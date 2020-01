Nur mit dem Auto zum „Pöltner Hof“?

Wohin mit dem Fahrrad? Diese Frage stellt sich für Gäste, die mit dem Rad zur Gaststätte „Pöltner Hof“ in Weilheim kommen. Jetzt gab es eine Anfrage dazu im Stadtrat.

Weilheim – Am Hotel und speziell bei der Gaststätte „Pöltner Hof“ in Weilheim sind keine Fahrradabstellplätze ausgewiesen – das moniert die BfW-Fraktion im Stadtrat. „Die Fahrräder müssen entlang der Hauswand, des Zufahrtswegs oder zwischen den parkenden Autos abgestellt werden“, schrieb Sprecherin Brigitte Holeczek in einer Anfrage an Bürgermeister Markus Loth. „Nachdem nun die Eröffnung schon einige Zeit zurückliegt und an die kommende Biergartensaison zu denken ist“, sei zu prüfen, „inwieweit und wo Abstellplätze laut Fahrradabstellsatzung vorgesehen sind und wann diese bereitgestellt werden“, so Holeczek.

In der Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag wurde daraufhin eine Antwort verlesen, die das Stadtbauamt Mitte Januar bei „Wohnbau Scheurer“, dem Grundstückseigentümer, eingeholt hatte. Die im Freiflächengestaltungsplan vorgesehenen Fahrradabstellplätze würden „je nach Witterung im Monat Februar/März hergestellt“, verspricht Günter Scheurer in dem Brief. Im Herbst 2019 habe man die Fahrradständer nicht mehr montieren können, „da der Hersteller Lieferprobleme hatte“ und die Ständer erst am 23. Dezember bei der beauftragten Gartenbaufirma in Weilheim angekommen seien. Im Januar wiederum habe nun diese Firma Urlaub.

Da die Pflasterarbeiten dafür aber bereits fertiggestellt worden seien, könne die Montage demnächst „zügig abgewickelt werden“.

