Zwei Brandeinsätze in Weilheim: Deshalb rückte die Feuerwehr aus

Viele Weilheimer haben die Einsatzwagen fahren sehen. Die Feuerwehr war ausgerückt, um Brände an der Wetterstreinstraße und der Birnbaumstraße zu löschen.

Weilheim - Zwei Brandeinsätze hatte am Wochenende die Weilheimer Feuerwehr. Glimpflich ging am Samstag ein Brand in einem Wohnhaus an der Wettersteinstraße aus. Laut Polizei kam es gegen 10.45 Uhr durch eine Überspannung bei Wartungsarbeiten zum Kabelbrand in der Heizungsanlage samt starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte mit 25 Aktiven und fünf Fahrzeugen an. Das Feuer war bereits gelöscht, die Wehr lüftete das Gebäude. Die Eigentümerin ((55) und der Elektriker (44) blieben unverletzt. Schaden: rund 10 000 Euro.

Brennende Fläche an der Birnbaumstraße

Am Sonntag wurde die Wehr gegen 14.10 Uhr wegen einer brennenden Freifläche auf einem unbebauten Grundstück an der Birnbaumstraße alarmiert. Zehn Aktive rückten mit zwei Fahrzeugen an. Die Anwohner waren den Flammen bereits mit Gartenschläuchen zu Leibe gerückt, die Wehr löschte nach. Passiert war nichts, die Brandursache ist laut Polizei unbekannt.

