Neues „Erlebnisautohaus“ Medele-Schäfer: Das passiert mit den Gebäuden an der Röntgen- und der Alpenstraße

Von: Boris Forstner

Im Servicecenter an der Alpenstraße wird der TÜV seine Weilheimer Zentrale aufschlagen. © EMANUEL GRONAU

Wenn das Autohaus Medele-Schäfer seinen Neubau im Osten Weilheims bezieht, was passiert dann mit den bestehenden Gebäuden an der Röntgen- und Alpenstraße?

Weilheim – Als Firmenchef Johannes Medele vor fast drei Jahren bei einer Pressekonferenz die Pläne für den Neubau des „Erlebnisautohauses“ vorstellte, kam natürlich die Frage auf, was mit dem bisherigen Service-Center am Stammsitz an der Alpenstraße passiert und vor allem mit den markanten Verkaufsräumen schräg gegenüber an der Röntgenstraße. Denn das futuristische Gebäude mit der großen Glasfront ist für anderes Gewerbe schwer zu nutzen, das wusste auch Medele. Also eine Vermietung an ein anderes Autohaus? Das schloss der Firmenchef aus, man wolle keinen Konkurrenten stärken.

„Erlebnisautohaus“ Medele-Schäfer: In wenigen Tagen startet der Umzug

Jetzt wird das Thema aktuell, denn schon in wenigen Tagen soll der Umzug des Autohauses ins neue Gebäude beginnen. „Es ist natürlich noch nicht alles fertig, aber das passt schon“, sagt Medele. Daimler hatte die Fertigstellung des sogenannten Rex-Centers für Ende 2022 vorgeschrieben. Aufgrund der vielfältigen Probleme unter anderem mit Materialnachschub hatte der Konzern die Anforderungen zwar aufgeweicht, „wir hätten jetzt mehr Zeit gehabt“, sagt Medele. „Aber nachdem wir immer auf das Datum zum Jahresende 2022 hingearbeitet hatten, wollten wir es auch einhalten.“

Die beiden bisherigen Standorte werden so schnell wie möglich freigemacht, denn die Interessenten scharren schon mit den Hufen. Da ist zum einen der TÜV Süd, der sich in Teilen der bisherigen Werkstatt einmieten wird. Der TÜV ist bisher schon in seinem „Service-Center 2“ an der Röntgenstraße auf dem Medele-Gelände untergekommen, „da kamen wir natürlich ins Gespräch“, sagt Medele.

„Erlebnisautohaus“ Medele-Schäfer: TÜV rückt wieder näher an die Zulassungsstelle

Das bestätigt Uwe Hippmann, Gebietsleiter Oberbayern Süd beim TÜV. „Wir hatten dort vor Jahren eine zusätzliche Prüfstelle eingerichtet, weil der Standort attraktiv war und mit Medele ein großer Kunde direkt vor Ort sitzt.“ Dort seien rund 1000 Fahrzeuge pro Jahr abgefertigt worden, an der Hauptstelle an der Paradeisstraße rund 5000, wobei Hauptuntersuchungen laut Hippmann rund die Hälfte der Termine ausmachen.

Das Problem an der Hauptstelle im Paradeis: „Sie ist zu weit weg, es gibt keine normale Frequenz, alle Kunden müssen extra dort hinfahren“, weiß Hippmann. Da das sanierungsbedürftige Gebäude dem TÜV aber selbst gehört, habe man schon überlegt, ob es technisch und organisatorisch Sinn macht, sich in neuen Räumen einzumieten, zumal die Anforderungen hoch sind. „Auch wenn die Voraussetzungen als Werkstatt gut sind, haben wir Spezialimmobilien, die wir an den Standort anpassen müssen“, sagt Hippmann. „Denn der Kunde hat nichts von dem besseren Standort, wenn es nicht flutscht.“ Doch man wollte den Schritt wagen. Positiver Nebeneffekt: Man sei wieder nahe an der Zulassungsstelle im Landratsamt an der Stainhartstraße.

Der Betrieb in den neuen Räumen sei bereits ab dem 1. April geplant. „Ob das so klappt, müssen wir sehen“, sagt Hippmann. Auch die Führerscheinprüfungen werden dann logischerweise an dem neuen Standort abgehalten.

„Erlebnisautohaus“ Medele-Schäfer: 1000 Quadratmeter für ein Fahrradgeschäft

Bleibt noch das bisherige Verkaufsgebäude an der Röntgenstraße. Dort hatte Medele die Anfrage von MultyCycle bekommen, einem expandierenden Fahrradhändler. Medele war anfangs skeptisch, gibt er zu: „Ich dachte mir, sind 1000 Quadratmeter Fläche für ein Fahrradgeschäft nicht zu groß?“ Doch die Pläne des Unternehmens passen zum Standort.

Als wir bei Michael Birkhan, dem Leiter des Offline-Marketing bei MultyCycle, anrufen, hat er gerade keine Zeit: „Ich bin in Wien, wir eröffnen dort unsere erste Filiale in Österreich“, sagt er nur kurz ins Handy. Drei Tage später klappt es und Birkhan erzählt, dass man auf das Objekt in Weilheim gestoßen sei, „weil es in unser Portfolio passt“. Die Firma, die vor rund drei Jahrzehnten gegründet wurde und seitdem ausschließlich Räder der Marke Cube vertreibt, expandiere derzeit stark: Nach eigener Aussage gehöre man mit fast 40 Filialen vor allem in Süddeutschland zu den größten Fahrradhändlern Deutschlands.

Künftig zwei statt vier Räder: Im bisherigen MedeleSchäfer-Verkaufsgebäude an der Röntgenstraße wird ein Fahrradgeschäft einziehen. © EMANUEL GRONAU

Die Firma hat eine ihrer ersten Filialen in Penzberg aufgemacht. Der Standort gehört mittlerweile zu den kleinsten, stehe aber trotz des Weilheimer Projekts, das schon im Internet beworben wird, nicht zur Debatte, so Birkhan. Das Vorhaben, ein ehemaliges Autohaus zu beziehen, sei auch für das erfahrene Unternehmen „außergewöhnlich“, gibt er zu. Bereits am Dienstag waren die General-Handwerker, mit denen man stets zusammenarbeite, mitsamt Architekt in Weilheim vor Ort, um sich alles anzuschauen und nötige Umbauten mit dem künftigen Vermieter zu besprechen. Auch bei MultiCycle ist es das Ziel, im ersten Quartal zu starten.

Viel zu tun also für Medele und seine Mannschaft, die nicht nur das neue Autohaus beziehen, sondern auch schauen muss, dass bei der Vermietung alles klappt. Zumal die Firma noch ein weiteres Projekt im Feuer hat: Die Firma, die kürzlich mit dem geplanten Bau eines Parkhauses direkt hinter dem Verkaufsraum bei der Stadt vorstellig wurde, ist ebenfalls eine Unternehmens-Tochter, bestätigte Medele auf Anfrage.

