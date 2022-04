Weilheim: Deutlicher Kundenanstieg bei der Tafel

Von: Katrin Kleinschmidt

Lange Schlangen bilden sich derzeit rund um die evangelische Apostelkirche, wenn bei der Weilheimer Tafel Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben werden. © Ruder

Etwa 70 bis 80 Familien holten sich während der Corona-Pandemie jede Woche Lebensmittel bei der Weilheimer Tafel. Seit einigen Wochen steigt die Zahl rasant an, weil Geflüchtete aus der Ukraine dazu kommen. Die Ehrenamtlichen haben gut zu tun – und brauchen Hilfe.

Weilheim – Lebensmittel abholen und einkaufen, transportieren, sortieren, alles organisieren, Ausweise kontrollieren und Tüten ausgeben: Für die Ehrenamtlichen der Weilheimer Tafel gibt es allerhand zu tun. Gut, dass viele Hände mit anpacken: 73 Helfer stehen zur Verfügung, sorgen dafür, dass einmal in der Woche Lebensmittel an jene Menschen ausgegeben werden, deren Geld kaum zum Leben reicht. Die Anzahl der Berechtigten ist in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Denn die Tafel, deren Träger die Evangelische Gemeindediakonie in Weilheim ist, versorgt auch viele, die vor dem Krieg aus der Ukraine in den Landkreis geflüchtet sind.

Allein im April waren es bisher 103 Ausweisinhaber aus der Ukraine, die Essen für ihre Familien holten. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum besuchten 55 Familien aus Deutschland die Weilheimer Tafel. Allein am Gründonnerstag wurden 290 Menschen mit Lebensmitteln versorgt, 186 von ihnen waren Ukrainer. 107 Erwachsene und 79 Kinder, berichtet Eva-Maria Muche von der Tafel.

Seit kurzem hilft eine Ukrainerin mit

Noch sei alles „sehr chaotisch“, gibt sie zu. „Wir müssen schauen, dass wir die Ukrainer ordentlich in den Betrieb integrieren.“ Denn die Ausgabestelle sei klein, die Sprachbarriere oft groß, sodass die Abläufe erst einmal vermittelt werden müssen. Seit kurzem hilft eine Ukrainerin mit, die mit ihrer Tochter bei Muche eine Unterkunft gefunden hat. „Sie weiß jetzt, wie es läuft“ – und erklärt es jenen, die das erste Mal bei der Tafel sind.

Manche kommen ohne Berechtigung

Manchmal finden sich auch Geflüchtete an der Ausgabestelle in Weilheim ein, die gar nicht berechtigt sind. Denn viele fahren in die Kreisstadt, die sie von der Registrierung kennen. Wer aber beispielsweise in Schongau oder Penzberg wohnt, für den ist die Weilheimer Tafel nicht zuständig. Das erläutern die Mitarbeiter den Betroffenen dann. Lebensmittel erhalten sie einmalig trotzdem, „damit sie nicht umsonst gekommen sind“.

Sich auf neue Situationen einstellen zu müssen, das kennen Muche und viele ihrer Mitstreiter, die schon einige Jahre bei der Tafel helfen, längst. Als 2015 zahlreiche Flüchtlinge in den Landkreis kamen, stieg die Anzahl der Kunden ebenfalls in kurzer Zeit stark an. „Dann hat sie sich stabilisiert, später ist sie wieder gesunken“, erinnert sich Muche. Mit einem ähnlichen Verlauf rechnet sie auch diesmal. Denn wenn die ersten Ukrainer beispielsweise Arbeit finden, dann kommen sie nicht mehr zur Tafel.

Es werden fertige Tüten ausgegeben

Die hat in früheren Jahren jede Woche im Schnitt 120 Kunden mit Lebensmitteln versorgt. Seit der Corona-Pandemie lag der Durchschnitt nur noch bei 70 bis 80 Familien. Über den Grund des Rückgangs kann Muche nur Vermutungen anstellen. „Vielleicht haben sich manche nicht getraut und versucht, Kontakte zu vermeiden“, sagt sie. Womöglich liegt es aber auch an einer Änderung: Denn seit Beginn der Pandemie können sich die Kunden die Waren nicht mehr selbst aussuchen. Stattdessen packen die Helfer fertige Tüten, die sie ausgeben. „Es kann sein, dass das manchen nicht passt.“ Trotzdem halten die Tafel-Mitarbeiter daran fest – weil die Ausgabestelle klein ist und viele Ehrenamtliche zur von der Corona-Infektion gefährdeten Gruppe gehören.

Tafel braucht dringend Fahrer

So blieben die Helfer am Ball. Doch es werden noch dringend weitere benötigt. „Wir brauchen neue Fahrer“, sagt Muche. Bevorzugt Männer, weil die Kisten sehr schwer sind. Da sich die Anzahl der Kunden mehr als verdoppelt hat, werden deutlich mehr Lebensmittel ausgegeben als sonst. Trotzdem gibt es keinen Engpass bei den Waren. Muche: „Da muss man den Weilheimern danken. Es kommen viele Geldspenden bei uns an.“ Mit diesen könnten Produkte zugekauft werden, die benötigt werden.

Bei den von Händlern gespendeten Waren gebe es indes keinen Rückgang. Es würden wie gehabt unter anderem Brot, Semmeln, Käse, Joghurt und Wurst bereitgestellt. Die Menge des gespendeten Obstes und Gemüses sei Anfang des Jahres größer als sonst gewesen. Durch die gestiegenen Preise „wurden die vielleicht nicht im gewohnten Maße verkauft“. Mittlerweile habe sich die Menge wieder normalisiert. Knapp gewordene Lebensmittel wie Öl oder Nudeln seien ohnehin selten bei den Spenden dabei gewesen. „Die werden ja nicht schlecht“, sagt Muche. „Sie sind nur dabei, wenn die Verpackungen beschädigt wurden.“

Wer helfen möchte, kann sich bei der Tafel Weilheim melden: Telefon 0881/9277 9712 oder E-Mail an info@weilheimer-tafel.de.