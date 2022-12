Hilfe für die erkrankte Psyche: „Clubhaus Oase“ in Weilheim als Anlaufstelle

Von: Magnus Reitinger

„Es kann wirklich jeden treffen – durch große oder auch kleine Auslöser“: Doch psychische Erkrankungen werden oft immer noch tabuisiert. © Symbolbild: Julian Stratenschulte/dpa

Angstzustände, Depression, Schizophrenie: Psychische Erkrankungen sind Volkskrankheiten, jeder Dritte ist im Laufe seines Lebens davon betroffen. Nur: Gesprochen wird darüber kaum.

Weilheim – Drei Jahre ist es her, dass Karin (Name geändert) ein Burnout niederstreckte. Nach einer Reha hatte sie sich eigentlich wieder gut erholt. Doch als sie Anfang 2021 in Rente ging, herrschte Lockdown in Bayern: „Von 150 Prozent auf null, ich war nur noch in den eigenen vier Wänden“, erinnert sich die Weilheimerin an diese Zeit; „Innerhalb von sechs Monaten kamen zu meinen drei chronischen Erkrankungen noch drei dazu, dann bin ich total zusammengeklappt.“

Die „Clubhaus Oase“ ist ein Angebot der Diakonie Herzogsägmühle

Monatelang fand Karin nicht heraus aus ihrem Loch, auch die Hilfeversuche ihrer erwachsenen Kinder liefen ins Leere – bis die heute 66-Jährige über eine Beratungsstelle auf das Clubhaus Oase am Unteren Graben in Weilheim aufmerksam wurde. Bei einer ersten Besichtigung war ihr dieses Angebot der Diakonie Herzogsägmühle „gleich sympathisch“; seit nunmehr einem Jahr kommt Karin dreimal pro Woche hierher, kocht mit den anderen Mitgliedern, übernimmt „verschiedene Jobs“, die anfallen. Sie kann den Tag hier frei gestalten – und hat doch endlich wieder Struktur. „Hier habe ich gemerkt, dass ich nicht allein bin mit meinem Kummer“, erzählt Karin, „und ich drehe mich nicht mehr ständig um meine Krankheiten“. Und sie fügt an: „Ich konnte mit der Zeit wieder lachen. Das war mir vorher nicht mehr möglich – mein Gedanke war, dass ich meinen 66. Geburtstag nicht mehr erlebe.“

Eine Struktur bieten, Stabilität herstellen, den Besuchern wieder die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen: Das sind laut Leiterin Nataša Japelj die Ziele der „Oase“. Vor 26 Jahren gegründet, ist diese eine von nur drei Einrichtungen in Deutschland, die nach dem Clubhaus-Modell arbeiten. Die Besucher sind hier nicht Klienten oder Patienten, sondern Mitglieder, die mitbestimmen dürfen und Mitverantwortung tragen. Im Clubhaus, erklärt Japelj, können sie sich „ausprobieren ohne Druck, ihre Ressourcen nutzen und neue entdecken“ – in der Küche oder Cafeteria, bei Büro-, Haus- oder Gartenarbeiten, bei Kursen, Freizeitangeboten oder bei der Hauszeitung, dem „Oasenmagazin“.

Ausstellung in Weilheim Eine Ausstellung mit eindrucksvollen Werken von Künstlerinnen und Künstlern aus Weilheim, die psychisch erkrankt sind, ist noch bis Jahresende im „Café VerWeilheim“ zu sehen, Herzog-Christoph-Straße 1. Öffnungszeiten: Di-Fr 10-16 Uhr.

Psychische Erkrankungen können jeden treffen

Pro Tag kommen rund 20 Besucher ins Clubhaus Oase, „Menschen aus allen Schichten“, wie die Leiterin betont: „Es sind Menschen genau wie du und ich, nur geht’s ihnen momentan nicht gut.“ Wie oft und wie lange sie kommen, das entscheiden die Mitglieder selbst. Manche nehmen das Angebot nur ein paar Wochen, andere mehrere Jahre in Anspruch.

Seit einem halben Jahr ist Leon (Name geändert) regelmäßig hier – und versucht, Schritt für Schritt in so etwas wie „Normalität“ zu finden. Der 26-Jährige hat Biologie studiert und geriet danach in eine Phase ohne Antrieb. Auch ihm machte der Lockdown zu schaffen, „allein in einer Wohnung in Hamburg“. Im Mai 2021 ist er zusammengebrochen: Halluzinationen, Wahnvorstellungen, eine Psychose. „Mein Vater hat mich gefunden“, erzählt Leon, es folgten drei Monate im Krankenhaus. „Es gab keine Realität für mich, ich war in einer eigenen, magischen Welt, mit einer Intensität, die für mich nicht ertragbar war“, so beschreibt der junge Mann den damaligen Zustand. Noch immer ereilen ihn ab und zu für zwei, drei Stunden „solche Episoden“. Als Ergänzung zur psychiatrischen Begleitung kommt er drei- bis viermal die Woche ins Clubhaus Oase. Leon schätzt die Abwechslung hier, die gute Atmosphäre und „dass ich etwas zu tun habe“. Er gibt zum Beispiel Spanisch-Unterricht.

„Mittlerweile stehe ich dazu und spreche auch darüber, dass ich hierher gehe“, sagt die 40 Jahre ältere Karin. Dass über seelische Erkrankungen allzu oft nicht gesprochen wird, ist ein Riesenproblem, weiß Nataša Japelj. „Wir müssen in unserer Gesellschaft mehr über solche Erkrankungen reden. Und es muss auch jedem klar werden, dass es wirklich jeden treffen kann – durch große oder auch kleine Auslöser.“ Hilfeangebote gebe es reichlich, fügt die Oasen-Leiterin an. Doch es sei oft ein langer Weg für Betroffene, diese auch anzunehmen und zu akzeptieren, dass sie Hilfe brauchen. „Wenn ich eine Grippe bekomme, gehe ich zum Arzt“, so Japelj. „Und genauso normal muss werden, dass ich mir Hilfe hole, wenn ich eine Depression habe.“

