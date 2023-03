Die ausdauernden Ukraine-Unterstützer von Weilheim - Besonderes Erlebnis mit jungem Russen

Von: Boris Forstner

Regelmäßig jeden Montagabend gibt es die Zusammenkunft neben dem Stadtmuseum. © Gronau

Montag für Montag trifft sich ein Grüppchen an der Weilheimer Kirche Mariä Himmelfahrt, um seine Unterstützung für die Ukraine zu zeigen. Die Protagonisten hatten schon viele bewegende Erlebnisse.

Weilheim – Eigentlich war der Montagstreff aus ganz anderem Grund entstanden. Am 31. Januar vergangenen Jahres standen die Organisatoren um die Grünen-Stadträte Brigitte Gronau und Alfred Honisch erstmals parat, damals noch auf dem Kirchplatz. „Wir wollten einen Gegenpol zu den Spaziergängern bilden, die sich jeden Montag auf dem Marienplatz getroffen haben“, sagt Gronau. Zum Teil sei man mehr als 100 Teilnehmer gewesen, erinnert sich Honisch.

Doch nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar hat sich das Ziel der Demos gewandelt, es ging jetzt vor allem um Solidarität mit der Ukraine. Und es war keine klassische Demonstration mehr, sondern mit offenem Mikrofon eher eine Börse zum Austausch von Ideen und Erfahrungen. „Als die ersten Geflüchteten aus der Ukraine kamen, hatten wir viele Live-Berichte, wie es in dem Land zugeht“, sagt Gronau.

Dank des Einsatzes von Felix Schimke-Klubuk und seiner ukrainischen Frau Myroslava, die übersetzen konnten, bekamen die Anwesenden die Erfahrungen hautnah geschildert. Dank des Austausches ist es oft auch gelungen, dringend benötigte Wohnungen für Geflüchtete zu finden. Oder dank Georg Off aus Wielenbach ein gebrauchtes Fahrrad an Ukrainer zu vermitteln.

„Wir bringen für viele Geflüchteten ein Stück Heimat“

Im Sommer folgte der Umzug auf den Reinhard-Schmid-Platz zwischen Stadtpfarrkirche und Stadtmuseum, dort fühlen sich die Organisatoren wohl. Es sei jedes Mal ein Grüppchen von rund 30 Teilnehmern. Viele gehören zum harten Kern, der regelmäßig vor Ort ist, aber es kommen immer wieder neue Interessierte. Oft sind ganze ukrainische Familien mit ihren Kindern da, es gibt manchmal traditionelles ukrainisches Essen – „wir bringen für viele Geflüchteten ein Stück Heimat“, sagt Gronau.

Die Beiträge der Teilnehmer seien „oft sehr gut recherchiert“, wie Schimke-Klubuk bestätigt, der dank seiner vielen Hilfsaktionen und der Kontakte in die Ukraine einen guten Überblick über das Geschehen in der Ukraine hat. „Viele Beiträge haben ein hohes Niveau. Zum Beispiel hat Friedensforscher Erich Schmidt-Eenboom einmal seine Sicht der Dinge vorgetragen.“ Und obwohl die Teilnehmerzahl überschaubar ist, sei die Resonanz dank vielfältiger Kontakte enorm. Das merken die Verantwortlichen, wenn sie Anfragen aus umliegenden Regionen wie Landsberg bekommen zu Themen, die bei der Mahnwache besprochen wurden.

Besonderes Erlebnis mit 16-jährigem Russen

Es gab schon viele besondere Situationen. An eine erinnern sich die Protagonisten besonders. Ein junger Russe, 16 Jahre alt, habe ihnen Lügenpropaganda vorgeworfen und die Organisatoren beleidigt. „Der hat gesagt, es gibt gar keinen Krieg“, sagt Honisch – die übliche Putin-Propaganda. Schimke-Klubuk ist laut geworden und hat mit dem Jugendlichen gestritten. Doch mit seinem Vater, der in der Ukraine eine Autowerkstatt betrieb, sei der 16-Jährige dann in die alte Heimat nach Charkiw gefahren und nach der Rückkehr am Montagabend wieder gekommen. „Er hat gesagt, dass alles, was hier gesagt wird, stimmt, dass dort wirklich Krieg herrscht.“ Das sei ein besonderes Erlebnis gewesen: „Wegen diesem einen Jungen hat sich schon alles gelohnt“, sagt Gronau..

Vereinzelt gab es im Landkreis auch Unterstützungs-Demos für die Ukrainer, doch so ausdauernd wie die Weilheimer ist niemand. „Wir hätten auch nicht gedacht, dass wir so lange da stehen“, sagt Gronau. Doch ein Ende ist nicht in Sicht. Honisch: „Bei uns kann sich jeder hinstellen und seine Meinung sagen.“ Schimke-Klubuk nennt es „gelebte Demokratie auf Bürgerebene“.

