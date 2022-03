Daxenfeuer gerät nahe Weilheim außer Kontrolle - Feuerwehr verhindert in letzter Sekunde Katastrophe

Von: Boris Forstner

Einzelne Bäume am Waldrand nahe Tankenrain standen bereits in Flammen. © Feuerwehr Weilheim

Der ersehnte Regen soll am Donnerstag endlich die Dürre beenden, doch vorher hätte es fast noch eine Katastrophe gegeben: Ein Daxenfeuer war nahe Weilheim außer Kontrolle geraten, es ging laut Feuerwehr um Minuten.

Landkreis/Weilheim – Stefan Herbst ist keiner, der leicht übertreibt. Doch der Weilheimer Feuerwehrkommandant betont, wie knapp am Sonntagnachmittag nahe Tankenrain nördlich von Hahnenbühel ein größerer Waldbrand verhindert werden konnte: „Es hatten schon die ersten Bäume am Waldrand angefangen zu brennen, das war ganz eng.“

Es war ein Daxenfeuer, das außer Kontrolle geraten war. Ein Landwirt hatte auf einem Feld Baumreste von der Waldarbeit verbrannt, ein übliches Prozedere. Aber bei der aktuellen Trockenheit und einer hohen Waldbrandgefahr der Stufe vier von fünf keine gute Idee. „Weil immer ein leichter Wind ging, stand schnell die gesamte Wiese in Flammen“, sagt Herbst.

Für Daxenfeuer braucht es keine Genehmigung

Stellt sich die Frage: Warum kann so ein Feuer bei derart großer Waldbrandgefahr nicht verboten werden? „Ich verstehe nicht, warum solche Daxenfeuer überhaupt erlaubt sind, aber das ist meine persönliche Meinung“, sagt Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta. Bei Kaminöfen gebe es alle möglichen Grenzwerte, und dort werden relativ frische Holzreste und Fichtenzweige einfach auf der Wiese verbrannt. Beim Thema Genehmigung ist er allerdings zwiegespalten: „Dazu müsste es eine Allgemeinverfügung geben, die das genehmigungspflichtig macht, und ich bin kein Freund der Bürokratie“, so Sobotta.

Tatsächlich braucht es laut Landratsamts-Sprecher Hans Rehbehn in der Regel keine Genehmigung für ein Daxenfeuer. „Wie in allen Verwaltungsverfahren ist dies auf den konkreten Einzelfall abzustimmen“, sagte er. Allgemein gelte: Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen, so Rehbehn, und führt zahlreiche Paragraphen aus dem Bayerischen Waldgesetz und der Verordnung über die Verhütung von Bränden auf. „Die Gemeinden können im Einzelfall weitergehende Anordnungen treffen und besondere Vorkehrungen verlangen“, sagt Rehbehn – das wäre die von Sobotta angesprochene Allgemeinverfügung.

Feuer war bei der Integrierten Leitstelle angemeldet

Wenigstens hatte das Landwirts-Ehepaar das Daxenfeuer bei der Integrierten Leitstelle angemeldet. Dort gibt es dazu eine eigene Seite auf der Homepage – mit dem Hinweis, dass die Anmeldung eines Feuers „nicht die Aufsichtspflicht des Verantwortlichen“ ersetzt. „Im Zweifel wird die ILS Oberland immer die Feuerwehr alarmieren und die Polizei informieren“, heißt es weiter, und genau das ist am Sonntag auch passiert.

Dank der Anmeldung wusste die Weilheimer Feuerwehr, die gegen 15.15 Uhr mit sechs Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften ausrückte, genau, wo sie hin musste – „aber es war wegen der enormen Rauchentwicklung auch eine Anfahrt auf Sicht möglich“, so Herbst. Unterstützt wurde die Löschaktion von einem Waldbrand-Überwachungsflieger aus Königsdorf, der gleich bei seinem ersten Start auf den Brand aufmerksam geworden war und unter anderem mithalf, Glutnester zu orten. Vier Stunden war die Feuerwehr im Einsatz und hatte alle Hände voll zu tun, um eine Ausbreitung zu verhindern: „Wir mussten höllisch aufpassen, dass es nicht zu einem großen Brand kommt. Denn die Zufahrtssituation war kompliziert. Wenn die Flammen den Wald erreicht hätten, wären wir chancenlos gewesen“, sagt Herbst.

Nach den Löscharbeiten blieben viele Glutnester, die noch beobachtet werden mussten. © Feuerwehr Weilheim

Dann hätte vermutlich die Stunde der Ettinger Feuerwehr geschlagen. Sie ist auf den Waldbrand-Kampf spezialisiert und hat auch die entsprechende Ausrüstung. „Wir sind natürlich immer in gewisser Alarmbereitschaft, aber wegen der Trockenheit ist schon eine gewisse Anspannung da“, sagt Vize-Kommandant Thomas Plonner. „Regen wäre dringend nötig.“ In der derzeitigen Lage reiche bei einem Feuer ein kleiner Windstoß, um für einen großflächigen Brand zu sorgen. „Wenn der Brand bei Weilheim tatsächlich auf den Wald übergegriffen hätte, wären wir sicher alarmiert worden“, sagt Plonner.

Weil immer noch erhöhte Waldbrandgefahr besteht, hatte die Regierung von Oberbayern für Dienstagnachmittag erneut Luftbeobachtungsflüge auch über dem Landkreis angeordnet. Die Flieger starten unter anderem in Königsdorf, Oberpfaffenhofen und Ohlstadt. Es wird gebeten, im Wald oder bis zu 100 Meter davon entfernt kein Feuer oder offenes Licht anzuzünden oder zu betreiben, keine offenen Feuerstätten zu errichten oder zu betreiben, keine Bodendecken abzubrennen und keine Pflanzen oder Pflanzenreste flächenweise abzusengen, sowie keine brennenden oder glimmenden Sachen wegzuwerfen und nicht zu rauchen.

