Weilheim: Die Uhr am „Dietschi“ läuft wieder — Das große Ticktack gibt es seit über einem halben Jahrhundert

Von: Jennifer Battaglia

Uhrmachermeister Thomas Schelle beim Wiedereinsetzen der Uhr am Dietlhofer See. © Ralf Ruder

Sie läuft wieder, die Uhr am Dietlhofer See. Uhrmachermeister Thomas Schelle hat das Zeitmessgerät am „Dietschi“ wieder angebracht. Seit einem halben Jahrhundert gibt es die Uhr am Weilheimer Badesee.

Weilheim – Die Uhr am Dietlhofer See läuft wieder. Schon seit Jahrzehnten gibt es das Zeitmessgerät ganz in Nähe des Seeufers. Verlässlich zeigt es den Badegästen die Uhrzeit an – und das auf gleich zwei Seiten: einmal in Richtung des Sees, wie auch in Richtung der Parkplätze. Vielen galt die Uhr von jeher als beliebter Treffpunkt am „Dietschi.“

Die Uhr am „Dietschi“ wird von einem Weilheimer Traditionsgeschäft gesponsort

Dass sie in diesem Jahr zweimal stehen geblieben ist, verwundert Uhrmachermeister Thomas Schelle sehr. „Das ist bisher so noch nicht passiert“, sagt er. Der 41-Jährige ist der Neffe von Wolfgang Lutz. Beide führen gemeinsam mit weiteren Familienangehörigen das Traditionsgeschäft „Uhren Lutz“ in der Weilheimer Innenstadt. Die Uhr am „Dietschi“ wird von ihnen gesponsort.

Seit wann es genau die Uhr am See gibt, kann Thomas Schelle nicht sagen. Das aktuelle Ziffernblatt sei „aber bestimmt 35 Jahre alt“. Ein schwarz-weiß Foto aus alten Unterlagen zeigt die Vorgängerversion der Uhr: Darauf zu sehen ist prominent platziert das Logo des Juwelier- und Uhrengeschäfts. „Wir schätzen das Bild auf etwa 1968 oder 1970“, sagt Schelle. Die Uhr am „Dietschi“ würde es somit seit über einem halben Jahrhundert geben.

So sah die Uhr am „Dietschi“ früher aus. Das Bild wurde wahrscheinlich um 1970 aufgenommen. © Uhren Lutz

Die Uhr am „Dietschi“ läuft mittlerweile per Batterie

Damals wurde sie noch per Stromkabel betrieben, das in den nahe gelegenen Kiosk führte. Wenn der Strom ausfiel, musste Wolfgang Lutz jedes Mal an den Dietlhofer See kommen, um erst den Strom und dann auch die Uhr wieder einzuschalten und neu einzustellen. „Für den Kiosk hatte er dafür extra einen Schlüssel“, sagt sein Neffe.

Mittlerweile wird die Uhr per Batterie betrieben. Zweimal im Jahr tauscht Schelle die Akkus aus, immer dann, wenn auch die Zeitumstellung ansteht. Damit er die Uhr aus der Vorrichtung nehmen kann, braucht der Uhrmachermeister eine kleine Leiter. Das blaue Gestänge, das die Uhr trägt, stammt von der Firma Bremicker. Dort teilte man der Heimatzeitung auf Nachfrage mit, dass die Vorrichtung vor 14 Jahren erneuert wurde.

Die Uhr ist schon etwas ramponiert, so sieht man einen Steinschlag in der Abdeckung oder einen Riss im Ziffernblatt. Eine neue Uhr anzubringen, ist aber gar nicht mal so einfach, wie Schelle erklärt: „Die Uhr hat genau 56 Zentimeter Durchmesser.“ Eine neue Uhr müsste exakt die gleichen Maße haben, um auch in die Vorrichtung zu passen .„Heutzutage gibt es nicht mehr viele Firmen, die solche Uhren herstellen“, sagt er. Die Firma „Telefonbau und Normalzeit“ (kurz: TN), von der die Uhr stammt, existiert nicht mehr. „Ersatzteile zu bekommen ist also schwierig“, betont Schelle. Um die Reparatur der Uhr hat er sich deshalb selbst gekümmert.

Ist das Wetter schuld daran, wenn die Uhr stehen bleibt?

Er vermutet, dass die Uhr wegen des extremen Wetters in diesem Jahr nicht mehr richtig funktionierte. Betroffen war immer nur eine Seite, und zwar die in Richtung des Sees. „Da scheint auch direkt die Sonne drauf“, sagt Schelle. Wahrscheinlich hat sich der Kunststoff durch die Hitzeeinwirkung verbogen, so dass die dünnen Zeiger am Ziffernblatt kratzten oder aber an der Scheibe hängen geblieben waren. „Bei uns in der Werkstatt lief die Uhr dann einwandfrei. Schauen wir mal, wie lange das hier klappt.“ Vorsichtshalber wurden zwei neue Antriebe eingesetzt. „Das sind spezielle Uhrenwerke, um die langen Zeiger zu tragen“, sagt der Uhrmachermeister.

Und was meinen die Badegäste zur wiederangebrachten Uhr? „Wir hatten sie schon vermisst“, sagt Maria Buschette aus Peißenberg. „Man schaut einfach drauf.“ Die 68-Jährige ist sich sicher, dass die Uhr vor allem für ältere Menschen wichtig ist. „Ich habe keine Armbanduhr dabei, da ist die Uhr sehr praktisch.“ Und ihre Freundin Irmi Ernst (85) ergänzt: „Die Uhr gehört einfach zum See dazu.“

