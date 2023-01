Direktkandidat der Tierschutzpartei: 19-jähriger Weilheimer kandidiert für den Landtag

Gregor Schulze-Hädrich tritt als Direktkandidat für die Tierschutzpartei an © Boris Forstner

Für Gregor Schulze-Hädrich wird es im Oktober die erste Wahl sein – und das in doppelter Hinsicht. Denn der 19-jährige Weilheimer darf bei der Landtagswahl nicht nur selbst das erste Mal seine Stimme abgeben, er kann sogar gewählt werden: Der 19-Jährige tritt als bayernweit jüngster Direktkandidat der Tierschutzpartei an.

Landkreis – Er sprüht vor Leidenschaft, das merkt man im Gespräch. Schulze-Hädrich gestikuliert, er redet laut, mal verliert er auch den Faden – da will einer wirklich etwas bewirken.

Warum er dann ausgerechnet bei der Tierschutzpartei gelandet ist? Die hatte zuletzt im Stimmkreis Weilheim-Schongau, zu dem auch der nördliche Landkreis Garmisch-Partenkirchen gehört, nach eigener Aussage 0,3 Prozent der Zweitstimmen geholt hat und wird höchstwahrscheinlich wieder unter ferner liefen abschneiden. Die Antwort ist einfach: Weil ihm einfach das Wohl der Tiere am Herzen liegt. „Wie wir mit ihnen umgehen, ist fatal“, sagt Schulze-Hädrich. Massentierhaltung, nachhaltige Landwirtschaft, das sind Themen, die ihn umtreiben.

Bei der Tierschutzpartei wurde er mit offenen Armen empfangen

Die Grünen hätten zwar auch viele Aspekte, mit denen der vegan lebende 19-Jährige etwas anfangen kann, und er schaute sich auch alle anderen Parteien und ihre Programme genauer an.

Doch er wandte sich schließlich der Tierschutzpartei zu – und wurde dort mit offenen Armen empfangen: Sie machten Schulze-Hädrich im Stimmkreis Weilheim nicht nur zum Direktkandidaten für Land- und auch Bezirkstag, sondern setzten ihn gleich prominent auf Platz vier der Oberbayern-Liste. Auch im Landesvortand ist er schon Beisitzer. „Klar haben die sich gefreut“, sagt der Weilheimer, der hofft, dass die Partei erfolgreicher abschneidet als zuletzt. „Wir haben doppelt so viele Kandidaten wie vor fünf Jahren, das ist eine gute Entwicklung.“

Erst müssen noch Unterschriften gesammelt werden

Für die Fünf-Prozent-Hürde wird es nicht reichen, so realistisch ist Schulze-Hädrich. Ein Prozent sieht er als Ziel, bei 1,2 Prozent würde es sogar Geld aus der Parteienfinanzierung geben und man müsste für die nächste Wahl keine Unterschriften mehr sammeln. Das steht der Tierschutzpartei nämlich noch bevor, damit sie überhaupt antreten darf.

Der Weilheimer ist schon Mitglied im Landesvorstand

Noch ist es ruhig, der Wahlkampf-Start wird noch etwas dauern. Bis dahin wird Schulze-Hädrich, der auf die Peißenberger-Montessorischule gegangen ist auf der Montessori-Oberschule in München vergangenes Jahr seinen Abschluss gemacht hat und daheim bei den Eltern wohnt, noch im Weilheimer Corona-Testzenturm arbeiten. Gleichzeitig macht er eine Ausbildung zum Fitnesstrainer, um in einem Studio arbeiten zu können. Bald will er sich auch offensiver als Landtagskandidat präsentieren, unter anderem auf Social Media. „Wir sehen uns als Lobby für Leute, die keine Lobby haben“, sagt Schulze-Hädrich.

