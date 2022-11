Weilheim: Bundesverdienstkreuz für Pfarrer und Seelsorger Erwin Helmer

Von: Jennifer Battaglia, Sebastian Tauchnitz

Teilen

Hohe Ehre, hochverdient: Erwin Helmer wurde von Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. © SOZIALMINISTERIUM

Große Ehre für Erwin Helmer aus Weilheim: Für seine langjährige Tätigkeit als Betriebsseelsorger wurde er von Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

„Erwin Helmer hat sich durch seine fachliche und kompetente Seelsorge, seine Beharrlichkeit, seine Ausdauer und seinen Gemeinsinn hervorragende Verdienste um das Gemeinwohl erworben. Die Arbeit mit und für die Menschen ist für Herrn Helmer seit seiner Jugend prägend“, so Scharf in ihrer Laudatio.

Helmer war über 40 Jahre hauptamtlich Ansprechpartner der Betriebsseelsorge in Bayern sowie in der Bundeskommission der Betriebsseelsorge. Seit 2009 war er als Theologe in der Betriebsseelsorge der Katholischen Ar-beitnehmer-Bewegung (KAB) und als Leiter der Christlichen Arbeiterjugend (dem Jugendverband der KAB) der Diözese Augsburg tätig.

Seit Juli 2018 im Ruhestand

Im Juli 2018 trat er seinen Ruhestand an. Allerdings interpretiert er den „Ruhestand“ ein wenig anders als die meisten anderen. So ergänzt er in seiner E-Mail-Signatur seine Funktion als „Betriebsseelsorger i.R.“ durch die Anmerkung „(in Reichweite)“. Ans Aufhören denkt er also ganz offensichtlich noch lange nicht. Helmer ist weiterhin als Betriebsseelsorger in Augsburg aktiv, in seiner Heimatpfarrei in Weilheim ist er zudem als Diakon im Einsatz.

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat er sich ganz offensichtlich das Vertrauen und die Zuneigung von vielen Menschen in der Region erarbeitet, wie aus der Schilderung seiner Verdienste hervorgeht, mit der ihn Betriebsratsvertreter aus der Region für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen haben.

Betriebsräte haben Erwin Helmer viel zu verdanken

„Der Betriebsrat sowie die Belegschaft der Firma Kögel Trailer hat Erwin Helmer viel zu verdanken. Er stand uns immer mit Rat und Tat zur Seite. Insbesondere, als wir zwei Insolvenzen in den Jahren 2004 sowie 2009 zu überstehen hatten. 2010 war er unser Mitstreiter, als es galt, eine bereits beschlossene Werksverlagerung mit Demos, Argumenten und vielen, vielen Gesprächen zu stoppen und schlussendlich dann auch zu verhindern. Mittlerweile haben wir wieder über 700 Beschäftigte an unserem Standort“, schreibt einer der Betriebsräte.

Erwin Helmer setzte sich für die Mitarbeiter ein und stand den Betriebsräten bei

Weitere Beispiele, in denen Helmer sich für die Mitarbeiter einsetzte und viel erreichte, waren die Betreuung der „Schlecker-Frauen“, die zum halben Lohn bei einer Leihfirma eingestellt werden sollten und die Unterstützung der Mitarbeiter von Amazon bei der Betriebsratsgründung. Als Betriebsratsvorsitzende bei Ihle, Burger King, Lidl oder im Legoland massiv angegangen wurden, habe er sie nicht nur unterstützt, sondern auch dafür gesorgt, dass sie wieder rehabilitiert wurden, heißt es weiter in dem Vorschlagsschreiben.

Das könnte Sie auch interessieren: IG Metall hilft Geflüchteten bei Integration

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.