Denkmalgeschütztes Haus soll umgebaut werden - viel Zustimmung aus dem Weilheimer Stadtrat

Gebäude an der Admiral-Hipper-Straße

Von Magnus Reitinger schließen

Größere Umbaupläne gibt es für ein markantes Gebäude an der Admiral-Hipper-Straße in der Weilheimer Altstadt. Der zuständige Stadtrats-Ausschuss ist dankbar, „dass jemand so was anpackt“ – und hat die dafür nötigen Bebauungsplan-Änderungen schon abgesegnet.

Weilheim – Ein Ladengeschäft im Erdgeschoss, darüber zwei Wohnungen: So ist das Gebäude an der Admiral-Hipper-Straße 5 – dessen Grundstück an der Rückseite bis zur Eisenkramergasse reicht – bis dato genutzt. Jetzt sei geplant, den bestehenden Laden nach Norden zu erweitern und in den oberen Stockwerken mitsamt Ausbau des Dachgeschosses insgesamt fünf bis sechs Wohneinheiten zu schaffen. So hieß es in der jüngsten Sitzung des Weilheimer Bauausschusses. Das Gremium hatte über fünf konkrete Änderungen des Bebauungsplans „Altstadt Ia“ zu entscheiden, die für diese Umbauten nötig sind.

Vier dieser Änderungen wurden für völlig unproblematisch befunden und einstimmig abgesegnet: die Zulassung eines erdgeschossigen Anbaus auf der Nordseite inklusive begrüntem Flachdach; die Erhöhung der Zahl der Vollgeschosse von zwei auf drei, um die Dachgeschossbereiche im Hauptgebäude zu erschließen; und auch die Zulassung einer Aufdachdämmung. Umstrittener war eine Änderung bei den Dachgauben: Hier ist laut Stadtbauamt eine zusätzliche zweite Reihe mit Gauben geplant – was es in Weilheim so bislang nicht gebe. Drei Ausschussmitglieder lehnten diese Lösung ab, mehrheitlich ging sie aber dennoch durch.

Klaus Gast (CSU): Stadt Weilheim soll „nicht weitere Hürden aufbauen“

All diese Änderungen müssten „selbstverständlich mit den Denkmalschutzbehörden abgeklärt“ werden, wurde im Ausschuss betont. Der Bauherr sei mit diesen bereits im Gespräch. Zwar ist das Gebäude offenbar nicht als Einzeldenkmal klassifiziert – was Stadtbaumeisterin Katrin Fischer angesichts der vorhandenen Originalsubstanz wunderte –, doch das Ensemble „Admiral-Hipper-Straße“ ist insgesamt denkmalgeschützt. Ziel dieser Festsetzung durch die Fachbehörden sei, die Gebäude „so unberührt wie möglich zu belassen, um den historischen Zusammenhang zu erhalten“, erklärte das Stadtbauamt.

Den geplanten Umbau des Wohn- und Geschäftshauses begrüßte der Bauausschuss des Stadtrates freilich ausdrücklich. „Wir müssen doch froh sein, wenn jemand so was anpackt, sich des Denkmals annimmt und Wohnraum in der Altstadt schafft“, sagte Klaus Gast (CSU), der auch als Kreisheimatpfleger tätig ist. Die Denkmalschutzbehörden würden ohnehin einbezogen, die Stadt solle „nicht weitere Hürden aufbauen“. Ähnlich äußerte sich Horst Martin (SPD) – und verwies zudem auf das Gebäude links daneben, das „ein Betonklotz“ sei: „Ich frage mich, wo da der Denkmalschutz war.“ Rundum positiv beurteilte auch Gerd Ratter (ÖDP) die Pläne für das Gebäude an der Admiral-Hipper-Straße 5: Durch das Gründach auf dem geplanten Anbau erfahre dieses „sogar noch eine ökologische Aufwertung“.

Brigitte Holeczek (BfW): Zugang zu „Kulturstadl“ muss bleiben

BfW-Sprecherin Brigitte Holeczek lenkte den Blick auf den ehemaligen „Drei-Mohren-Stadel“, der hinter beziehungsweise neben dem genannten Grundstück liegt und von der Stadt vor einigen Jahren gekauft wurde – im Hinblick auf einen möglichen Umbau zum „Kulturstadl“ (wir berichteten). Man müsse darauf achten, dass der Zugang zu diesem erhalten bleibt, betonte Holeczek. Was Stadtbaumeisterin Fischer bestätigte: „Da sind Gespräche und Verhandlungen nötig. Wir haben das Gebäude im Prinzip ohne Grundstück gekauft.“

Klaus Gast verwies an dieser Stelle darauf, dass es „noch keinerlei Beschluss“ zu einer Nutzung als Kulturstadl gebe. „Angesichts der Tatsache, dass kein Geld vorhanden ist und nicht mal die Sanierung des Stadtmuseums finanzierbar scheint“, müsse man dringend beraten, „was die Stadt mit dem Stadl will“.