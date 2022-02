Weilheim: Wie hoch darf am Ortsrand gebaut werden?

Von: Magnus Reitinger

Eines der Neubaugrundstücke am Nordrand von Marnbach ist bereits bebaut. Auf der Wiese längs der Straße „Am Steickerer“ liegen die weiteren Parzellen, für die nun eine Änderung beantragt wurde. © Gronau

Sollen Häuslebauer am Nordrand von Marnbach höher hinaus dürfen? Nein, meint Weilheims Bauausschuss und lehnt mehr Wandhöhe fürs Baugebiet „Am Steickerer – Nord“ aus „Gerechtigkeitsgründen“ ab. Zugleich wurde eine Grundsatzdebatte in Sachen „Ortsrandbebauung“ gefordert.

Weilheim – Es würde um lediglich 72 Zentimeter zusätzliche Wandhöhe gehen. Doch diese Anhebung wäre „städtebaulich falsch“, warnte Stadtbaumeisterin Andrea Roppelt-Sommer, als der Bauausschuss des Weilheimer Stadtrates vergangene Woche über einen Änderungs-Antrag für das Gebiet „Am Steickerer – Nord“ zu entscheiden hatte.

Bauwerber argumentiert mit Nachhaltigkeit

2017 erließ die Stadt für diesen Bereich am Nordrand von Marnbach einen Bebauungsplan, der eine zusätzliche Reihe mit sechs Wohnhäusern vorsieht. Eines dieser Einfamilienhäuser steht bereits, und zwar direkt an der Ecke Hardtstraße / Am Steickerer. Für das Nachbargrundstück wurde nun um eine Bebauungsplan-Änderung gebeten: Für das dort geplante Wohnhaus, so der Antrag, solle die zulässige Wandhöhe angehoben werden, um das Obergeschoss als „vollwertiges“ Geschoss realisieren zu können. Nur so sei es möglich, „nachhaltig zu bauen“, ohne Einbußen in der Wohnfläche in Kauf zu nehmen.

Sechs Baugrundstücke sieht der Bebauungsplan „Am Steickerer – Nord“ am Rand von Marnbach vor. © Stadt Weilheim

Grünen-Vertreterin Luise Nowak sprach sich im Bauausschuss für eine solche Änderung aus, die für alle weiteren Neubauten in dem Plangebiet gelten würde. Das geplante Haus wäre dann besser nutzbar, meinte Nowak, und „die Wohnqualität besser, wenn das Haus höher ist“. Auch Gerd Ratter (ÖDP) war für die Änderung, weil sie seiner Meinung nach „ökologisch Sinn macht“.

Gleichbehandlung gefordert

Alle anderen Ausschuss-Mitglieder lehnten die Änderung jedoch ab. Das sei einer der jüngsten Bebauungspläne auf Weilheimer Flur und man habe sich „viele Gedanken dazu gemacht“, erklärte Rupert Pentenrieder (BfW). Deshalb solle man den Plan nicht „nach so kurzer Zeit aufweichen“. Auch habe sich der Eigentümer des bereits gebauten Hauses ja an die Vorgaben gehalten – nun sei „Gleichbehandlung“ gefragt. Er könne dem Antrag „aus Gerechtigkeitsempfinden“ nicht zustimmen, betonte auch Klaus Gast (CSU), der Stadtratsreferent für den Ortsteil Marnbach. Dass Häuser nicht zu hoch werden sollen, sei „klarer Kurs der Stadt für alle Ortsrandbebauungen“.

Es gab auch Gegenstimmen

Für die Stadtbaumeisterin steht fest: Mit einer Anhebung der zugelassenen Wandhöhe von 4,60 auf 5,32 Meter (talseitig gemessen) würde der Neubau „ganz anders in Erscheinung treten“, selbst wenn die Firsthöhe gleich bliebe. Die Vorgabe „Kniestockhaus“ sei wichtig in diesem Bereich, so Roppelt-Sommer. Ohnehin könne mit so genannten Wiederkehren schon jetzt ein zweites Vollgeschoss geschaffen werden, ergänzte Horst Martin (SPD).

So hat die Bauausschuss-Mehrheit (gegen die Stimmen von Nowak und Ratter) die beantragte Bebauungsplan-Änderung abgelehnt. Doch für die Zukunft müsse die Stadt ihre Maßgaben bezüglich der Ortsrandbebauung „überdenken“, forderte CSU-Sprecherin Marion Lunz-Schmieder.