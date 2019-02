Streit in Wirtshaus: Mann zieht anderen Gast aus und verteilt Kopfstoß

Ein Wirtshaus-Gast hat in Weilheim zwei andere Männer attackiert, die einen Streit schlichten wollten. Am Ende wurde er aus dem Lokal geworfen.

Weilheim - Die Polizei fahndet nach einem Unruhestifter, der sich am Freitagabend in einem Weilheimer Lokal durch sein rüdes Auftreten ein Hausverbot verdient hat. Der Unbekannte war gegen 22.20 Uhr mit einem 24-jährigen Pähler, der ebenfalls Gast des Wirtshauses in der Ledererstraße war, in einen verbalen Streit geraten. Daraufhin versuchte ein 30-jähriger Weilheimer zu schlichten, wurde jedoch so heftig von dem unbekannten Mann am Hemdkragen gepackt, dass dieser ihm das Kleidungsstück vom Leib riss.

Damit aber noch nicht genug. Einem 34-jährigen Weilheimer, der ebenfalls beruhigend einwirken wollte, verpasste der Übeltäter einen Kopfstoß, der eine Nasenverletzung zur Folge hatte. Daraufhin komplementierte die Wirtin den Unbekannten aus ihrem Lokal. Beim Verlassen des Gebäudes drohte der Mann sogar noch. Nun ermittelt die Polizei.

