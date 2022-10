Weilheim: Bald doch ein Solarpark im Biotop möglich?

Von: Magnus Reitinger

Blick von oben auf Unterhausen mit dem bestehenden „Solarpark Weilheim-Unterhausen 2“. Direkt neben diesem, auf der langgestreckten Wiese auf der anderen Seite des Bahngleises, sollte der „Solarpark Weilheim-Unterhausen 3“ entstehen, betrieben von den Stadtwerken. Die Planung dafür liegt derzeit aber auf Eis. © bayernatlas

Ein Gutachten des Landesamtes für Umwelt schien das Aus für das Solarpark-Projekt der Stadtwerke Weilheim in Unterhausen zu sein. Weil die Fläche wohl ein Biotop ist, liegen die Pläne derzeit auf Eis. Doch ein neues Bundesgesetz könnte die Lage kommendes Jahr ändern.

Weilheim – Seit gut fünf Monaten war nichts mehr zu hören vom „Solarpark Weilheim-Unterhausen 3“, den die Stadtwerke auf einer städtischen Wiese am Bahngleis zwischen Unterhausen und Wielenbach errichten wollen, direkt gegenüber einem bereits bestehenden privaten Solarfeld. Die Pläne liegen auf Eis, seit das Landesamt für Umwelt (LfU) im Mai bestätigt hat, dass die auserkorene Wiese ein Biotop ist und für Solarnutzung deshalb ausscheidet – so wie es ein vom Bund Naturschutz vorgelegtes Gutachten schon im Januar besagt hat.

Bürgerinitiative wartet auf Antwort der Stadt

Anfang Juni war im Stadtrat die „vorläufige Biotopbeschreibung“ des LfU vermeldet worden (wir berichteten). Das eigentliche Gutachten liege dem Rathaus bis heute noch nicht vor, sagt Manfred Stork, Leiter der städtischen Bauverwaltung, fünf Monate später auf Tagblatt-Anfrage. Derweil ruht das Verfahren. Laut Stadtkämmerer Christoph Scharf ist die Wiese derzeit nicht verpachtet. Die Stadt lasse sie so pflegen, wie es die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes empfehle; mit den Arbeiten habe man einen Landwirt beauftragt.

Um diese Wiese „mit all ihrer ganz speziellen Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren zu erhalten“, hatte sich im Frühjahr eine Bürgerinitiative mit dem Namen „Zukunft Weilheim“ gegründet. Diese bot der Stadt Weilheim umgehend an, die Fläche von ihr anzukaufen oder langfristig zu pachten, um sie extensiv zu bewirtschaften und das Biotop zu pflegen. Im Juli habe man zudem angeboten, „die fachgerechte Pflege der Bauernwiese kostenfrei für die Stadt Weilheim zu übernehmen“, so Sprecherin Verena Wendt. Monate später moniert sie nun, dass weder dem einem noch dem anderen bisher zugestimmt worden sei.

Stadt wartet auf Novelle des Erneuerbare Energien Gesetzes

Und damit ist vorerst auch nicht zu rechnen, sagt Kämmerer Scharf. Die Stadt wartet erst einmal die Novelle des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG 2023) seitens des Bundes ab, mit der sich zum Januar auch im Hinblick auf Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen einiges ändert. Darin wird unter anderem klargestellt, dass alle erneuerbaren Energien im „überragenden öffentlichen Interesse“ stehen – was Folgen für Planungs- und Genehmigungsabwägungen hat und zur Beschleunigung der Verfahren beitragen soll. „Unter bestimmten Umständen“ könnte auf besagter Wiese in Unterhausen dann trotz ihres Biotop-Charakters eine Solaranlage möglich sein, erklärt Scharf.

BI will bei nächsten Kommunalwahlen antreten

Letzteres bestätigt auch Stadtwerke-Vorstand Peter Müller gegenüber unserer Zeitung. „Wenn mit dem geänderten EEG 2023 die Energieerzeugung wertiger wird, kann das Projekt sicher noch mal aufleben.“ Das Kommunalunternehmen warte nun ab. Zunächst sei die Stadt als Grundeigentümerin am Zug. Tut sich trotz neuer Gesetzeslage keine Perspektive für diesen Solarpark auf, dann muss laut Kämmerer Scharf der Hauptausschuss des Stadtrates über die Angebote der Bürgerinitiative entscheiden.

Die BI „Zukunft Weilheim“ denkt derweil schon weiter in die Zukunft. Laut Wendt will die Initiative bei den nächsten Kommunalwahlen für den Stadtrat kandidieren: „Wir erarbeiten gerade ein Wahlprogramm zu ökologischen, ökonomischen und sozialen Themen.“