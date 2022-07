Weilheim: Brand in Küche eines Mehrfamilienhauses sorgt für Feuerwehr-Großeinsatz

Von: Boris Forstner

Im ersten Stock dieses Wohnhauses Am Betberg in Weilheim war der Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. © Feuerwehr Weilheim

„Wohnhaus brennt – Personen in Gefahr“ lautete um 3.38 Uhr der Alarm, zu dem die Weilheimer Feuerwehr in der Nacht zu Montag Am Betberg in Weilheim ausrücken musste.

Weilheim – „Beim Eintreffen wurde eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses festgestellt“, sagte Weilheims Feuerwehr-Kommandant Stefan Herbst. Ein Trupp unter Atemschutz konnte mittels eines C-Rohrs den Brand, der in der Küche ausgebrochen war, nach wenigen Minuten unter Kontrolle bringen. „Durch den schnellen Einsatz konnte eine Ausbreitung auf umliegende Wohnungen verhindert werden“, so Herbst.

Feuerwehr setzt Druckluftschaum ein

Die Besonderheit: Durch die Anwendung eines sogenannten Rauchvorhangs sei es zu keinem Austritt von Brandrauch in das Treppenhaus gekommen. „Und durch den gezielten Einsatz von CAFS (Druckluftschaum) musste kein zusätzlicher Wasserschaden verzeichnet werden“, so Herbst. Mit einem Überdrucklüfter wurde die Wohnung belüftet.

76-jährige Bewohnerin kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Die umliegenden Wohnungen waren zur Sicherheit während des Einsatzes geräumt worden. Die 76-Jährige, in deren Wohnung der Brand ausgebrochen war, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt grob geschätzt 50 000 Euro.

Unterstützung lieferte die Peißenberger Wehr, die mit einer weiteren Drehleiter und einem Löschfahrzeug hinzu alarmiert wurde. Mehr als 40 Kräfte der Feuerwehr waren bis 5.30 Uhr im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

