E-Bike-Fahrerin stürzt schwer: Geldstrafe für Lkw-Fahrer

Weil ein Peißenberger eine E-Bike-Fahrerin anhupte und sie mit seinem Lastwagen überholte, stürzte die 60-Jährige. Nun muss er sich vor dem Amtsgericht verantworten.

Weilheim – Der bisher unfallfrei gefahrene Mann hatte gegen den Strafbefehl Einspruch erhoben. Er bestritt, gehupt zu haben und die Radelfahrerin ohne den nötigen Sicherheitsabstand überholt zu haben. Die Vorsitzende Richterin Karin Beuting rechnete vor, dass gar nicht genug Platz auf der B 2 in Höhe des Vodafonladens gewesen sei. Die Straße ist vier Meter breit, der Lastwagen 2,50 Meter. Rund 70 Zentimeter benötige ein Radfahrer, der Sicherheitsabstand müsse mindestens 1,50 Meter betragen, wenn man einen Radfahrer überholt. Am besagten Tag herrschte zudem reger Gegenverkehr, so dass der Lkw nicht ausweichen konnte. „Da hilft alles Rechnen nichts“, sagte die Richterin. Der Mindestabstand habe nicht eingehalten werden können.

Eine Zeugin, die im Gegenverkehr an einer Ampel warten musste, hatte sowohl das Hupen des Lastwagens gehört als auch gesehen, wie die Radfahrerin ins Straucheln kam. Als der Peißenberger überholte, dachte die Zeugin, die Frau sei überfahren worden. Der Angeklagte hatte den Vorfall angeblich nicht mitbekommen. Er wurde während der Fahrt von der Polizei verständigt. Die Radfahrerin zog sich schwere Verletzungen am Knie zu, Hände und Kopf waren aufgeschürft. Eine geringe Mitschuld der Radfahrerin sah die Richterin, da diese keinen Helm getragen hatte. Die Kopfverletzungen hätten so vermieden werden können.

Herrschingerin kannte sich in Weilheim nicht gut aus

Der Verteidiger fragte die 60-Jährige nach ihren Fahrgewohnheiten, denn die Frau gab an, das E-Bike damals erst seit zwei Monaten besessen zu haben. „Ich fuhr damit aber beinahe jeden Tag“, sagte sie. Die Herrschingerin, die sich in Weilheim nicht so gut auskannte, gab an, dass sie die B 2 bei näherer Ortskenntnis nicht genommen hätte.

Der Verteidiger beantragte einen Freispruch, da für seinen Mandanten jegliche Mitschuld auszuschließen sei. „Sie ist vor dem Lkw aus Unsicherheit geflohen“, behauptete der Anwalt. Sein Mandant blieb trotz der Aussage von zwei Zeugen dabei, weder gehupt noch riskant überholt zu haben. Die Frau wäre ohne sein Verschulden gestürzt. „Ich weiß doch, wenn ich hupe, dann schmeißt es die“, sagte er.

Die Richterin sprach den 55-Jährigen schuldig und verhängte eine Geldstrafe von 900 Euro, aber kein Fahrverbot. „Die Radfahrerin hatte eine Mitschuld, aber es ist nicht so, dass Sie gar nichts dazu konnten“, sagte Beuting.

Von Regina Wahl-Geiger

