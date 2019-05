Berauschendes Konzert von „Pam Pam Ida“: Hochgefühl in der „Metropole Weilheim“ 

300 Zuhörer waren in der Weilheimer Hochlandhalle begeistert vom Sound von „Pam Pam Ida“. Weder Tanzbares noch Emotionsgeladenes fehlte bei ihrem Auftritt.

Weilheim – Am Mittwoch ließen sie 1000 Fans in Münchens Muffathalle strahlen, am Donnerstagabend waren es immerhin 300 in der Weilheimer Hochlandhalle: Wo „Pam Pam Ida“ auftritt, ist zurzeit großer Bahnhof und Hochgefühl. Kein Wunder: Diese Band aus Sandersdorf zwischen Donau und Altmühl verbindet auf ebenso perfekte wie sympathische Weise flippige Songwriterkunst und eingängigen Pop. Ihre Musik ist berührend sentimental und zugleich ausgefuchst kalkuliert, lyrisch fein und mitreißend kraftvoll – und die Texte kommen so selbstverständlich und treffsicher bairisch daher, dass man baldmöglichst alle verfügbaren Dialektpreise nach Sandersdorf schicken möchte.

Dreimal schon hat das Sextett um den charismatischen Sänger und Songwriter Andreas Eckert, der nicht nur ob seines Oberlippenbarts gern mal mit Freddie Mercury verglichen wird, die Oberhausener „Stroblbühne“ gerockt. Nun ist es „in der Metropole Weilheim angekommen“, wie Eckert in der Begrüßung kokettiert: „Ein Traum“ sei diese Halle, in der sonst Rinder versteigert werden – „und wir wissen jetzt, dass wir Rindviecher sind“.

„Pam Pam Ida“ in Weilheim: Viele großartige Songs

Ach was, sie sind allenfalls „Gockl“. So heißt ihr bekanntestes Lied, das „Matuschkes Liebling des Jahres 2015“ bei „Bayern 3“, also fast schon ein Hit, war. Aber weil sie so viele großartige Songs haben, können sie den „Gockl“ früh in die Hochlandhalle feuern. Sie können sich sogar leisten, ihr vielleicht allerschönstes Lied gar nicht zu spielen: „Du fehlst“, die sterbenstraurige und zugleich hoffnungsschwangere Ballade für einen verstorbenen Freund, fehlte wirklich.

Aber sonst fehlte gar nichts: Mit Inbrunst zelebrierte die Band Emotionsgeladenes wie „Optimist“ und Tanzbares wie „Bis auf die Knochen“ (mit magisch treibendem Saxofon und Bayern-Rap). Hier wie da zahlte sich aus, dass die Band nicht nur mit ihrem Rockband-Arsenal – das bei „Pam Pam Ida“ ohnehin auch Posaune, Baritonhorn und Blockflöten umfasst –, sondern erstmals samt ihrem „Silberfischorchester“ in die Region gekommen war: vier Streicherinnen, die nicht nur ein bisschen Beiwerk liefern, sondern sich in die sentimentalen wie auch in die schnellen Songs mächtig einbringen. Auch bei „Kaff den Scheiß!“, einer Anti-Konsum-Hymne, die zu einem Zug durch die Menge genutzt wurde und dringend ins Radio gehört.

Dann klappt auch, was Andi Eckert mit verklärtem Blick in die Hochlandhalle versprochen hat: „Das nächste Mal spiel’ ma wieder da, und dann mach’ ma die Bude voll.“ Dafür schon mal Jubel aus 300 Kehlen.

mr

Lesen Sie auch: Sandstrand auf dem Volksfestplatz: Das ist geboten beim ersten Weilheimer Jugendfestival.