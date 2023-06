Beleidigung und Sachbeschädigung am Erdbeerfeld: Zeuge ruft die Polizei

Von: Katrin Kleinschmidt

Erdbeeren sind beliebt. Auf einem Feld zum Selberpflücken kam es nun aber zum Streit. © Frank Peter/IMAGO

Süße Früchte und idyllische Natur: Daran denkt man bei Erdbeerfeldern. Doch in Weilheim gerieten der Kassierer und ein Kunde aneinander. Ein Zeuge rief die Polizei.

Weilheim – Viel Sonne, warme Temperaturen: Da reifen auch in der Region zunehmend die süßen Erdbeeren heran. Im Landkreis gibt es einige Felder, auf denen man sich die Beeren selbst pflücken kann. Klingt idyllisch. Doch genau auf einem solchen Feld kam es nun am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr zu einem Streit. Dort hatten sich der Kassierer, ein 59-jähriger Weilheimer, und ein 26-Jähriger aus Peiting so in den Haaren, dass ein Zeuge die Polizei rief. Sie kam schließlich zum Ort des Geschehens am Franziskusweg.

Die Mindestmenge führte zu Streit

Wie die Polizei Weilheim berichtet, war der 26-Jährige mit einigen Angehörigen aus Peiting und Peißenberg auf dem Feld, um Erdbeeren zu pflücken. An der Kasse gab es dann eine Auseinandersetzung mit dem Kassierer, weil dieser auf eine Mindestabnahme von einem Kilogramm pro Person bestand, die die Familie nicht erreicht hatte. In der Folge kam es zu Beleidigungen. Zudem beschädigte der 26-Jährige laut Zeugenangaben die Waage und die Kasse. Wie hoch der Schaden ist, muss nach Angaben der Polizei noch geprüft werden.

Weitere Vernehmungen nötig

Zudem stehen weitere Ermittlungen und Vernehmungen an. Die Beamten hatten zwar noch vor Ort Beteiligte und auch Zeugen befragt. Doch die Angaben und Schilderungen waren teilweise so widersprüchlich, dass auf die Polizisten noch weitere Arbeit zukommt. Und der Streit am Erdbeerfeld für alle Beteiligten ein Nachspiel hat.

