Aufzüge am Weilheimer Bahnhof sind Dauer-Ärgernis für Feuerwehr

Rechnung geht an Bahn

von Franziska Florian

Immer wieder sorgen die Aufzüge am Weilheimer Bahnhof für Ärger – weil Personen darin steckenbleiben. Auch am Dienstagmittag musste – wie so oft – die Feuerwehr anrücken und einen Mann aus dem Aufzug zwischen Gleis 2 und 3 retten.