Baustelle am Finanzamt: Wie aus dem Lehrbuch für Baumängel

Ein „Lehrbuch für Baumängel füllen“ könnte man laut Peter Aumann mit den Fehlern, die auf der Finanzamt-Baustelle passiert sind. Nun wird die Arbeit am Oberen Graben fortgesetzt.

Weilheim – Auf der Baustelle des Finanzamtes am Oberen Graben ist wieder Leben eingekehrt. In luftigen Höhen bewegen sich die Arbeiter auf dem Gerüst, aus dem Inneren des Gebäudes dringen Baugeräusche. Davor wirkte das Gelände schräg gegenüber des Ärztehauses mehrere Monate meist wie ausgestorben. Ein offizieller Baustopp wurde dort Mitte Juni vergangenen Jahres verhängt. Wie das Staatliche Bauamt Weilheim mitteilte, waren bei einer Begehung der Baustelle, die es seit Mai 2017 gibt, Sicherheitsmängel festgestellt worden – unter anderem ging es dabei um die für das vierte Stockwerk verwendete Holzkonstruktion. Das Bauamt kündigte dem zuständigen Architektenbüro wegen mangelhaft erbrachter Leistungen (wir berichteten).

Wie Peter Aumann, Bereichsleiter Hochbau vom Staatlichen Bauamt, erklärt, sei der Auftrag bereits im Juli 2018 an einen anderen Architekten vergeben worden: Zuständig ist nun Ursula Seydel aus Mittenwald. „Die Analyse der bestehenden Mängel, die ein externer Gutachter vorgenommen hat, hat gedauert“, sagt er, „man könnte mit den Fehlern ein ganzes Lehrbuch für Baumängel füllen.“

Zu den 3,8 Millionen kommen Mehrkosten

Wiederaufgenommen wurden die Arbeiten schließlich im Dezember. „Zunächst einmal ging es vor allem um die Beseitigung der festgestellten Mängel“, so Aumann, „der Holzbau musste glücklicherweise aber nicht komplett abgerissen werden. Partielle Änderungen haben genügt.“ Umgeplant werden musste unter anderem noch an der Fassade des Gebäudes. „Es kann sein, dass man optisch gar keinen Unterschied bemerkt. Aber technisch musste da etwas verändern werden“, sagt er. Gutachter und Bauamt seien dabei einer Meinung gewesen. Der dafür zuständig gewesene Architekt würde die Dinge bis heute allerdings anders sehen, so der Bereichsleiter. „Wir sind davon überzeugt, dass der Architekt auch für den Großteil der dadurch entstandenen Mehrkosten aufkommen muss“, sagt er, „doch das wird wohl erst vor Gericht endgültig geklärt.“ Bis dahin könnte es allerdings noch einige Zeit dauern.

Fest steht jedoch bereits, dass die Kosten, die ursprünglich auf 3,8 Millionen Euro beziffert wurden, durch den Baustopp und die Beseitigung der Mängel steigen werden. „Wir reden da gerade noch von einer unbekannten Höhe. Aber es ist vermutlich etwa einer halben Million auszugehen“, sagt Aumann. Um das Projekt am Laufen zu halten, müsse beim Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr ein finanzieller Nachtrag beantragt werden. „So ein Streit vor Gericht kann dauern. Bis wir die Kosten vom Architekten zurückbekommen, könnten mehrere Jahre vergehen. So lange können wir mit der Fertigstellung nicht warten“, sagt er.

Fertigstellung bis Ende des Jahres

Obwohl es aktuell „noch einige Fragezeichen“ gebe, ist Aumann froh, dass die Arbeiten nun wieder laufen. Im Inneren des Gebäudes ist kürzlich bereits der Estrich verlegt worden. „Wenn jetzt alles glatt läuft, rechnen wir mit einer Fertigstellung bis zum Jahresende“, sagt er.

nema

