Ob bei Ehekrisen oder Depressionen: Bei „Rissen“ im Leben ist ihre Hilfe gefragt

Von: Stephanie Uehlein

Bei der 25-Jahr-Feier: (v.l.) Christa Brosowske, Barbara Uhl, Andreas Klöhr (alle vom EFL-Team Weilheim), Klaus Cuppok (stellv. Fachbereichsleiter bei der Diözese Augsburg), Paulo Nicoly Menezes (EFL-Leiter) , Wilma Hofer-Filser, Birgit Misgeld (beide EFL Weilheim) und Maria Maucher (Leiterin des Hauptabteilung „Seelsorge“ und Fachbereichsleiterin bei der Diözese Augsburg). © Gronau

„Risse“ im Leben von Klienten, etwa bei Ehekrisen oder Depressionen, zu erkennen und gut damit umzugehen – vor dieser Herausforderung stehen die Berater der Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) in Weilheim in ihrem Berufsalltag. „Durch den Riss lässt du das Licht herein!“, lautete nun das Thema beim Gottesdienst zum 25-jährigen Bestehen der Anlaufstelle.

Weilheim – Um ins Thema einzuführen, gab es zu Beginn des Gottesdienstes im Regionalzentrum St. Anna die markante Stimme des kanadischen Sängers Leonard Cohen zu hören. „Da ist ein Riss, ein Riss in allem. So kommt das Licht herein“, heißt es übersetzt in seinem Lied „Anthem“. Das hereindringende Licht sei dabei ein Zeichen der Hoffnung, erklärte der Leiter der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen in Weilheim, Paulo Nicoly Menezes. Er erläuterte auch, dass es aus seiner Sicht verschiedene Arten von „Rissen“ im Leben gibt – bedrohliche Risse genauso wie befreiende und solche, die Menschen „auf eine neue Ebene ihres Seins“ brächten.

Festakt nach dem Gottesdienst

Die EFL Weilheim, zu der Außenstellen in Landsberg und Starnberg gehören, hat die Aufgabe, bei Rissen wie Ehekrisen und Arbeitsplatz-Problemen, also bei belastenden Situationen, zu helfen. „Wir arbeiten mit den Ratsuchenden sehr individuell und empathisch zusammen an ihren jeweiligen Bedürfnissen, Sehnsüchten und Zielen“, sagte Nicoly Menezes beim Festakt, der sich an den Gottesdienst anschloss.

Beratungsgespräche in vielen Sprachen möglich

Sechs Berater sind derzeit für die EFL Weilheim tätig, davon drei in den beiden Außenstellen. Das Angebot, das das Bistum Augsburg dabei vorhält, ist interkonfessionell und interkulturell. Beratungsgespräche sind nicht nur auf Deutsch, auch auf Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Russisch möglich sowie in anderen Sprachen mit Dolmetschern.

Bislang hätten sich noch keine Flüchtlinge aus der Ukraine an die EFL Weilheim gewandt, sagte Nicoly Menezes am Rande der 25-Jahr-Feier. Er kann sich aber gut vorstellen, dass es dazu kommt, wenn Geflüchtete noch einige Zeit in Deutschland bleiben und Zeit finden, Traumata aufzuarbeiten.

Lob vom Bürgermeister

Die Jubiläumsfeier der EFL musste coronabedingt nachgeholt werden. Eigentlich wäre sie schon im vergangenen Jahr angestanden, denn die Anlaufstelle in Weilheim wurde 1996 gegründet (in Landsberg gab es sie schon davor).

25 Jahre EFL in Weilheim seien „25 Jahre Menschlichkeit, Solidarität und Zuwendung“, sagte der 3. Bürgermeister der Kreisstadt, Alfred Honisch, lobend in seinem Grußwort. Die Anlaufstelle sei eine unentbehrliche Institution.

Nora Schmidt vom Landratsamt Weilheim-Schongau würdigte die „exzellente Arbeit“ der EFL Weilheim. Sie erinnerte daran, dass jeder schnell in eine Situation kommen könne, in der er überfordert ist und Beratung braucht.

Belastungen haben zugenommen

„25 Jahre EFL-Beratung, das heißt auch, gesellschaftliche Veränderungen zu sehen und zu begleiten“, sagte Nicoly Menezes. „Alleinerziehend zu sein, als Patchwork-Familie zu leben, zunehmende Schwierigkeiten bei der Partnerwahl zu haben, die vermehrten Belastungen am Arbeitsplatz, vererbte Traumatisierungen und nicht zuletzt seelische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen oder Burnout, sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen.“ Im vergangenen Jahr suchten 633 Menschen bei der EFL Weilheim Rat.

„Ein wichtiger Dienst“

Bezug auf das Thema „Risse im Leben“ nahm in ihrem Grußwort die Leiterin des Seelsorgeamts der Diözese Augsburg, Angelika Maucher. Dass bei der Beratung durch die EFL Risse wahrgenommen würden, sei „ein wichtiger Dienst“, sagte sie. Und Birgit Misgeld vom EFL-Team erklärte, Licht sei bei der Arbeit mit den Klienten dort zu sehen, wo „Verzeihen, Aufeinanderzugehen und Selbstfürsorge“ wieder möglich würden.

Auch Daniel Aubeck, der Gottesdienst und Festakt mit seinem Vater Christian musikalisch mit Gitarre und Ziehharmonika umrahmte, griff das Thema „Risse“ auf. Die gut 30 Besucher hörten einen Song, den er eine Weile nach dem Tod seines Großvaters geschrieben hat. Ein Lied, desssen Text deutlich macht, dass der Todesfall für den jungen Mann ein einschneidendes Erlebnis darstellt– eben einen Riss im Leben.

Errreichbar ist die EFL-Hauptstelle Weilheim, die sich im Regionalzentrum St. Anna (Waisenhaussstraße 1) befindet, unter Telefon 0881/901150911 sowie unter der E-Mail-Adresse efl-weilheim@bistum-augsburg.de.