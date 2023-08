Streit zwischen Onkel und Neffe endet in Schlägerei

Ein langjähriger Familienstreit gipfelte im vergangenen Dezember zunächst in einem Wortgefecht, das schließlich in eine handfeste Rangelei ausartete, bei der es auch zu Verletzungen kam.

Eberfing – Der 39-jährige Angeklagte und sein Onkel pflegen, wie sie beide vor Gericht angaben, schon seit langer Zeit kein besonders gutes Verhältnis zueinander. Aus familiären Gründen hängt seit gut eineinhalb Jahrzehnten der Haussegen schief. „Immer wenn ich ins Stüberl komme, geht er“, erklärte der Angeklagte die selbst im Gasthaus angespannte Situation.

An einem späten Abend im vergangenen Dezember hatte sich der Geschädigte zunächst bei einer Weihnachtsfeier in der Stube eines Gasthofs in Eberfing befunden. Dann betrat sein Neffe, der laut eigener Aussage bereits einige Gläser Glühwein getrunken hatte, mit einer Zigarette die Wirtschaft und wurde von einem Freund zu dessen Tisch gewunken. Der Onkel, der die Gaststube daraufhin verließ und auch von der Missachtung des Rauchverbots erbost war, schob sich auf dem Weg zum Ausgang an seinem Neffen vorbei. Dabei sei er als „Arschloch“ bezeichnet worden, so der Angeklagte.

Onkel als „vollgefressene, fette Drecksau“ beleidigt

Daraufhin habe sich ein verbaler Streit entsponnen, erklärte der Geschädigte, bei dem der Angeklagte ihn mehrfach als „vollgefressene, fette Drecksau“ (sein „Standardspruch“) betitelt habe. Nachdem die beiden die Stube schließlich nacheinander verlassen hatten, habe sich der Streit auf den Gang des Gasthauses verlagert. „Es sind immer mehr dazugekommen. Der Flur war relativ schnell gefüllt“, sagte ein Zeuge, der den beiden Streitenden mit der Absicht, den Konflikt zu schlichten, gefolgt war. Während er die beiden Männer zu trennen versuchte, habe der Angeklagte mit einer schnellen Handbewegung die Brille des Onkel „erwischt“, so der Zeuge. Diese wurde dabei erheblich beschädigt. Die Beteiligten beschrieben die Situation allerdings derart unterschiedlich, dass das Gericht den Vorwurf der Sachbeschädigung schließlich fallen ließ.

Bei der Auseinandersetzung hatte der Angeklagte seinem Onkel noch ins Gesicht gespuckt. Kurz danach, so hieß es vor Gericht, sei dafür gesorgt worden, dass die Streithähne das Lokal in unterschiedliche Richtungen verlassen. Doch der Angeklagte war mit dem Geschädigten noch nicht fertig und nahm bald die Verfolgung auf. „Ich wollte halt wissen, was sein Problem ist“, gab der 39-Jährige an.

Faustschlag gegen Unterkiefer

Wie der Geschädigte berichtete, soll der Angeklagte nach der erneuten Konfrontation sofort „mit der Faust ausgezogen“ und seinen Unterkiefer erwischt haben. Der Angeklagte, der die Vorwürfe ansonsten weitestgehend eingeräumt hatte, konnte sich an den Faustschlag zwar angeblich nicht erinnern, erklärte aber, dass man sich gegenseitig „am Krawattl gepackt“ habe. „Dann kam eins zum anderen“, sagte der 39-Jährige. Er selbst hatte an dem Abend ebenfalls Schürfwunden davongetragen.

Mit einem „erheblichen Linksdrall“ sei er nach dem Schlag davongetorkelt und erst wieder bei Sinnen gewesen, als sein Neffe bereits auf ihm saß, erklärte der Geschädigte. Am Boden liegend sei ihm unter anderem in die Finger gebissen worden, sagte er. Erst als er begonnen hatte, um Hilfe zu rufen, habe sein Neffe schließlich von ihm abgelassen.

Verteidiger: Onkel war nicht völlig unschuldig

Während der Verteidiger des 39-Jährigen betonte, dass die gesamte Auseinandersetzung „unnötig wie ein Kropf“ gewesen und auch der Geschädigte durch seine Äußerung in der Gaststube nicht völlig unschuldig sei, wies die Nebenklage darauf hin, dass der Angeklagte sich die Beleidigung offensichtlich „nicht gefallen lassen“ wollte. Immerhin war der Neffe dem Onkel aus der Gaststube gefolgt, was letztlich zur Eskalation des Streits geführt hatte.

Wie in den Plädoyers ihrer Vorredner gefordert wurde, verhängte Richterin Stefanie Rainer gegen den Angeklagten letztlich eine Geldstrafe. Den Mann erwarten nun 90 Tagessätze zu je 45 Euro.

Der Geschädigte habe das Erlebte „absolut glaubhaft“ geschildert, sagte die Richterin. Die Lichtbilder und die „gravierenden Verletzungen“ ergäben ihrer Ansicht nach ein „schlüssiges Bild“. Sie merkte an, dass gerade die Beleidigungen wechselseitig stattgefunden hätten, der Angeklagte durch Alkohol enthemmt gehandelt habe und dem Streit wohl ein tiefer gehender Konflikt zugrunde liege.

VON FLORIAN ZERHOCH