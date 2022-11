Drama in Weilheim: Vier Tote an drei Tatorten – Die Suche nach den Hintergründen

Drei Tatorte gab es am Freitag in Weilheim: Zuerst wurde ein angeschossener 60-Jähriger im Vorgarten eines Hauses an der Pistlgasse entdeckt, der kurz darauf starb (1), um 19.15 Uhr wurde der mutmaßliche Täter tot auf einer Parkbank nahe der Ammer entdeckt (2). Gegen 22 Uhr schließlich wurden die Leichen der beiden Schwestern im Haus des 59-Jährigen an der Oderdinger Straße gefunden (3).

Motivsuche nach Bluttat in Weilheim

Vier Tote, die innerhalb von fünf Stunden an drei verschiedenen Tatorten entdeckt werden: In Weilheim hat sich am Freitag ein unfassbares Drama abgespielt.

Weilheim – Gegen 22 Uhr am Freitagabend hört ein Weilheimer plötzlich Lärm vor dem Mehrfamilienhaus an der Oderdinger Straße. Beim Blick aus dem Fenster sieht er rund 20 Polizisten, die sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafften und die Scheiben der Garagen im früheren Malerei-Geschäft einschlagen. „Natürlich habe ich mich gewundert, was da los ist“, sagt er der Heimatzeitung.

Auch mit einer Nachbarin, die ebenfalls auf den Radau aufmerksam geworden war, habe er sich noch unterhalten. Erst als er am nächsten Tag in der Früh im Internet die Nachricht über die vier Toten las, wurde ihm mulmig: „Da dachte ich mir, ob das was mit dem Fall zu tun hat?“ Und tatsächlich wurde er quasi Zeuge, wie die Lebensgefährtin seines Nachbarn Franz D. und deren Zwillingsschwester tot in dem Haus entdeckt wurden.

Todes-Drama in Weilheim: 60-Jähriger im Vorgarten erschossen

Es war der Schlussakkord eines Dramas, das gegen 16.50 Uhr beginnt. (Die ursprüngliche Meldung finden Sie hier). Über Notruf wird gemeldet, dass in der Pistlgasse ein schwer verletzter Mann im Vorgarten liege. Als Polizei und Rettungsdienst, die jeweils nur wenige hundert Meter entfernt ihre Zentralen haben, eintreffen, beginnen sie umgehend mit der Reanimation, können dem Mann aber nicht mehr helfen.

Es handelt sich um einen 60-Jährigen, der in dem Mehrfamilienhaus wohnte – und er hat mindestens eine Schussverletzung, bestätigt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd. „Das war auch zu hören“, sagt er. Sofort läuft eine Großfahndung nach dem Täter an, aus allen umliegenden Polizeidienststellen wird Verstärkung herbeigeordert. Doch nach wem sollen sie suchen? Und wo?

Ein weiterer Tatort – eine weiterer Toter: Passanten finden Leiche auf Parkbank

Ein passendes Puzzlestück ergibt sich rund zweieinhalb Stunden später. Da wird ein Toter auf einer Parkbank gemeldet, direkt am Ammerdamm nahe der Eisenbahnbrücke. Es handelt sich um einen 59-Jährigen, der sich offenbar selbst das Leben genommen hat. Neben ihm wird eine Faustfeuerwaffe gefunden, Genaueres will die Polizei nicht sagen. „Es wird untersucht, ob es die Tatwaffe ist. Das liegt natürlich nahe“, sagt der Polizeisprecher.

Ein Toter mit Schussverletzung, ein Mann, der sich mit einer Waffe erschießt – schnell liegt nahe, dass es sich bei dem 59-Jährigen auf der Parkbank um den Täter handelt. Es ist Franz D., ein Malermeister, der seine Geschäftsanteile aber verkauft hat und quasi im frühen Ruhestand war. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin wohnte er an der Oderdinger Straße, dort, wo er früher sein Malergeschäft betrieben hat. Als die Ermittler am Abend dorthin eilen, finden sie neben der toten Lebengefährtin (57) auch deren Zwillingsschwester. Beide wurden nicht erschossen, sondern wiesen „massive Verletzungen“ auf. Hat Franz D. sie erschlagen? Das soll eine Obduktion klären, Ergebnisse werden nicht vor Dienstag erwartet.

