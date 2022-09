Eine lebensgefährliche Liebesgeschichte

Michael Knabes Abenteuerbücher

Autor Michael Knabe, der in Weilheim zur Schule ging, nimmt regelmäßig seine Leser mit auf Reisen in phantastische Welten. Unlängst stellte er bei der Lesepause seinen neuesten Roman „Ishabel“ vor.

Weilheim – „Ein schöneres Ambiente für eine Lesung habe ich persönlich noch nicht erlebt“, gesteht Autor Michael Knabe, als er sich an seinen Auftritt auf der Weilheimer Lesepause am Kirchplatz in diesem Sommer erinnert.

Dabei war er zunächst skeptisch: „Fantasy als öffentliche Lesung?“ Doch dann kamen gut 50 Zuschauer, um sich „von Ishabels Kampf gegen Korruption, Machtgier und feindliche Diktatoren verzaubern zu lassen“, so Knabe. 1971 in Lübeck geboren, zog er 1985 mit der Familie nach Weilheim und war 1991 Sprecher der Schülerjury, die den Weilheimer Literaturpreis an Wolfgang Hildesheimer verlieh. Nicht in den Schulstunden, aber durch gute Kontakte zum Sohn des Deutschlehrers kam der Gymnasiast zu „zweifelhafter Lektüre aus dem Fantasy-Regal“.

Journalist war doch kein Traumberuf

Die Faszination für diese Art der Literatur hat ihn sofort gepackt und nie mehr losgelassen. Und so treibt er sich seit damals mit Wonne in seinen eigenen fantastischen Welten herum. Nach dem Abitur in Weilheim studierte Knabe Psychologie in Regensburg. Ursprünglich wollte er Journalist werden, aber ein Praktikum beim Weilheimer Tagblatt ließ ihn erkennen, dass der Job „doch nicht so richtig passt: Dieser unstete Arbeitsalltag ohne feste Rahmenbedingungen hat mich abgeschreckt.“

Zivildienst in Polling brachte das Berufsziel

Im Zivildienst, den er bei der Kinderhilfe im Pollinger Kloster ableistete, lernt er einen Psychologen kennen, der sein Interesse für den Beruf des Psychotherapeuten weckt. Nach einer ersten Stelle in Frankfurt führt ihn der berufliche Weg 2001 in den Schwarzwald an eine Sucht-Reha-Klinik am Schluchsee.

Seit 2010 betreibt er eine eigene Praxis in Emmendingen bei Freiburg. Das ist nach wie vor sein Hauptberuf: „Vom Schreiben könnte ich nicht leben“, sagt Knabe. Doch sein Interesse für die beiden Tätigkeiten teilt sich zu gleichen Hälften.

Lieber „Abenteuergeschichte“ als „Fantasy“

Als Fantasy möchte der Autor seine Werke übrigens nicht bezeichnen: „Da fehlen die magischen Elemente; es gibt keine Elfen oder Zauberer.“ Daher zieht er den Begriff „Abenteuergeschichte“ vor. „Ishabel“ ist Band II der „Flüchtlings-Chroniken“. Im Mittelpunkt dieser Romane steht Shevon, aus einer reichen, mächtigen Dynastie stammend, der durch politische Umwälzungen alles verliert: Familie, Freunde, Heimat. Zum Flüchtling geworden, verschreibt sich Shevon dem Ziel, die Usurpatoren zur Rechenschaft zu ziehen, sodass die Demokratie in seiner Heimat Levanon wiederhergestellt werden kann. Deren ewiger Konkurrent ist das Königreich Sabinon. Hier lebt Prinzessin Ishabel. Das Buch beginne wie ein klassisches Märchen, erklärt Knabe: „Eine Königstochter soll verheiratet werden, will das aber nicht.“ Allerdings sei seine Protagonistin nicht nur schön, sondern auch schlau und selbstbewusst. „Damit wird sie zu einer modernen Märchenfigur.“

Seine Protagonistin ist eine moderne Märchenfigur

Dass sie sich nicht auf eine passive Rolle festlegen lassen, sondern selbst die Fäden in die Hand nehmen will, macht sie angreifbar und so muss sie sich nicht nur gegen die von außen kommenden Feinde aus Levanon zur Wehr setzen, sondern auch gegen innenpolitische Ränkespiele.

Unversehens wird ausgerechnet der Flüchtling aus dem Feindesland zu ihrem wichtigsten Verbündeten. Beide sind sie Meister im Cal-shòn-Spiel, einer Mischung aus Schach und der Feldaufstellung zur Erstürmung einer Burg. „Hier spielen die Figuren alle strategischen Situationen im Kopf durch“, erläutert Knabe. Dass zwischen Ishabel und Shevon auch eine lebensgefährliche Liebesgeschichte entsteht, bringt weitere Spannung in die Geschichte. Der dritte Band der Chroniken ist bereits fertig und wird gerade lektoriert. Die Arbeit am vierten Band hat schon begonnen.

Viele eigene Erlebnisse fließen in die Geschichten ein

Welchen Raum nimmt diese erfundene Welt im realen Leben des Autors ein? „Sie frisst schon viel Zeit“, gesteht Knabe. „Und bei allem, was ich in der realen Welt erlebe, frage ich mich, wie ich das in meine Geschichte einbauen kann.“ So fließen eigene Reiseerlebnisse, aber auch fremde Reiseberichte in sein Werk ein. Viel Recherchearbeit kommt hinzu. „Das Samenkorn geht auf. Man kann ihm beim Wachsen zuschauen“, freut sich Knabe.

Trotz des umfassenden Gesamtkonzepts ist jeder Band auch für sich verständlich. Eine absolute Leseempfehlung, unterhaltsame Spannung ist garantiert.

Sabine Näher