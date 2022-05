Bald grüne Welle für den Stadtbus? Weilheim plant „ÖPNV-Beschleunigung“

Von: Magnus Reitinger

Grünes Licht, wenn der Stadtbus kommt: Das ist an Ampeln am Unteren Graben und an der Münchener Straße geplant. © Gronau

Wenn der Stadtbus kommt, springt die Ampel auf Grün: Das könnte bald am Unteren Graben in Weilheim Realität werden. Für zwei Ampel-Anlagen soll dort eine „ÖPNV-Beschleunigung“ eingerichtet werden.

Weilheim – Achtmal pro Stunde rollt derzeit ein Weilheimer Stadtbus über den Unteren Graben. Und wenn zum Oktober probeweise eine fünfte Linie eingeführt wird, die auch Marnbach, den Trifthof und Achalaich mit anbindet (wir berichteten), dann werden es noch mal mehr Busse in diesem Bereich. Das Problem dabei: Zu Stoßzeiten ist insbesondere der Abschnitt unterhalb der Stadtbücherei, zwischen den beiden Ampeln, regelmäßig „verstopft“. Peter Müller, Vorstand der Stadtwerke Weilheim, die den Stadtbus seit Anfang des Jahres betreiben, spricht von einem „Flaschenhals“, der zu Verzögerungen führe und es schwierig mache, den Fahrplan einzuhalten.

Die beiden Ampeln sind bisher nicht aufeinander abgestimmt

Verbesserungen könnte da eine „ÖPNV-Beschleunigung“ bringen: Die Ampelanlagen an der Ecke Münchener Straße/Unterer Graben sowie an der Kreuzung Unterer Graben/Lohgasse – deren Schaltzeiten bisher nicht aufeinander abgestimmt sind – sollen so ertüchtigt werden, dass der Stadtbus dort in Zukunft praktisch grüne Welle hat. Für die „städtische Ampel“ bei der Lohgasse hat der Verkehrsausschuss des Stadtrates dies am Montag bereits einstimmig beschlossen. Bezüglich der Ampel beim Kaufhaus Rid, wo Staatsstraßen aufeinander treffen, könnte noch diese Woche bei einem Gespräch mit dem dafür zuständigen Staatlichen Bauamt die Entscheidung fallen.

Letzteres ließ im April schon mal ein umfangreiches Gutachten zum Thema erstellen. Und darin kommt das „Planungsbüro für Verkehrstechnik Essen“ zum Schluss: Eine solche ÖPNV-Beschleunigung sei an diesem Knotenpunkt „auf jeden Fall sinnvoll und, wie die Leistungsfähigkeitsberechnungen zeigen, auch problemlos umsetzbar“. Dafür, so heißt es, müssten aber unbedingt beide Ampelanlagen einbezogen werden.

Die Kosten tragen die Stadtwerke selbst

Funktionieren soll das Ganze dann so: Bei Anfahrt auf eine der beiden Ampeln senden die Stadtbusse per Bluetooth, Funk oder GPS (über das System ist noch zu entscheiden) Signale aus, durch die für den Bus und die vor ihm fahrenden Fahrzeuge auf Grün geschaltet wird. Um Fehler der Fahrer auszuschließen, soll das möglichst automatisch erfolgen, betont Müller. Die Kosten für die nötige technische Aufrüstung der Ampeln sowie „zwei Schnitte in der Straße“ liegen ihm zufolge „knapp im fünfstelligen Bereich“ und werden von den Stadtwerken selbst getragen. Dafür stehe heuer noch Geld aus der „Treibhausgas-Emissions-Quotenregelung“ zur Verfügung, die dem Kommunalunternehmen 12.000 Euro pro Bus und Jahr beschere. Müller hofft, dass es mit der Einrichtung noch heuer oder spätestens Anfang 2023 klappt.

Die Stadträte im Verkehrsausschuss stimmten dem Vorhaben gerne zu. „Das hilft dem Stadtbus sehr, und keiner hat einen Nachteil davon“, befand Klaus Gast (CSU). Manuel Neulinger (Grüne), der Verkehrsreferent des Stadtrates, sprach von einer „sehr interessanten Idee, die man umsetzen sollte“. Er fragte, ob das System auch an anderen Ampeln in der Stadt sinnvoll wäre. Müller nannte die Kreuzung Lohgasse/Wessobrunner Straße/Schützenstraße; konkrete Pläne gibt es hier aber nicht. In Großstädten sei diese Art der ÖPNV-Beschleunigung übrigens gang und gäbe, so der Stadtwerke-Chef, in München gebe es „mindestens 100 Ampeln mit Vorrangschaltung“. In der Region befasse sich derzeit auch Garmisch-Partenkirchen damit.

Laut Zählung nahm der Verkehr ab

Im Gutachten des Staatlichen Bauamtes für Weilheim war einigen Räten aufgefallen, dass laut Verkehrszählung Ende März 2022 deutlich weniger Kfz auf der Münchener Straße und dem Unteren Graben fuhren als 2016. Für Sachgebietsleiter Peter Reichert ist das „immer noch Corona geschuldet“. In den Prognosen für 2030 geht das Gutachten von starken Zunahmen aus. Man habe mit dem „Maximum“ gerechnet, so Reichert, „um nachzuweisen, dass es funktioniert“.