Braucht die Stadt Weilheim ein neues Erscheinungsbild?

Fast jede städtische Institution wirbt visuell auf andere Art. Die BfW wollen das ändern: Für Weilheim solle „ein neues, passendes und gesamthaftes Erscheinungsbild“ entwickelt werden.

Weilheim – Aktuell gibt es laut „Bürger für Weilheim“ (BfW) zwei Bestandteile für die „offizielle visuelle Kommunikation“ der Stadt: das Stadtwappen als Bildmarke sowie „Stadt Weilheim i.OB“ als Wortmarke. Doch die einzelnen städtischen Institutionen – vom Kindergarten über das Jugendhaus bis zum Stadtmuseum – kommunizieren auf ihren Plakaten, in ihren Prospekten oder Internetseiten „auf teilweise unterschiedliche Art“, so der Befund der BfW: „Jede städtische Einrichtung hat ihre individuelle Gestaltung und somit ist kein einheitliches Bild gegeben.“

Solche Einheitlichkeit aber wäre wichtig, meint die BfW-Fraktion, die derzeit zehn von 30 Stadtrats-Mitgliedern stellt. Sie hat im Hauptausschuss offiziell beantragt, „entsprechende Gelder im Haushalt einzuplanen und den Start der Entwicklung eines neuen, passenden und gesamthaften Erscheinungsbildes für die Stadt Weilheim zeitnah zu beginnen“.

„Nicht mehr Standard einer Stadt“

Zunächst, so erklärte Jochen Knittel den von ihm ausgearbeiteten Antrag in der jüngsten Hauptausschuss-Sitzung, sei ein gemeinsames Erscheinungsbild wichtig. Denn man solle bei Materialien jeder städtischen Einrichtung auf den ersten Blick sehen: „Das ist Weilheim.“ Zwar sei es „von der Entwicklung her okay, dass bisher jeder seins hat“, sagte Knittel – „aber das ist heute nicht mehr Standard einer Stadt“.

Später gelte es in einer zweiten Stufe dann „zu überprüfen, welche Identität Weilheim nach außen repräsentieren und nach innen kommunizieren soll“, sagte Knittel. So sei der Slogan „Weilheim zieht an“ mittlerweile zehn Jahre alt, und in dieser Zeit habe sich „sehr viel getan“, wie es in dem BfW-Antrag heißt: „Weilheim ist Oberzentrum geworden, Weilheim ist die Einkaufsstadt, Weilheim ist kulturell aktiv, Weilheim hat viele Schulen und Behörden, Weilheim hat sehr gute medizinische Versorgung, Weilheim ist das Zentrum vom Oberland. Das sind nur einige wenige Beispiele.“ Und ein einheitliches Erscheinungsbild müsse letztlich die Identität Weilheims widerspiegeln.

Das Stadtwappen sei da womöglich ein bisschen von gestern, es zeige schließlich Vergangenheit, so die BfW in ihrem Antrag: „Es ist zu prüfen, ob eine neue Bildmarke die derzeitige und zukünftige Identität der Stadt prägnanter darstellen kann.“

Nicht Ideen im Keim ersticken

Da war Petra Arneth-Mangano im Hauptausschuss ganz anderer Meinung: „Unser Wappen ist sehr ausdrucksvoll“, das sollte man weiter verwenden, warb die SPD-Vertreterin – und fügte an: „Ich weiß nicht, ob wir uns nicht lächerlich machen, wenn wir alle zehn Jahre unser Gesicht ändern.“ Sie habe sich beim Lesen des BfW-Antrags erst einmal gedacht: „Haben wir nichts anderes zu tun?“, so Arneth-Mangano weiter. Und die Frage sei auch, „was man denn da so für einen Kostenrahmen im Auge hat“.

„Ich glaube nicht, dass es so viel kosten muss“, antwortete Petra Hofer (BfW), man solle „mal anfangen“ und die Idee „nicht im Keim ersticken“. „Das Wappen ist gut“, befand Hofer, aber die städtischen Einrichtungen benutzten derzeit zu viele verschiedene Logos und Marken: „Ein einheitliches Erscheinungsbild ist wichtig und in der Wirtschaft gang und gäbe.“

Einheitliches Auftreten im Bereich Tourismus

Jutta Liebmann, Leiterin des Amtes für Standortförderung, Kultur & Tourismus der Stadt Weilheim, sagte in der Sitzung, dass für den Bereich „Tourismus“ bereits ein einheitlicheres Auftreten geplant sei, und zeigte allerlei Beispiele anderer Städte – von Schongau über Straubing bis Regensburg. Städte-Slogans „macht man heute eigentlich nicht mehr“, sagte Liebmann, denn diese seien „austauschbar geworden“. Große Unterschiede gebe es hingegen bei den Kosten: Für ein Logo lägen diese zwischen 15 000 und 50 000 Euro, und „ein moderierter Markenfindungsprozess kostet schon mal 250 000 Euro“.

CSU-Fraktionssprecherin Marion Lunz-Schmieder fand es „jetzt noch zu früh“ für ein neues Erscheinungsbild, schließlich sei Weilheim „gerade erst Oberzentrum geworden“. Doch Initiator Knittel betonte: „Der Prozess soll langsam beginnen“, und der Kostenrahmen solle „auf alle Fälle unter 50 000 Euro bleiben“. Dass es ganz billig gehen müsste, meinte FW-Sprecher Walter Weber. Ein gemeinsames Erscheinungsbild sei wichtig, doch ein Logo viel zu teuer – „und das brauchen wir auch nicht“, so Weber: Denn beispielsweise auf Blöcken der Stadt gebe es bereits eine stilisierte Häuser-Silhouette vom Marienplatz, die sich seiner Meinung nach bestens eignen würde.

Der Hauptausschuss entschied letztlich einstimmig, den „Weg zu beginnen“, und beauftragte die Verwaltung, Angebote für ein „einheitliches Design“ einzuholen. „Und das Große stellen wir erst mal zurück“, ergänzte Sitzungsleiterin Angelika Flock (CSU).

