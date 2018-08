Baustopp beim Finanzamt Weilheim: Was ist los am Oberen Graben?

Wie im Urwald sieht es auf der Baustelle des Finanzamtes in Weilheim aus. Seit Mitte Juni ruhen die Maschinen. Wann am Oberen Graben wieder gearbeitet wird, ist noch unklar. Ein Gutachter überprüft derzeit die Baumängel.

Ruine mitten in der Stadt

von Simon Nutzinger schließen

An der Baustelle des Finanzamtes in Weilheim herrscht Baustopp. das ganze Gelände wächst mehr und mehr zu. Was steckt dahinter?