Wurst und Fleisch in Plastikfolie? Bei „Edeka Fink“ gibt es an der Theke nun eine umweltfreundlichere Alternative. Beim „Biomichl“ setzt man auf mehrere Varianten.

Weilheim – Seit etwa zwei Wochen haben Kunden im „Edeka Fink“ an der Weilheimer Kanalstraße die Wahl. Statt ihre Einkäufe an der Frischetheke wie üblich in Papier und Plastikfolie verpackt zu bekommen, steht ihnen für Wurst- und Fleischwaren sowie für Käse eine wieder benutzbare Box aus Kunststoff zur Verfügung. „Normal eingepackt oder in der Mehrwegbox?“, fragt Mitinhaberin Rosi Fink jetzt, bevor sie in die Auslage greift.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Inhaber Ludwig Fink, hat sie 1500 Dosen angeschafft, die dazu beitragen sollen, Verpackungsmüll zu reduzieren. „Wir hatten so etwas schon länger geplant“, sagt sie, „es ist Wahnsinn, wie viel Müll produziert wird. Man sieht ja auch im Privaten, wie voll die Gelbe Tonne immer ist.“ Auf Eigeninitiative schaffte das Ehepaar die Kunststoffboxen an, die bereits in einigen „Edeka“-Filialen im Norden Deutschlands verwendet werden. Fünf Euro Pfand sind pro Dose fällig, die nach der Benutzung wieder im Supermarkt abgegeben wird. Beim nächsten Einkauf an der Metzgertheke erhält der Kunde eine andere, gespülte und desinfizierte Box. „Dass Kunden mitgebrachte Behälter über die Theke geben, ist aus hygienischen Gründen nicht möglich. Aber ich glaube, so haben wir eine gute Möglichkeit gefunden“, sagt Ludwig Fink.

Wurst, Käse und Fleisch müssen getrennt verpackt werden

Ganz unkompliziert ist die Variante mit den Mehrwegboxen allerdings nicht. Wurst, Käse und Fleisch müssen getrennt verpackt werden. Auch unterschiedliche Fleischsorten wie Pute oder Rind dürfen nicht zusammen in eine Dose gepackt werden. „Wenn ich mehrere, verschiedene Sachen kaufe, wird das aber eine sperrige Angelegenheit“, schreibt beispielsweise ein Nutzer auf der Facebook-Seite des Supermarktes über das neue Projekt. Für Ludwig Fink ist das jedoch kein Hindernis. „Einen Versuch ist es wert. Es geht dabei ja auch um den Schutz der Verbraucher. Auch hinten im Verkaufsbereich muss beispielsweise Puten- und Rindfleisch getrennt werden“, sagt er.

Die bisherige Resonanz ist laut Rosi Fink jedenfalls positiv. Gerade junge Mütter würden sich häufig für die Mehrwegbox entscheiden. „Ältere Leute sind vielleicht noch ein bisschen skeptischer“, sagt sie, „aber wir haben ja gerade erst damit angefangen.“

„Lebensmittelläden sind Verpackungsausstellungen“

Intensiv mit dem Thema „Müllvermeidung“ beschäftigt sich auch Michael Sendl vom „Biomichl“ an der Pütrichstraße. Im gesamten Supermarkt wird auf die Reduzierung von Plastik und anderer Verpackung geachtet. „Wenn man mal ehrlich ist, sind Lebensmittelläden richtige Verpackungsausstellungen“, sagt er, „aber das zu ändern, ist erst einmal mit Aufwand verbunden.“

Als „Flaggschiff“ sieht er dabei die Unverpackt-Abteilung des Biomarktes: Trockenprodukte wie Müsli, Mehl oder auch Kaffeebohnen werden aus großen, an der Wand montierten Spendern abgefüllt. Nachdem sie in einheitlichen Gefäßen abgewogen werden, können sie in eigene Behälter gefüllt werden. „Gerade für ältere Leute, die vielleicht nur kleine Mengen brauchen, ist das praktisch“, sagt Sendl.

Diese Varianten zur Müllvermeidung gibt es beim „Biomichl“ in Weilheim

An der Theke, wo Fleisch, Wurst und Käse angeboten wird, gibt es verschiedene Varianten, um Plastikmüll zu vermeiden. Unter anderem können Kunden gegen ein Pfand von zehn bis 15 Euro zwischen verschieden großen Glasboxen wählen. Um Waren lebensmittelsicher auch in eigene Behälter füllen zu können, nutzen die Mitarbeiter Tabletts, die auf der Glasfläche zwischen dem Kundenbereich und der Theke abgestellt werden. Die mitgebrachten Gefäße werden darauf abgestellt und kommen so nicht mit dem Hygienebereich in Berührung.

„Wichtig ist es, die Mitarbeiter mit ins Boot zu holen. ,Haben Sie etwas zum Einpacken dabei?’ sollte die erste Frage sein, die dem Kunden gestellt wird“, sagt Sendl. Dass nun auch konventionelle Supermärkte auf Mehrwegboxen setzen, begrüßt der Inhaber des Bioladens. „Es ist schön, wenn der gesamte Einzelhandel in das Thema einsteigt“, sagt er, „das zeigt, dass in der Gesellschaft langsam ein Bewusstseinswandel einsetzt.“

