Bühne frei für Trachtler und Sportler

Auf der großen Bühne stehen können Weilheimer bei der Stadtwette am morgigen Freitag, 22. September. Zum Mitmachen lädt am Samstag auch der „Tag des Sports“ ein.

Weilheim – Egal ob Sänger, Tänzer oder Poeten – Gruppen oder Alleinunterhalter: Um die diesjährige Stadtwette zu gewinnen, ist der Einsatz ganz verschiedener Künstler und Unterhalter gefragt, ganz gleich, ob Laien oder Profis. „Wetten, dass ... es die Weilheimer nicht schaffen, den Marienplatz am 21. September von 17 bis 20 Uhr im Trachtengwand zu unterhalten?“, lautet die Frage, die der CSU-Ortsverband als Veranstalter gestellt hat. Schaffen es die Weilheimer mit vereinten Kräften, durchgehend auf der Bühne zu stehen, winken 100 Liter Freibier.

Wie die dritte Bürgermeisterin Angelika Flock verrät, gibt es bereits einige Interessenten, die am Freitagabend auf der Bühne stehen möchten. Was genau sie vorführen wollen, will sie aber noch nicht verraten: „Schließlich ist die richtige Anmeldung dann wirklich erst am Tag der Wette.“

Viele Talente unter den Weilheimern

Dass es für das Orga-Team, zu dem auch Flock selbst gehört, eng werden wird, kann sie aber jetzt schon sagen: „Es gibt hier so viele Talente, die sich bestimmt super präsentieren werden. Ich bin überzeugt, dass wir haushoch verlieren.“

Sehr lebhaft hat sie noch die erste Stadtwette auf dem Marienplatz im Jahr 2016 vor Augen, bei der sich der CSU-Ortsverband geschlagen gab. „Wir mussten uns als Wetteinsatz vom Turm der Stadtpfarrkirche abseilen – was habe ich da für eine Angst gehabt“, erinnert sie sich. Mit dem Ausschenken von Freibier statt dieser Mutprobe könne sie sich besser arrangieren.

Im Gegensatz zur letzten Wette steht das Bühnenprogramm in diesem Jahr noch unter einem ganz besonderen Motto. „Aufgspuilt, auftanzt, aufgsagt – im Trachtengwand“, heißt es pünktlich zum Beginn der Wiesn. „Für alle, die gerne Tracht anziehen, ist das natürlich super – ich hoffe darauf, dass sich gerade die Trachtenvereine angesprochen fühlen“, sagt sie.

Sportangebote laden zum Mitmachen ein

Doch ganz gleich, ob der Abend mit Freibier enden wird oder nicht – am nächsten Tag geht das Programm rund um den Marien- und Kirchplatz weiter. Beim „Tag des Sports“ werden sich Vereine und Studios mit ihren Sportangeboten vorstellen und die Besucher zum Mitmachen einladen.

Auf der Bühne, die nach der Stadtwette noch einen Tag stehen bleibt, werden sportliche Aufführungen zu sehen sein. „Weilheim hat in punkto Sport sehr viel zu bieten – in fast allen Sparten können Interessenten Sportarten ausprobieren und reinschnuppern“, sagt Flock. Neben Vereinssportarten und Fitnessangeboten sei auch der Reha-Sport stark vertreten. „Da gab es in letzter Zeit wahnsinnig viel Zulauf“, so die dritte Bürgermeisterin.

Für alle FC-Bayern-Fans ist außerdem die Tombola besonders interessant. Neben einem Segelflug und Einkaufsgutscheinen für das Kaufhaus „Rid“ gibt es ein Meisterschaftstrikot vom letzten Jahr mit den Unterschriften der Bayern-Spieler zu gewinnen, das von Franz „Bulle“ Roth zur Verfügung gestellt worden ist.

Um diese Uhrzeiten geht es los

Beginn der Stadtwette ist am Freitag, 21. September, um 17 Uhr. Auf der Bühne vor dem Stadttheater dürfen Weilheimer jeden Alters teilnehmen. Voraussetzung ist, dass die Künstler in Tracht erscheinen. Der „Tag des Sports“ am Samstag, 22. September, geht von 10 bis 15.30 Uhr.