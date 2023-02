Weilheim: Ehemalige Bank ist jetzt Kunstgalerie

Politische und religiöse Symbolik versteckt Xefur Hussein in surrealistischen Bildern, zu sehen in seiner Galerie in Weilheim. © bretting

Weilheim hat einen neuen Kunstraum: die „X-Galerie“ des aus Syrien stammenden Malers und Bildhauers Xefur Hussein. Das Atelier des Künstlers ist dort besonders gesichert.

Weilheim – Seit rund einem Jahrzehnt schon lebt der Maler und Bildhauer Xefur Hussein in Bayern, davon die meiste Zeit in Weilheim. „Eine schöne Stadt und schöne Natur, dafür bin ich dankbar“, sagt er. Sogar ein Atelier fand sich im Herbst 2022. Und als kurz darauf weitere Etagen im Haus leer wurden, erweiterte sich das Parterre zur soeben eröffneten „X-Galerie“.

Mit viel Elan führt Hussein durch die Flure und durch seine Kunststile. Die Räume waren einmal die „Vereinsbank“ am Rathausplatz. Und tatsächlich befindet sich der produktivste Raum, das Atelier, im Keller hinter einer armdicken Stahltür. Gut gesichert also – „aber dafür muss man auch einen Ventilator einschalten, damit die Farbe trocknet“, sagt Hussein. Es ist eine der Ironien in seinem Leben, von denen es reichlich gibt. „Ich kann eigentlich alles malen, aber persönlich ist mir mein liebster Stil der Surrealismus“, sagt der syrische Kurde.

Kraftvolle Bilder, starke Farben

Tatsächlich finden sich oft Körper von Frauen oder von Tieren in angedeutetem Verfall: ein abgebrochenes Horn, eine Haut mit Rissen wie vertrocknete Erde oder ein Rücken mit dem Muster einer kugeldurchsiebten Hauswand – kraftvolle Bilder mit klaren Umrissen, mit starken Farben, und allesamt leicht beunruhigend. Nicht jeden Kunstliebhaber erreicht diese Serie. Daher malt „Xefur“ – eigentlich der Künstlername – auch Dekoratives, wie etwa ganz poppig und fashion-like einen grünen Pfau vor fliederfarbenem Hintergrund, oder auch ganz konservativ ein Stillleben. Alternativ präsentiert er eine Ansicht vom Weilheimer Marienplatz, leicht impressionistisch ins Vertikale überhöht. Auch Auftragsarbeiten führt er aus, wie etwa Porträtbilder nach Fotovorlagen. Stets aber bleibt der Duktus des Pinselstrichs klar, die Farbigkeit stark und auf den Punkt.

In Syrien kam regelmäßig die Polizei in sein Atelier

„Ich habe in meiner Heimat rund 35 Kunstschüler ausgebildet, und alle sind Künstler geworden“, sagt der Autodidakt mit einigem Stolz. Doch seine politischen Anspielungen eckten an. „In Syrien kam regelmäßig die Polizei in mein Atelier“, erinnert er sich. Später, da war er schon in der Türkei, schloss er sich einem Künstlerkreis an, der sogar im Irak, in Frankreich und in Dubai ausstellte. Das potenzielle Glück aber zerschlug sich schnell, denn der symbolhafte Einbezug von Frauenkörpern in den Bildern erzürnte einige islamistisch orientierte Männer. „Kurz darauf fand ich mein Atelier zertrümmert und meine Kunst zerstört vor.“

„Ich male fast jeden Tag ein Bild“

Hussein vergisst dies genauso wenig wie die Übergriffe gegen seinen Sohn, der einen christlich klingenden Namen trägt. „Sobald Religionen politisch gebraucht werden, gibt es Gewalt“, sagt er und man spürt: Nicht nur für die Bilder brennt dieser Künstler, sondern auch für den Frieden. In manchen Werken tauchen Darstellungen des vor 6000 Jahren in Mesopotamien verehrten Gottes Ahura Mazda auf, der – so ist Hussein überzeugt– den heute verstrittenen Buchreligionen vorausging und für Gemeinschaft sorgte. Ein weiteres Rätselzeichen auf den Bildern ist der Widderkopf. „In der kurdischen Kultur steht er für Wissen.“

Das Künstlerglück ist getrübt

Während die Arbeitsfläche im alten Tresorraum eine Notlösung ist, so sind die Galerie-Räume im Erdgeschoss großzügig und hell. Die Produktivität von Abdul Ghafoor Hussein, wie er eigentlich heißt, ist wieder zurückgekehrt: „Ich male fast jeden Tag ein Bild“, sagt er. Auch Lohnarbeit hat er gefunden – doch das Glück ist getrübt: „Seit mein vorläufiger Reisepass abgelaufen ist, kann ich mich nicht mehr an den Ausstellungen meiner Künstler-gruppe im Ausland beteiligen.“ Einen neuen Pass bekomme er nicht, wegen fehlender Dokumente. Leider sei den hiesigen Behörden schwer vermittelbar, dass den syrischen Kurden seit 1962 systematisch die höhere Schulbildung und die Papiere vorenthalten wurden. „Staatenlos dort, staatenlos hier“, seufzt „Xefur“.

Pläne schmiedet er dennoch. So könne er sich vorstellen, eines Tages Malkurse am Rathausplatz anzubieten. Zudem würde er sich mittelfristig ein Atelier ersehnen, das luftiger sei und wo er auch seine Bildhauerei wieder anfangen kann. Zunächst wünscht er sich Besucher in seiner „X-Galerie“, die samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr geöffnet ist (Rathaus-platz 15, Eingang gegenüber „Uhren Lutz“). Für den 11./ 12. März ist eine Vernissage zur Vorstellung neuer Werke geplant – darunter auch die sehr sparsam in Grautönen gefärbte „Ukrainische Frau“, die versucht, hinter schütterem Herbstlaub etwas Wärme zu erträumen.

Andreas Bretting