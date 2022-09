Weilheim: Stinkt der Dietlhofer See? — Gesundheitsamt reagiert umgehend

Von: Jennifer Battaglia

Stinkt der Dietlhofer See oder kann man ganz beruhigt dort baden?

Gleich mehrere Beschwerden über den Geruch des „Dietschi“ waren in der Redaktion eingegangen. Die Wasserqualität ließe zu wünschen übrig. Aber stimmt das auch wirklich? Das Gesundheitsamt reagierte umgehend.

Weilheim – 24 Grad, Sonnenschein, nur ein paar Wolken am Himmel: Anfang der Woche herrschte bestes Badewetter, um sich im Dietlhofer See zu erfrischen. Die Möglichkeit zur Abkühlung nutzte auch Margarethe Beer aus Peißenberg. Sie war gemeinsam mit Freunden und Familie zum See gekommen. Seit ihrer Kindheit genießt die 65-Jährige das Baden im „Dietschi“. „Allein letzte Woche war ich vier Tage hier“, sagt sie.

Badegäste am Dietlhofer See zufrieden: „Hier ist alles bestens“

Dass der Dietlhofer See unangenehm riechen soll, kann Beer nicht bestätigen. Die Heimatzeitung hatte mehrere Anrufe von besorgten Bürgern erhalten: Der See würde stinken und die Wasserqualität hätte über den Sommer hinweg deutlich abgenommen. Badegäste vor Ort teilen diese Eindrücke nicht, im Gegenteil: „Der See ist klar“, sagt Beer. „Hier ist alles bestens.“

Tatsächlich kann man nahe des Ufers direkt auf den Grund blicken, das Wasser scheint durchsichtig und nicht trübe. Ein unangenehmer Geruch lässt sich ebenfalls nicht feststellen. „Dass der See nicht gerade nach Chlorwasser riecht, ist ja wohl klar“, sagt eine Freundin von Beer. „Wir haben auch keinen Hautausschlag oder Ähnliches bekommen“, bekräftigt die Frau aus Peißenberg.

Wir fragen bei der Stadt nach, ob es dort Beschwerden gegeben habe. Nein, keine Beschwerden. Und auch das Gesundheitsamt reagierte prompt: Um die Badewasserqualität zu überprüfen, wurde nur wenige Stunden nach Nachfrage der Heimatzeitung eine Besichtigung inklusive Probenentnahme am Dietlhofer See durchgeführt. Gesundheitsamtsleiter Dr. Stefan Günther kam persönlich an den See, zusammen mit einem Mitarbeiter aus dem Hygienekontrolldienst, Max Einöder.

Der Leiter des Gesundheitsamts, Dr. Stefan Günther, beaufsichtigt die Wasserprobenahme durch den Mitarbeiter im Hygienekontrolldienst, Max Einöder.

Dietlhofer See: Wasserwirtschaftsamt prüfte Wasser im vergangenen Jahr

In einer Pressemitteilung des Landratsamtes hieß es anschließend, dass sowohl das Wasser als auch die Umgebung unauffällig seien und keinerlei Geruchsbelastungen zeigten. Auf Grund des Westwindes könne man aber einen Geruch von den nahe liegenden Feldern wahrnehmen, der womöglich auf die Regenfälle vom Wochenende und die von Landwirten eingesetzte Jauche zurückzuführen ist.

Die bisher letzte Routineuntersuchung des Badeplatzes hatte es Anfang August gegeben und war nach Worten des Landratsamtes „hygienisch einwandfrei“. Trotzdem habe man aus gegebenem Anlass nun eine zusätzliche Beprobung durchgeführt und diese an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) übermittelt. Die Ergebnisse sollen Ende dieser Woche vorliegen.

Im vergangenen Jahr hatte außerdem das Wasserwirtschaftsamt über Monate hinweg Proben an tiefen Stellen des Sees entnommen. Anlass dafür war die Sorge des Fischereivereins Weilheim um den „Dietschi“ gewesen, der wegen immer weniger Seerosen und verschwindenden Fischarten Alarm geschlagen hatte. Doch auch hier gab es keinerlei Anzeichen für eine schlechtere Wasserqualität.

Dietlhofer See: Projekt mit TU München ab Herbst?

Man wird den See dennoch genaustens weiter im Auge behalten. „Wir bleiben an dem Thema auf jeden Fall dran“, sagt Ullrich Klinkicht, der im Weilheimer Stadtrat für den „Dietschi“ zuständig ist. Schon bevor die jüngsten Beschwerden bei der Heimatzeitung eingegangen waren, hatte er Gespräche mit Uta Raeder von der Limnologischen Station in Iffeldorf geführt. Ein mögliches gemeinsames Projekt zum „Dietschi“ steht im Raum. Die Station gehört zum Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie der Technischen Universität München. „Das sind die Experten in Sachen Wasser in Deutschland“, so Klinkicht weiter.

Für alle „Dietschi“-Liebhaber scheint es derzeit also keinen Grund zur Aufregung zu geben. Dass der Sauerstoffgehalt im See durch Witterungsbedingungen wie lang anhaltende Hitze oder wenig Regen abnimmt, ist laut Klinkicht normal. „Das ist ein natürlicher Prozess“, sagt er. Da könne es auch mal ein wenig moorig oder gar fischig riechen.

