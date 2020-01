Er hatte noch versucht, selbst zu löschen: Brandstifter (26) vor Gericht

Ungeklärte Brände beschäftigen derzeit die Polizei Weilheim. Eine Brandstiftung vom Mai wurde kürzlich vor dem Amtsgericht verhandelt. Ein 26-Jähriger aus Weilheim wurde zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Ein rätselhafter Fall.

Weilheim – Der Angeklagte legte sofort ein Geständnis ab und bereute seine Tat. Er hatte in der Nähe seiner Wohnung nachts auf dem Rückweg von einer Party an einer Straße gesammelte Papiersäcke angezündet, die in Brand gerieten. „Die Flammen waren mindestens zwei Meter hoch“, sagte eine Anwohnerin, die einen hellen Schein vor ihrem Schlafzimmerfenster bemerkt und die Feuerwehr alarmiert hatte.

Sie entdeckte auch den jungen Mann am Tatort. „Er versuchte ganz hektisch, mit einem Feuerlöscher die Flammen zu löschen“, so die Zeugin. Aber das gelang ihm nicht. Nur einen Meter entfernt stand ein Auto, das angeschmort wurde, und auch ein Baum geriet in Brand. „Man wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, ob das Fahrzeug noch fahrtüchtig war. Ich hätte mich als Fahrzeughalter nicht getraut, das Auto zu fahren“, sagte der Polizeibeamte aus, der vor Ort ermittelt hatte. Er hatte auch den jungen Mann am Tatort vernommen. Dieser sei nicht alkoholisiert gewesen, habe sich aber irgendwie merkwürdig verhalten.

Der Vorsitzende Richter zu dem 26-jährigen Angeklagten: „Ich möchte es einfach nur verstehen“

„Aber warum haben Sie das eigentlich gemacht?“, fragte der Vorsitzende Richter des Schöffengerichts, Lars Baumann, den Angeklagten, der keine Erklärung liefern konnte. „Ich möchte es einfach nur verstehen“, hakte Baumann nach. Der 26-Jährige gab an, eine erhebliche Menge Alkohol konsumiert zu haben – was aber nach der Aussage des Polizisten unglaubwürdig erschien.

Nach Brand von Maschinenhalle in Weilheim: Feuerwehr warnt vor gefährlichen Teilchen

Der Angeklagte sagte, er habe sich mit einer früheren Freundin mit dem Taxi ein paar Straßen vor seiner Wohnung absetzen lassen. Dort habe man sich getrennt und sei nach Hause gegangen. Auf dem Weg des jungen Mannes befanden sich die Papiersäcke. Einen davon riss dieser auf und zündete ein Stück Papier an. Er habe bemerkt, dass es nicht richtig brennen würde, sagte der Angeklagte. Ob er dann noch einmal gezündelt hat, ist nicht erwiesen. Fakt ist, dass der Angeklagte nach Hause ging. Von seiner Wohnung aus konnte er den Tatort sehen, und er bemerkte, dass die Säcke lichterloh brannten. Mit seinem Feuerlöscher versuchte er, den Brand zu löschen – eine Tatsache, die das Gericht zu seinen Gunsten wertete.

Ebenfalls interessant: 2019 mehr Geburten im Krankenhaus Schongau

Der Angeklagte wurde damals zunächst als Zeuge vernommen. Der leitende Kriminalbeamte bemerkte aber, dass sich der junge Mann in Widersprüche verwickelte. Ziemlich bald gestand dieser die Brandstiftung. „Ich vermute, er tat es aus Frust über eine Beziehung“, sagte der Kripobeamte aus.

Der Verteidiger plädierte überraschend auf Freispruch. Es sei nur eine Sachbeschädigung gewesen, denn der Vorwurf zur Brandstiftung würde eine vollkommene Zerstörung des Fahrzeugs voraussetzen, was nicht der Fall gewesen sei. Wie sich herausstellte, entstand kein Totalschaden. Es fielen aber Reparaturen für fast 4000 Euro an, das Auto stand drei Wochen in der Werkstatt, war also nicht nutzbar – für das Gericht ein Grund zur Bestätigung des Strafvorwurfs. Das Amtsgericht sah den Tatbestand der Brandstiftung als erwiesen an, verminderte aber den Strafrahmen, da ein minderschwerer Fall von Brandstiftung vorlag. Als Bewährungsauflage muss der Verurteilte 80 Stunden Sozialdienst leisten. „Ich habe ein schlechtes Gewissen und entschuldige mich bei allen Beteiligten“, sagte er.

Regina Wahl-Geiger

Lesen Sie auch:

Verstörende Brandserie: Chronik der Ereignisse mit Karte - Kripo nennt aktuellen Stand