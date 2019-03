Konrad Renner geht in Pension: Abschied von einem „Auslaufmodell“

Ein leichter Weggang wird es für Konrad Renner, Leiter des Veterinäramtes, nicht. Nun war er zum letzten Mal auf dem Weilheimer Zuchtviehmarkt im Einsatz.

Weilheim – Konrad Renner greift nach dem Führstrick. Beherzt schiebt der Leiter des Weilheimer Veterinäramtes Mittel- und Zeigefinger in das Maul des Rindes. Der Speichel fließt. „Alles in Ordnung“, sagt er und schickt den Bauer mit seiner gefleckten Kuh weiter in Richtung Hochlandhalle. „Das ist mittlerweile mehr eine rituelle Geste – aus Zeiten der Maul- und Klauenseuche“, erklärt er und wischt die Hand am grünen Kittel ab.

Als leitender Veterinärdirektor und Mitglied der Körkommission begleitet Renner den Zuchtviehmarkt in Weilheim schon viele Jahre. Jeder Handgriff sitzt, so gut wie alle Landwirte kennt er beim Namen. Trotzdem ist der Markt am vergangenen Donnerstag eine besondere Veranstaltung für ihn: Es ist der letzte, bevor er am 1. April mit 66 Jahren in Pension gehen wird.

Gutes Verhältnis zu den Bauern im Landkreis

Während er die nächste Kuh begutachtet, kommt eine Landwirtin auf ihn zu. „Herr Doktor Renner, dann sehen wir uns heute ja zum letzten Mal“, sagt sie und klingt traurig. Dass sich der studierte Tierarzt über all die Jahre ein gutes Verhältnis zu den Bauern im Landkreis bewahrt hat, liegt nicht nur an seinen Besuchen auf den Weilheimer Viehmärkten.

Auch in schwierigen Zeiten, wie der BSE-Krise zu Beginn der 2000er Jahre, stand er hinter ihnen. „,Ich warne vor Panikmache’ war damals mein Lieblingssatz“, erinnert er sich. Gerne denkt er trotzdem nicht an die Zeit zurück, weil damals im Landkreis ganze Rinderherden getötet wurden. „Sieben Betriebe mussten komplett ausgemerzt werden. Es war für alle Beteiligten Horror“, sagt er. Doch ob Rinderwahn, Vogelgrippe, Tuberkulose oder Schweinepest – Renner behielt immer einen kühlen Kopf. Aus seiner Erfahrung weiß er: „Irgendwas ist immer los.“

+ Einen fachmännischen Blick wirft der Veterinäramtsleiter (hinten li.) als Mitglied der Körungskommission auf die vorgeführten Stiere. © Ruder

Während der scheidende Veterinäramtsleiter erzählt, rollen die nächsten Viehtransporter an. Aus einem der Anhänger dringt lautes Klopfen. Als der Bauer die Klappe öffnet, sieht man ein Rind unruhig gegen die Wand schlagen. Als das gut 600 Kilogramm schwere Tier schließlich herausgeführt wird, wirft es in den nervös den Kopf in die Luft und bäumt sich auf. Renner bleibt gelassen. Berührungsängste hatte er nie. „Dann wäre ich definitiv falsch in diesem Job“, sagt er. Immer wieder einmal habe es auf dem Markt „Flüchtlinge“ gegeben, weiß er. „Manche Rinder sind bis zur Ammer gelaufen – und einmal ist ein Stier ausgekommen und bis zu den Bahngleisen gelaufen.“

Der Abschied fällt ihm schwer

Daraus, dass der Abschied dem Veterinäramtsleiter schwerfällt, macht er keinen Hehl. „Ich bin schon seit längere Zeit wehmütig“, sagt er. Anstatt seinen Urlaub zu nehmen, arbeitet er lieber noch bis 31. März. „Wenn es dann so weit ist, werde ich bestimmt noch einmal ein paar Tränen verdrücken“, sagt er.

Als alle Jungkühe, Kälber und Stiere auf dem Gelände der Weilheimer Zuchtverbände angekommen sind, macht sich Renner auf den Weg in die Halle. Als Erstes findet dort die Körung der Stiere statt. Seinen grünen Kittel, den er über Jacke und Jeans getragen hatte, hat der 65-Jährige dafür ausgezogen. Die karierte Schiebermütze und die dunkelgrünen Gummistiefel, die er auf den Viehmärkten trägt, behält er an. Mit vier anderen Richtern wird er die Tiere begutachten – und sich anschließend bei den Bauern, die ihm immer am Herzen lagen, mit einer Rede verabschieden. „Ich schaue sorgenvoll auf ihre Zukunft – in Zeiten, in denen Milch billiger ist als Mineralwasser. Ich bin wohl so etwas wie ein Auslaufmodell“, sagt er. Wer seinen Posten ab April übernehmen wird, steht noch nicht fest. „Für jeden passt die Stelle sicher nicht“, sagt er, „aber ich habe es nie bereut, sie angetreten zu haben.“

nema

Lesen Sie auch:

Konrad Renner zieht Bilanz: Verbraucherschutz: Drei Beamte für über 2300 Betriebe.