunden und Verwandten, seine erste Ausstellung unter dem Namen „Landkreisspitzen“ eröffnen können. Anfangs habe er noch eine Auswahl treffen wollen, sagte er, doch sich dann dazu entschieden, alle bisher erschienenen Zeichnungen auszustellen – und zwar jeweils die Original-Zeichnung zusammen mit dem Zeitungsausschnitt, der meist eine kleine Erklärung zum Thema bietet. Die besten Karikaturen funktionieren zwar auch ohne Text, doch bei den lokalen Themen ist es manchmal hilfreich, wenn der Leser kurz auf die Vorgeschichte hingewiesen wird.

Zwei aufmerksame Betrachterinnen der Karikaturen waren Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Weilheims Vize-Bürgermeisterin Angelika Flock. Kein Wunder, sind Politiker doch das natürliche Ziel der Karikaturisten, und vor allem die Landrätin fand sich unter anderem beim Thema Zentralkrankenhaus des öfteren als Thema wieder. Das griff auch Flock in ihrer Rede auf, denn ein Karikaturist könne unterschiedlich mit einem Sachverhalt umgehen: Er könne etwas sanft kritisieren „oder als Waffe gegen uns einsetzen“. Immer aber müsse eine Karikatur zum Nachdenken anregen und einen Sachverhalt überspitzt darstellen.

Verschönerung der Unterführung in der Schützenstraße in den 80er Jahren

Dass aus Behrends mal ein Künstler werden wird, hat einer schon früh geahnt: Norbert Balling, sein früherer Lehrer im Fach Zeichnen und Gestalten an der Berufsschule in Weilheim. Der 78-Jährige erinnerte sich in seiner Laudatio, dass Behrends schon mit 17 Jahren „Grafiker, Zeichner, Karikaturist“ werden wollte und sich gedacht habe: „Aha, wieder so einer.“ Doch als es darum ging, im Auftrag des Straßenbauamts die Unterführung an der Schützenstraße zu verschönern, sei Behrends Feuer und Flamme gewesen und der einzige, der sich gemeldet hatte. „Er hat sofort mit der Planung angefangen und die Idee mit der Stadtsilhouette gehabt, die heute noch zu sehen ist“, sagt Balling – leider überlagert von den unvermeidlichen Schmierereien.

Schon vor 34 Jahren hat Reiner Behrends Spuren in Weilheim hinterlassen – er durfte die Unterführung an der Schützenstraße verschönern. © privat

Die Malerei ist heute noch zu sehen, leider übermalt von Schmierereien. © EMANUEL GRONAU

Jetzt, mehr als 30 Jahre später, könne er mit Fug und Recht behaupten: Behrends habe mit seinen damaligen Künstler-Plänen Wort gehalten. Und durch die Karikaturen in der Heimatzeitung habe man wieder Kontakt aufgenommen, das sogar in ein konkretes Projekt gemündet ist: Zusammen haben sie ein Wiesn-Plakat für nächstes Jahr erstellt und sich beworben – es wäre wirklich sensationell, wenn das alte Lehrer-Schüler-Verhältnis mit so einem Erfolg belohnt werden würde.

Und was sagt der Karikaturist zu seiner Ausstellung? „Ich rede nicht gerne“, meinte er nur. Er lässt lieber seine Zeichnungen sprechen.

Ausstellung „Landkreisspitzen“ bis 28. Januar 2023 zu sehen, jeweils von Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr im Weilheimer Stadtmuseum

