Stadt Weilheim engagiert sich für Barrierefreiheit - großes Lob für „Enders-Toilette“

Teilen

Eine vielköpfige Delegation hatte Anfang Juni die Barrierefreiheit in der Stadt Weilheim untersucht. Der 50-seitige Abschlussbericht wurde nun den Verantwortlichen übergeben. © Ralf Ruder

Es sind oft nur Kleinigkeiten, die Menschen mit Beeinträchtigungen das Alltagsleben schwer machen. Aber es gibt auch No-Gos, die man ihnen zumutet. Auch in Weilheim stießen Experten bei einer Begehung auf beides. Aber vor allem gab es viel Lob für das Engagement der Politik auf dem Weg zur einer barrierefreien Stadt.

Weilheim – Das wird man im Rathaus gerne gehört haben: Eberhard Grünzinger, Ehrenamtsreferent beim VdK Bayern, dankte den Verantwortlichen im Rathaus „für die viele Zeit und das große Interesse“, das die Kommunalpolitiker den Experten des Sozialverbandes VdK und des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes (BBSB) widmeten: „Sowas erleben wir nur ganz, ganz selten.“

Anfang Juni hatte Bürgermeister Markus Loth (BfW) eine vielköpfige Delegation im Rathaus empfangen. Die Gruppe war zuvor in der Stadt unterwegs gewesen, „um einen kleinen Teil von Weilheim auf Barrierefreiheit“ zu untersuchen, wie es im Abschlussbericht heißt. In dem Bericht steht auch ihr Fazit nach dem Gespräch mit dem Rathauschef: „Die Stadt Weilheim ist sehr interessiert daran, weiter barrierefrei zu werden.“

Verbesserungsbedarf bei Rathaus, Krankenhaus und Finanzamt

In dieser Einschätzung sahen sich die VdK- und BBSB-Fachleute bestätigt: Vizebürgermeisterin Angelika Flock (CSU) sowie Stadträtin und Behindertenbeauftragte Susann Enders (Freie Wähler), die auch VdK-Kreisvorsitzende ist, nahmen sich zwei Stunden Zeit, um im Rathaussaal über das Ergebnis der Begehung zu diskutieren.

Auf mehr als 50 Seiten wurden die gefundenen Schwachstellen beschrieben und mit Fotos dokumentiert. „Wir fordern nicht, sondern machen nur aufmerksam“, betonte Grünzinger. Da gibt es zum Beispiel die zu wenig kontrastreiche Beschriftung an den gläsernen Eingängen zum Rathaus und zur Touristinformation, die für Sehbehinderte kaum zu lesen ist.

Da gibt es einen Zebrastreifen (Murnauer/Ecke Augsburger Straße) und eine Querungshilfe (Bundesstraße am Krankenhaus), an denen die Hilfen vor allem für Blinde ungenügend sind. Da gibt es Türen (z. B. Finanzamt und Touristinformation), die nicht nur für Rollstuhlfahrer zu schwer oder gar nicht zu öffnen sind.

Neue Behindertentoilette am Marienplatz „ist schon im Bau“

Da gibt es aber auch die Behindertentoilette am Marienplatz, die BBSB-Vertreter Johannes Voit als „komplett unbrauchbar“ bezeichnete. Vize-Bürgermeisterin Flock sprach von einem No-Go, das aber wegkommt: „Eine neue Toilette ist schon im Bau.“ Und auch die Kreuzgasse, die erst kürzlich saniert und auf Wunsch des Stadtbauamtes unter die Lupe genommen wurde, hält Überraschendes für Sehbehinderte bereit: Statt einer taktilen Leitlinie sollen Betroffene die mittig verlaufende Regenrinne als Leitsystem nutzen; mit folgendem Effekt: die Taststöcke verhaken sich in den Abflussgittern und bei Regen waten die Blinden im Wasser.

Doch es gab auch Lobenswertes: die öffentliche Behindertentoilette am Bahnhofsvorplatz etwa. „Die ist rundum toll“, so die Experten. Für dieses Häuschen, das umfassend für alle Menschen mit verschiedenen Behinderungen geeignet ist, hat sich Weilheims Behindertenbeauftragte Susann Enders massiv eingesetzt; weshalb das WC auch „Enders-Toilette“ genannt wird. Als „rundum positiv“ wurde auch die Stadtbus-Haltestelle am Bahnhof bezeichnet, wegen der „gut und regelrecht ausgeführten Bodenindikatoren“.

Angelika Flock: „Wir brauchen unbedingt weniger Bürokratie“

Sowohl Flock wie auch Enders versprachen, dort schnell für Abhilfe zu sorgen, wo es unproblematisch möglich ist. Flock: „Wir brauchen unbedingt weniger Bürokratie.“ Wo es teurer und aufwendiger werden könnte, muss der Stadtrat eingeschaltet werden – zum Beispiel bei dem als fehlend monierten generellen Leitsystem für Menschen mit Beeinträchtigung. Nicht nur etwa Bodenindikatoren, die Blinden am Boden den Weg weisen, sondern auch Hinweise auf Behinderten-Parkplätze (digital und analog) sowie behindertengerechte Gaststätten werden von den Verfassern der Aufzeichnungen mit dem Namen „Weg mit den Barrieren!“ vermisst. Enders: „Ich werde mich darum kümmern, dass das Protokoll im Herbst im Stadtratsplenum behandelt wird.“ Flock lobte die Arbeit der Delegation und das Protokoll als „tolle Grundlage für unsere weitere Arbeit“.

„Bemängelt“ wurde auch, dass die Stadt Weilheim schon sehr viel für die Barrierefreiheit getan hat – aber nicht genug darauf hinweist, nicht einmal auf der Homepage. Der Eindruck der Verbandsvertreter: „Viele Bürgerinnen und Bürger wissen gar nicht, was hier alles schon geleistet wurde.“ Weilheims Behindertenbeauftragte Enders nahm diesen Einwand der Experten auf: „In dem Fall muss also gelten: Tue Gutes und sprich darüber.“

VON RALF SCHARNITZKY