Drama in Weilheim ist Stadtgespräch – zunächst ist aber alles ruhig

Die schrecklichen Ereignisse verbreiten sich im Laufe des Samstags schnell, die Bluttat ist Stadtgespräch. Journalisten aus ganz Deutschland kommen nach Weilheim, doch am Samstagmorgen ist es gegen 9 Uhr noch ruhig. Polizeistreifen stehen an den beiden Tatorten und achten darauf, dass niemand aufs Grundstück geht.

An der Pistlgasse (die kurioserweise bei Google nicht zu finden ist, dort wird nur die Petelgasse angeboten) parkt ein Wohnmobil hinter einer hohen Hecke, am Sonntag sind dort einige Kerzen und Blumen zur Trauer abgelegt. Auch an der Oderdinger Straße haben Bürger mit Kerzen Anteil genommen, die eingeschlagenen Scheiben sind mit Brettern notdürftig abgedeckt worden. Gruselig: Die Parkbank an der Ammer ist freigegeben, trotz deutlich sichtbarer Blutspuren.

Die Suche nach den Hintergründen: Besaß Franz D. einen Waffenschein?

Es bleiben viele offene Fragen. Zum Beispiel, wo Franz D. die Waffe herhatte. Besaß er eine Erlaubnis, hatte er einen Waffenschein? Auch der genau Tatablauf ist noch unklar – die Polizei hat bewusst nicht geschrieben, ob die Schwestern oder der 60-Jährige zuerst getötet wurden und ob das direkt hintereinander geschah.

Was passierte außerdem zwischen 16.50 Uhr und 19.10, als der mutmaßliche Täter tot entdeckt wurde? War er noch anderswo unterwegs, oder kann er stundenlang tot an der Ammer nahe eines viel besuchten Spazierwegs auf einer Bank sitzen, ohne dass jemand darauf aufmerksam wird? „Es war dunkel, das ist nicht ausgeschlossen“, sagte der Polizeisprecher.

Nachbar schildert: Es gab öfter Streit mit der Familie der Lebensgefährtin

Fraglich ist, was die Polizei an Ermittlungsergebnissen preisgeben wird. „Die Ermittlungen sind nicht abgeschlossen, bloß weil der mutmaßliche Täter tot ist. Wir werden die Hintergründe beleuchten“, heißt es. Man habe aber kommuniziert, dass es sich um eine Beziehungstat gehandelt habe. Der 59-Jährige sei tot, deshalb sei die Frage nach dem Motiv auch eine Frage des Persönlichkeitsschutzes, so der Sprecher.

Der Nachbar, der ein gutes Verhältnis zu Franz D. hatte, berichtet, dass es mit der Familie der Lebensgefährtin öfter Streit gegeben habe. Da sei es auch ums Geld gegangen, und Franz D. sei auch durchaus mal handgreiflich attackiert worden, habe der ehemalige Maler ihm erzählt. Die Lebensgefährtin, die früher den Frisörsalon nebenan betrieb, habe seit Jahren gesundheitliche Probleme gehabt. Franz D. sei ein „wirklich netter Kerl“ gewesen, schildert der Nachbar. Er habe zum Beispiel die Nachbarn und eine nahe liegenden Arztpraxis regelmäßig mit selbst gemachter Pizza versorgt. Gern war er mit seinem Ford Mustang unterwegs.

„Es ist wirklich irre, was da passiert ist“, sagt der Nachbar, der die Geschehnisse noch gar nicht richtig glauben kann. Fraglich, ob alle Hintergründe ans Licht kommen.

