BfW-Stadtrat legt überraschend Mandat nieder - „Immer mehr zu einer nervlichen Belastung geworden“

Von: Magnus Reitinger

Claus Reindl (r.) im März 2019 bei der Präsentation einer Broschüre der „Bürger für Weilheim“ - zusammen mit dem BfW-Vorsitzenden Tillman Wahlefeld und mit Florian Lechner (l.), der Reindl nun im Stadtrat nachfolgen wird. © Gronau

Überraschende Personalie im Weilheimer Stadtrat: Der stellvertretende BfW-Fraktionsvorsitzende Dr. Claus Reindl scheidet Ende Mai aus dem Ratsgremium aus.

Weilheim – In den drei Jahren der laufenden Legislaturperiode sei die Stadtratsarbeit für ihn „immer mehr zu einer nervlichen Belastung geworden“, begründete der 65-jährige Claus Reindl seinen Antrag in einem Schreiben an Weilheims Bürgermeister Markus Loth und die Ratskollegen: „Ich kann daher nicht mehr die Kraft, Gelassenheit und Motivation aufbringen, die für die Ausübung des Amtes erforderlich wären.“ Nachfolger wird voraussichtlich Florian Lechner (49).

Er hat die „Bürger für Weilheim“ von Anfang an mitgeprägt

Reindl, der drei erwachsene Kinder hat und von Beruf Zahnarzt ist, gehört dem Gremium seit 21 Jahren an. Er war ein Mann der ersten Stunde bei der parteifreien Wählergruppe „Bürger für Weilheim“ (BfW), die 2002, frisch gegründet, den Bürgermeisterposten und die Mehrheit im Stadtrat eroberte. Bei der jüngsten Kommunalwahl 2020 hatte Reindl auf Listenplatz 15 kandidiert, war aber mit 2751 Stimmen auf Rang acht vorgewählt worden. Nachdem er im Stadtrat bis dahin als Verkehrsreferent fungierte, übernahm er mit der laufenden Wahlperiode das Referat für städtische Liegenschaften im Innenbereich. Zudem gehört er dem Klimaausschuss und dem Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Stadtwerke an.

Von 2014 bis 2019 war Reindl Fraktionsvorsitzender der BfW, seitdem agiert er als Stellvertreter. Mit acht Mitgliedern sind die „Bürger für Weilheim“ die größte Fraktion im Stadtrat, zudem stellen sie mit Markus Loth den ersten Bürgermeister.

Reindl will „Weg für eine motivierte Person freimachen“

Mitte Februar bat Reindl den Stadtrat nun, „mich aus persönlichen Gründen aus meinem Mandat zu entlassen und so den Weg für eine neue und motivierte Person freizumachen“. Dem stimmte das Gremium am Donnerstag ohne Fragen einstimmig zu. Ebenso einhellig wurde festgestellt, dass Florian Lechner als Listennachfolger für die BfW nachrückt. Der Architekt, Vater von zwei Kindern, gehörte dem Stadtrat bereits von 2014 bis 2020 an. Bekannt ist er zudem als ehemaliger Vorsitzender des Verschönerungsvereins und als Mitgründer des Lichtkunst-Festivals.

Claus Reindl betonte gegenüber der Heimatzeitung unterdessen, mit den BfW habe sein Entschluss nichts zu tun. Er werde sich dort weiterhin in der Vereinsarbeit betätigen.