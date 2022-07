Abschluss an der Berufsschule Weilheim: „Werden Sie zu den Machern unserer Gesellschaft“

Vor dem neuen Berufsschulgebäude in Weilheim gab es ein Foto mit den besten Absolventen. © Gronau

Die Berufsschule Weilheim verabschiedete 413 Schüler. 57 von ihnen erhielten für einen Notendurchschnitt unter 1,5 den Staatspreis, 13 davon zusätzlich einen Geldpreis für einen Notendurchschnitt von 1,0.

Weilheim – „Das Etappenziel ist erreicht, aber das ist noch nicht das Ende“, so Michael Andrä in seinem Grußwort an die 413 Schüler, die am Donnerstag von der Berufsschule verabschiedet wurden. Jetzt müssten die Handwerker Verantwortung übernehmen und selbst Baustellen und Projekte leiten, um nicht stehenzubleiben, sondern weiterzulernen. „Werden Sie zu den Machern unserer Gesellschaft!“, rief der Kreishandwerksmeister den Absolventen zu. „Und bleiben Sie dabei immer offen für Neues!“

Berufsschule Weilheim: Gratulation von der zweiten Bürgermeisterin

Weilheims stellvertretende Bürgermeisterin Angelika Flock sieht in dem Abschluss „eine solide Grundlage für den weiteren Lebensweg“. Und Landrätin Andrea Jochner-Weiß freut sich, wenn die Absolventen im Landkreis bleiben, „wo die Wirtschaft händeringend auf sie wartet“.

Knut Seelos ist stolz auf alle, egal, ob sie „hervorragende Leistungen“ erbracht oder „sich durchgebissen“ haben. Sie hätten einen Berg bestiegen, von dem sich die Aussicht lohne, „die Aussicht auf ein sinnstiftendes Berufsleben“. Der Schulleiter gratulierte auch den Absolventen der Berufsintegration und der Berufsvorbereitung. Integration und individuelle Förderung gehörten zur gelebten Selbstverständlichkeit der Schule. Er sei guten Mutes, „dass wir es schaffen werden, unsere gemeinsamen Ziele weiterhin friedlich, freundlich und mit Verstand zu verfolgen“.

Berufsschule Weilheim: 57 Absolventen erhalten Staatspreis

Eine Durchschnittsnote von 1,0 erzielten 13 Schüler: Florentine Lanio, Paula Bein, Patrick Schuster, Paul Ober, Christoph Simon, Louis Wetzel, Anna Simon, Sebastian Trainer, Matthias Podack, Tobias Stommer, Sebastian Daniek, Felix Franz und Anna Müller. Sie erhielten als Staatspreisträger neben einer Urkunde auch Geldpreise.

Den für den Staatspreis erforderlichen Notendurchschnitt unter 1,5 erzielten 44 weitere Absolventen.

Für ihr soziales Engagement wurde die Abschlussschülerin Alina Lindemann ausgezeichnet. Sie ist Mitbegründerin der „Ukrainehilfe Oberland“ und sammelt Spenden für die Ukraine. Jedes zweite Wochenende fährt die Absolventin selbst Lebensmittel und medizinische Ausrüstung in das Land, um dort Krankenhäuser und Kinderheime zu unterstützen.

