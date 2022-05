Brotzeitverkauf hilft Menschen mit Förderbedarf, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen

Von: Stephanie Uehlein

Herzhaftes, aber auch Süßes gibt es beim Brotzeitverkauf in der Arbeitsagentur. Präsentiert wurde das Projekt von (v.l.) Agentur-Chef Markus Nitsch, Birgit Wagner (Betriebsleiterin des Cafés „VerWeilheim“), Arbeitsanleiterin Daniela Daum und „i+s Pfaffenwinkel“-Geschäftsführer Felix Rexer. © Gronau

Einer Mitarbeiterin des Cafés „VerWeilheim“ hat das soziale Projekt bereits geholfen, eine Stelle auf dem freien Arbeitsmarkt zu finden. Jetzt soll eine andere Beschäftigte - jung und ehemals wohnungslos - von ihm profitieren. Vom besonderen Brotzeitverkauf in der Arbeitsagentur in Weilheim.

Weilheim –Von einer Agentur für Arbeit wird erwartet, dass sie Menschen unterstützt, die einen passenden Arbeitsplatz finden wollen. Etwas Besonderes ist jedoch ein Projekt, das direkt im Agentur-Gebäude in Weilheim läuft: ein Brotzeitverkauf, bei dem Beschäftigte des Cafés „VerWeilheim“ zum Einsatz kommen, die einen Förderbedarf im Bereich „Arbeit“ haben.

Belegte Semmeln, Brezen mit Aufstrich, Kuchen: Alles das ist bereits hergerichtet, als an einem Donnerstagmorgen die ersten Kunden in den Verkaufsraum im Keller der Agentur kommen, wo das Projekt gerade der Heimatzeitung vorgestellt wird. Betreut wird der Verkauf von einer Mitarbeiterin, die wohnungslos war und nun wieder in die Arbeitswelt zurückgeführt wird, sowie von ihrer Arbeitsanleiterin, Daniela Daum.

Die ehemals wohnungslose, junge Frau ist noch neu beim Café „VerWeilheim“ mit Sitz an der Herzog-Christoph-Straße in der Kreisstadt. Sie arbeitet an drei Tagen pro Woche jeweils sechs Stunden – und einen Teil davon eben beim Brotzeitverkauf in der Agentur an der Karwendelstraße. Sie möchte nicht namentlich genannt werden. Am Pressegespräch nimmt sie aber teil und sagt, dass sie an ihrer neuen Aufgabe Gefallen findet.

Beim Brotzeitverkauf viel Selbstbewusstsein gewonnen

Einer anderen – inzwischen ehemaligen – Mitarbeiterin des Cafés hat die Tätigkeit in der Arbeitsagentur bereits beim Sprung auf den freien Arbeitsmarkt geholfen. Das erklärt Felix Rexer, Geschäftsführer der gemeinnützigen „i+s Pfaffenwinkel GmbH“, zu der das Café „VerWeilheim“ gehört. Die frühere Beschäftigte habe beim Brotzeitverkauf viel Selbstbewusstsein gewonnen. Nach einem Praktikum bei einem anderen Betrieb sei sie dann von diesem übernommen worden.

Projekt ist eine Win-win-Situation

Für die zur Diakonie Herzogsägmühle gehörende „i+s Pfaffenwinkel GmbH“ und für die Arbeitsagentur ist es eine Win-win-Situation, dass es den Brotzeitverkauf gibt. Während das gemeinnützige Unternehmen dort Beschäftigten die Möglichkeit bieten kann, eine Aufgabe kennenzulernen, kommen die Agenturmitarbeiter in den Genuss einer Versorgung. Dies sei „ein absoluter Gewinn“, sagt Agentur-Chef Markus Nitsch.

Jeden Mittwoch gibt‘s auch Leberkässemmeln

Das Café „VerWeilheim“ bietet den Beschäftigten seines Hauses nicht nur Brotzeiten an, sondern auch frisch zubereitetes Mittagessen, das auf Bestellung an die Karwendelstraße gebracht wird. Wie „i+s Pfaffenwinkel“-Geschäftsführer Rexer sagt, gibt es Überlegungen, in Zukunft ebenfalls Mittagessen-Lieferungen durch die Großküche in Herzogsägmühle anzubieten. Er weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch Dienstleistungen für die Industrie (etwa im Bereich „Verpackung“) zur Angebotspalette von Herzogsägmühle gehören.

Der Brotzeitverkauf in der Arbeitsagentur läuft dienstags bis donnerstags von 9 bis 10.30 Uhr. Mittwochs gehören auch Semmeln mit warmem Leberkäse zum Sortiment. Mit dem Angebot des Cafés „VerWeilheim“ sei eine Lücke geschlossen worden, erläutert Agentur-Pressesprecherin Kathrin Grabmaier. Denn nachdem eine Bäckerei ihren Verkauf in der Agentur eingestellt hatte, gab es vor Ort keine Versorgungsmöglichkeit für die Mitarbeiter mehr. Am frühlingshaft dekorierten Tisch sitzend hebt Grabmaier hervor, dass der Verkaufsraum durch das Café „VerWeilheim“ immer ansprechend gestaltet werde.

Trotz Pandemie war der Brotzeitverkauf seit seiner Einführung vor fast eineinhalb Jahren durchgängig geöffnet. Er wurde also auch in Zeiten aufrechterhalten, in denen noch mehr Mitarbeiter im Homeoffice waren, als es derzeit der Fall ist.