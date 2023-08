Weilheim hat ersten inklusiven Spielplatz - Neu gestaltetes Areal wird „phänomenal“ angenommen

Der erste inklusive Spielplatz in Weilheim wurde nun auch offiziell eröffnet. Er liegt am Huosiring. © Gronau

Mehrere Monate mussten die Weilheimer Kinder auf den Spielplatz am Huosiring verzichten, denn er wurde komplett umgestaltet. Schon seit 2019 war das Projekt im Gespräch. Nun ist es fertig und der Platz bereits stark frequentiert. Jetzt fand die offizielle Eröffnung statt.

Weilheim – Schon am 25. Juli war der Spielplatz freigegeben worden. „Er wurde bereits benutzt, obwohl er eigentlich noch geschlossen war“, erzählte Stadtbaumeisterin Katrin Fischer. Dem Drang der Kinder wurde nachgegeben und das Areal zugänglich gemacht, sobald die sicherheitsrelevante Abnahme erfolgt war.

„Wie der Spielplatz angenommen wird, ist phänomenal“, freute sich die stellvertretende Bürgermeisterin Angelika Flock inmitten vieler spielender Kinder. Sie lobte, dass Stadträtin Alexandra Bertl einst den Umbau angestoßen hatte und auch die kürzlich aus dem Stadtrat verabschiedete Spielplatzreferentin Petra Arneth-Mangano sich für das Vorhaben starkgemacht hatte.

Spezielle Hackschnitzel auf dem Boden als Erleichterung für Rollstuhlfahrer

„Wir wollen niemand ausschließen“, erläuterte Antonius Guhm von „Spessart Holzgeräte“, der Firma, die die Ausstattung geliefert und aufgebaut hat. Entstanden ist daher Weilheims erster inklusiver Spielplatz. Was das bedeutet, wird bereits beim ersten Blick auf die Neuanschaffungen deutlich: Der ausladende Rutschturm ist mit einer sanft ansteigenden Rampe versehen. Zwischendurch sollen speziell entwickelte Schwellen dafür sorgen, dass Kinder im Rollstuhl beim Erklimmen kurz Pause machen können und nicht zurückrollen. Oben sind Hocker angebracht, über die der Weg zur Rutsche für jeden ermöglicht werden soll. „Die Begleitperson kann den Rollstuhl dann holen und zum Kind bringen“, sagt Guhm.

Auch auf Kleinigkeiten wie Plätze am Brotzeittisch, am Mühlespiel oder am Sandspieltisch für Rollstuhlfahrer wurde geachtet. Spezielle Hackschnitzel auf dem Boden erleichtern das Bewegen auf Rädern. Eine Klang- und Tastwand samt Alphabet in Brailleschrift sollen weitere Sinne anregen. Die Töne der Klangröhren sorgen jedoch schon bei einem Anwohner für Unmut, der sie für zu laut hält. Ein anderer Schlägel könnte das ändern, so die Überlegung von Fischer.

124.000 Euro investiert

Flock kann die Kritik nicht nachvollziehen: „Das ist Musik in meinen Ohren. Ich verstehe nicht, wie das jemand stören kann.“ Sie betonte, dass Weilheim eine familienfreundliche Stadt sein möchte. Das lassen sich die Verantwortlichen auch etwas kosten. Rund 124.000 Euro wurden investiert. In dem Betrag sind nicht nur die Ausgaben für die nachhaltigen Holzgeräte aus deutscher Douglasie inbegriffen, sondern auch die für sämtliche Gartenarbeiten von der Firma Peter Seeling aus Polling, die sogar noch einige Sträucher spendete.

Zur Freude aller Beteiligten konnte der bestehende Baumbestand bleiben, sodass der Spielplatz angenehme Schattenplätze bietet. In den bereitstehenden Holzliegen genießen das auch schon die erwachsenen Begleitpersonen ausgiebig. Ursula Gallmetzer