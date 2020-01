Autofahrer hinterlässt Spur der Verwüstung - und beleidigt anschließend die Polizisten

Eine Schneise der Verwüstung hat ein alkoholisierter Autofahrer in Weilheim hinterlassen. Auch anschließend war der Mann kaum zu bändigen.

Ein Autofahrer hat in Weilheim zahlreiche Autos beschädigt

hat in Weilheim zahlreiche Autos beschädigt Der Mann war stark alkoholisiert . Er leistete erheblichen Widerstand.

. Er leistete erheblichen Widerstand. Ernste strafrechtliche Konsequenzen drohen.

Weilheim - Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat in Weilheim eine Spur der Verwüstung verursacht. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend - und mit der Trunkenheitsfahrt des 56-jährigen Weilheimers fing der Polizeieinsatz erst richtig an.

Weilheim: Anwohner alarmieren nach Trunkenheitsfahrt die Polizei

Der Mann fuhr laut Polizei gegen 20.30 Uhr durch die Westendstraße Weilheims, als er nach und nach mehrere geparkte Autos und eine Laterne anfuhr und beschädigte. Als Anwohner den Weilheimer beobachteten, alarmierten sie die Polizei. Der Autofahrer selbst stellte sein Fahrzeug nach seiner Irrfahrt ab und ging zu Fuß nach Hause.

Die Polizei ermittelte jedoch die Anschrift des Trunkenboldes - und stattete dem Weilheimer einen Besuch ab. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von „deutlich über 1,1 Promille“, wie es in der Mitteilung heißt. Anschließend erklärten die Polizeibeamten dem 56-jährigen die weitere Verfahrensweise - doch dann leistete der Mann erheblichen Widerstand. Er beleidigte und bespuckte die Beamten.

Weilheimer Autofahrer setzt sich gegen Polizeieinsatz zur Wehr

Auf der Polizeiwache wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, außerdem musste er seinen Führerschein abgeben. Weil seine Alkoholisierung derart hoch war, wurde der Weilheimer anschließend auch noch ärztlich behandelt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren: unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Trunkenheitsfahrten kommen in der Region immer wieder vor. An Karfreitag 2019 hatte ein Mann aus Feldkirchen ebenfalls mehr als 1,1 Promille Alkohol im Blut und wurde auffällig - und eine Holzkirchnerin, die in Schlangenlinien über die Straße fuhr, hatte sogar mehr als drei Promille, wie merkur.de* berichtet.

rpp

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.