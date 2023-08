Bei der Weilheimer VHS geht‘s wieder aufwärts

Von: Rafael Sala

Ein Blumenstrauß für die Ex-Geschäftsführerin: Andrea Höfler (M.) verlässt die VHS Weilheim. Ihre Nachfolgerin wird Kristin Sterr (2.v.l.). Glückwünsche kamen von Helmut Hornung (l.), Schatzmeister Thomas Grün und Dozentin Ute Wacker. © Rafael Sala

Was die Teilnehmerzahlen anbelangt, kann die Volkshochschule Weilheim (VHS) noch nicht an die Vor-Corona-Zeit anknüpfen. Wurde beispielsweise das Kursangebot im Jahr 2019 von 4352 Personen angenommen, waren es drei Jahre später, also vergangenes Jahr, nur noch 2964. Aber es geht aufwärts.

Weilheim – Bei der VHS geht es mit ordentlichen Sprüngen aufwärts. Das teilte Vorsitzender Helmut Hornung auf der Mitgliedervollversammlung mit: „Wir haben die Herausforderungen sehr gut gemeistert, es herrscht fast Normalität.“ So hat sogar die Anzahl der Kurse zugenommen – von 350 im Jahr 2021 auf nunmehr 477 – ein Plus gegenüber der Vor-Corona-Zeit und laut Hornung ein Beleg dafür, dass das Bedürfnis nach Bildung ungebrochen ist, ja sogar nach der langen Zeit der Abstinenz zugenommen hat. Auch die Dozenten hätten der VHS in der schwierigen Zeit die Stange gehalten, nicht zuletzt infolge der zunehmenden Online-Kurse. Mit derzeit 129 davon habe man so viele wie noch nie. Die Dozenten zeigten eine große Bereitschaft, „das neue Format anzunehmen“.

Allerdings: Deren Zahl könne, ja müsse noch zunehmen, wolle man das breit gefächerte Angebot aufrechterhalten. So gibt es laut Andrea Höfler, die fünf Jahre lang als Geschäftsführerin der VHS tätig war, nun aber nach Landsberg wechselt, nahezu in allen Bereichen zu wenige Dozenten. Beispiel Fachbereich „Beruf und EDV“: 61 Kurse mit gut 150 Teilnehmern und 129 Unterrichtseinheiten wurden im laufenden Jahr nur von 13 Dozenten abgedeckt. Im Bereich „Sprachen“, der sich einer besonders hohen Beliebtheit erfreut, stehen nur 25 Pädagogen an der Tafel, während 1125 Personen die Schulbank drücken. Die Suche nach weiteren Dozenten habe eine hohe Priorität bei der VHS. „Da ist noch Luft nach oben.“

Stabile Einnahmen und weniger Ausgaben

Insgesamt freut man sich in der Vorstandschaft. „Es geht wieder aufwärts“, sagte auch Höfler mit Blick auf die Situation noch vor zwei Jahren mitten in der Corona-Zeit. So habe man inzwischen wieder 1000 Teilnehmer mehr als noch vor einem Jahr. Auch finanziell steht die Einrichtung laut Schatzmeister Thomas Grün solide da: „Wir haben stabile Einnahmen und weniger ausgegeben als geplant.“ Ein Plus von rund 26 000 Euro im laufenden Geschäftsjahr sei eine „tolle Entwicklung“. Die Mitglieder entlasteten die Vorstandschaft per Akklamation.

Bei ihrer Verabschiedung erntete Höfler viel Lob – unter anderem von Bürgermeister Markus Loth: Er bedauere die Entscheidung zwar, da die Bildungsstätte mit ihr eine überaus kompetente Fachkraft verliere, er könne es aber auch nachvollziehen, wie er schmunzelnd mit Blick auf Gehaltsfragen einräumte. Höfler selbst sagte, dass ihr der Schritt nicht leicht falle: „Ich musste lange überlegen. Vielleicht schadet es aber auch nicht, wenn ein neuer, frischer Wind reinkommt.“ Ihre Nachfolgerin wird Kristin Sterr, die die Geschäfte ab Herbst übernehmen wird.