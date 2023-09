„Autofreier Sonntag“: Viel geboten in Weilheim - doch wichtiger Punkt ist aus Sicherheitsgründen abgesagt

Von: Magnus Reitinger

Dieses Logo lädt zum „Autofreien Sonntag“ ein, den die „Initiative Ziel 21“ angeregt hat. © Veranstalter

Es geht auch mal ohne Auto: Das will der bayernweite „Autofreie Sonntag“ am 10. September zeigen. In Weilheim gibt es zahlreiche Aktionen dazu – vom kostenlosen Stadtbus bis zum Schnupper-Skateboarden. Doch ein geplantes Highlight wurde nun überraschend abgesagt.

Weilheim – „Keine Sperrungen, kein Wettbewerb, kein Muss“: Das ist das oberste Gebot des „Autofreien Sonntags“ in Weilheim. „Ziel ist, dass freiwillig auf das Auto für einen Tag verzichtet wird“, heißt es in der Einladung, die Weilheims Bürgermeister Markus Loth unterschrieben hat. „Es soll keine Atmosphäre des Verbots entstehen, sondern ein Klima des Anreizes.“ Deshalb setze man auf niedrigschwellige Angebote.

Veranstalter wollen „keine Atmosphäre des Verbots“

Verschiedene Vereine, Organisationen und Privatleute haben in Weilheim ein buntes Programm für kommenden Sonntag, 10. September, zusammengestellt (siehe Kasten). Beispielsweise laden die Schutzgemeinschaft Weilheimer Moos und der Fahrradclub ADFC zu Radtouren ein, Stadtarchivar Joachim Heberlein bietet eine kostenlose Stadtführung an, und verschiedene Stände auf dem Marienplatz wollen vor Augen führen, wie eine autofreie Altstadt aufatmen lässt.

Stadtbus ist den ganzen Tag kostenlos

Wohl eher an ein jüngeres Publikum wendet sich das Schnupper-Skateboarden im Skaterpark am Narbonner Ring, während die Agenda 21 Weilheims Senioren mit „Buspaten“ zur Nutzung des Stadtbusses motivieren möchte. Übrigens kann der Weilheimer Stadtbus an diesem Tag durchweg kostenlos genutzt werden – von allen Bürgern.

Die Aktionen am 10. September im Überblick Ganztägig: Kostenloser Stadtbus im gesamten Netz sowie Buspaten für Senioren am Bahnhof oder am Unteren Graben (Organisatoren: Stadtwerke Weilheim und AK Senioren der Weilheimer Agenda 21). 10 Uhr: Naturkundliche Radlfahrt ins Weilheimer Moos; Treffpunkt an der Stadthalle (Organisator: Schutzgemeinschaft Weilheimer Moos). 10 Uhr: Radtour „Autofrei rund um Weilheim“; Treffpunkt: Am Öferl/Westausgang Weilheimer Bahnhof (Organisator: ADFC-Kreisverband Weilheim-Schongau). 11-15 Uhr: Schnupper-Skateboarden im Skaterpark am Narbonner Ring (Organisator: „GoSkate! Skateboardschule“). 11-15 Uhr: Infostände & mehr auf dem Marienplatz unter dem Motto „Autofreie Altstadt = Weilheim atmet auf!“ (Organisatoren: Gerd Schober & Isabel Fischer). 12.30 Uhr: Kostenlose Stadtführung durch Weilheim mit Stadtarchivar Joachim Heberlein; Treffpunkt: Mariensäule.

„1. Weilheimer Radl-Kreisverkehr“ ist abgesagt

Dagegen musste der geplante „1. Weilheimer Radl-Kreisverkehr“ nun überraschend abgesagt werden. Mit diesem wollte die Initiative „Radentscheid Weilheim“ am „Autofreien Sonntag“ für die Umsetzung des Radwegekonzepts und die Einführung einer Ring-Bus-Linie werben. Vorgesehen war, den ganzen Nachmittag über mit Fahrrädern um Weilheims Altstadt zu radeln – als „Kreisverkehr“ gegen den Uhrzeigersinn. „Alle Altersstufen, Familien, Kind und Kegel“ wurden dazu eingeladen, „gerne mit kreativen Ideen, Verkleidung, phantasievoll geschmückten Fahrrädern“, wie es hieß.

Polizei hatte Bedenken in puncto Sicherheit

Harald Bauer, der Leiter der Polizeiinspektion Weilheim, sah allerdings eine Reihe von Problemen, als er in unserer Zeitung vom geplanten „Radl-Kreisverkehr“ las. Er bat die Veranstalter deshalb zu einem Gespräch, gemeinsam mit Vertretern des städtischen Ordnungsamtes und des Landratsamtes. Um den „Radl-Kreisverkehr“ sicher und gemäß rechtlicher Vorgaben durchzuführen, gäbe es nur zwei Möglichkeiten, so Bauer: als „Versammlung“, die wie eine Demonstration von der Polizei begleitet wird, aber nur im Pulk und über einen kürzeren Zeitraum möglich wäre und zudem eine Reihe von Ordnern bräuchte. Oder als „genehmigungspflichtige Sondernutzung“, für die auf der ganzen Strecke eine Geschwindigkeitsbeschränkung angeordnet und beschildert werden müsste –und die Veranstalter die Kosten tragen müssten.

Zusätzliche Ring-Bus-Linie für Weilheim gefordert

Beides sei in der Kürze der Zeit sowie personell „nicht machbar“, erklärte Roland Bosch vom „Radentscheid Weilheim“ nach dem Gespräch am Montagnachmittag. Deshalb bleibe nur die Absage. Bei allem Verständnis für die Vorgaben war dem Mitorganisator die Enttäuschung darüber anzuhören: „Wir wollen tatsächlich was für Weilheim machen, aber dann scheitert es an bürokratischen Hürden.“ An ihrem Thema freilich – den nötigen Verbesserungen für Radler in Weilheim und der Idee einer zusätzlichen Ring-Bus-Linie – würden die Initiatoren weiterarbeiten, so Bosch auf Tagblatt-Anfrage. Und mit dem „1. Weilheimer Radl-Kreisverkehr“ wolle man es eventuell im Herbst 2024 noch einmal versuchen.

Kommenden Sonntag aber lockt erst mal der „Autofreie Sonntag“ 2023 in die Stadt. „Wir als Stadt Weilheim möchten diesen Aktionstag unterstützen“, betont Bürgermeister Loth, „und diesen dazu nutzen, den Menschen zu zeigen, dass man in Weilheim und Umgebung viele spannende und tolle Dinge erleben und unternehmen kann – ganz ohne mit dem Auto fahren zu müssen“.

