Parfümerie in Weilheim: Azubis als Chefs

Mit dem Hinweis auf „echt coole Chefs“ wirbt die Parfümerie-Kette „Wiedemann“ um Nachwuchs. In der Weilheimer Filiale am Marienplatz sind acht Auszubildende zur Zeit selber die Chefs. Sehr zur Zufriedenheit der Filialleitung und der Kundschaft.

Weilheim – „Lasst die Jungen ran“ heißt es im kreisrunden Logo an den Schaufenstern der Parfümerie „Wiedemann“ im Zentrum der Stadt: Von A wie Auf- bis Z wie Zusperren und natürlich für alles, was dazwischen nach dem täglichen „morning speech“ (Morgengespräch) in der Filiale und im Büro anfällt, sind die Auszubildenden 14 Tage lang selbst zuständig. Aber nicht nur das: Sie sind auch ganz alleine dafür verantwortlich.

„Es ist etwas völlig anderes, ob man gesagt bekommt, was man machen soll, oder ob man selber entscheiden muss, was zu tun ist“, sagt Lisa Krammer (19), die eigentlich in der Filiale in Rosenheim arbeitet. „Wir sind komplett verantwortlich, ohne dass einem einer von oben was sagt“, ergänzt Julia Wiedemann (20), die in den Läden in Holzkirchen und München-Haidhausen ihre Ausbildung macht. Die beiden sind sich einig: Es macht richtig viel Spaß.

Lesen Sie auch: Weilheim: Parkhaus am Öferl ist seiner Zeit voraus

Für das alle zwei Jahre in einer anderen der größeren von insgesamt 24 Filialen stattfindende Jugend-Projekt des Familienunternehmens mit Sitz in Bad Tölz werden jeweils die Azubis im zweiten und dritten Lehrjahr zusammengezogen, um an einem Standort den Laden zu schmeißen. So ganz ohne Team-Leiterin beziehungsweise -Leiter geht es dann aber doch nicht, allerdings durften sich die acht Azubis die zwei Teamleiter aus ihren eigenen Reihen wählen. Seit November haben sich die sieben künftigen Einzelhandelskauffrauen und ein junger Mann regelmäßig getroffen, um sich auf den Ernstfall vorzubereiten und ein Konzept fürs „Chef-Sein“ zu erarbeiten.

Neben besonderen Beratungsangeboten für die Kundschaft geht es den jungen Leuten vor allem um Nachhaltigkeit in ihrem Gewerbebereich: „Um darauf aufmerksam zu machen, tragen wir auch alle grüne Tücher.“ Krammer hat ihres um den Hals gelegt, Wiedemann um die Taille geschlungen.

In der Filiale in Weilheim werden auch Spenden für den guten Zweck gesammelt

Die Azubis verbinden ihr Projekt auch mit einer kleinen regionalen Hilfsaktion. „Aufrunden bitte!“, heißt es an die Adresse der überwiegend weiblichen Kundschaft, die sich über das junge Team erfreut zeigt und gerne spendet: für die Peter-Maffay-Stiftung und das Gut Dietlhofen.

Filialleiterin Regina Stoßberger ist nur ausnahmsweise im Haus: „Eigentlich bin ich für die 14 Tage woanders eingeplant.“ Aber an zwei Tagen nutzt sie die Zeit, in der sie mal nicht für den Betrieb verantwortlich ist, um im ersten Stock in den Büros und Sozialräumen die Wände zu streichen und aufzuräumen. „Die machen das super. Ich habe vollstes Vertrauen. Da muss man nicht kontrollieren“, so Stoßberger. Die 25-jährige „echt coole Chefin“ hat ihre dreijährige Ausbildung in Weilheim absolviert und dabei auch an den Jugend-Projekten der Firma teilgenommen: „Diese Projekte sind wichtig und motivierend für unsere Auszubildenden“, sagt sie.

Ralf Scharnitzky

Lesen Sie außerdem: Weilheim: Bürgerheim-Sanierung rückt näher

Auch interessant: Umfahrungsgegner: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Weilheims Bürgermeister Loth - mit harten Vorwürfen