Erweiterung der Hardtschule kostet 15 Millionen - Stadt muss dafür Schulden machen

Von: Magnus Reitinger

Mammutprojekt für die nächsten Jahre: Wegen steigender Schülerzahlen und des baldigen Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung muss die Grundschule am Hardt erweitert werden – mit heftigen Folgen für die Finanzen der Stadt Weilheim. © Gronau

Das Tief bei den Gewerbesteuer-Einnahmen ist überwunden – das ist die gute Nachricht für den Etat 2022 der Stadt Weilheim. Zwar steigen die Ausgaben im Verwaltungshaushalt stark an, doch sie können heuer problemlos finanziert werden. Für die Folgejahre allerdings steht eine neue „Riesenbaustelle“ ins Haus.

Weilheim – Leichtes Aufatmen im Rathaus: Fürs laufende Jahr stellt sich Weilheims Finanzlage besser dar, als es noch im vergangenen November schien. Obwohl die Ausgaben im Verwaltungshaushalt gegenüber dem Vorjahr um fast 2,8 Millionen Euro ansteigen, ist die Gegenfinanzierung laut Stadtkämmerer Christoph Scharf heuer unproblematisch. Der städtische Etat 2022 sei „für sich betrachtet relativ unspektakulär“, die Zustimmung des Stadtrats in der heutigen Haushaltssitzung dürfte also nur Formsache sein.

Große Sorgen bereitet die Sanierung der zurzeit gesperrten Stadthalle: Was die Behebung der Schäden an der Dachkonstruktion kosten wird, klärt sich erst im Frühjahr. Es könnte in den Millionenbereich gehen. © Ruder

„Allerdings steht der Stadt nun eine neue Riesenbaustelle ins Haus“, bremst Scharf in der Beschlussvorlage etwaige Erwartungen sogleich aus, und zwar „die Erweiterung der Hardtschule“. Wegen steigender Schülerzahlen und des baldigen Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung komme man nicht mehr darum herum, die Kapazitäten der Grundschule auszubauen. So steht diese Maßnahme nun neben dem Hochwasserschutz Angerbach im Finanzplan für die nächsten Jahre – was die Reserven der Stadt wohl in Rekordtempo dahinschmelzen lässt.

Ohne neue Schulden wird es nicht gehen

Schon 2024 werden die Rücklagen – die aktuell immerhin 15,5 Millionen Euro betragen – voraussichtlich aufgezehrt sein. Dann sind neue Millionenkredite nötig, zumindest bis ab 2026 die staatlichen Zuschüsse für die Hardtschul-Erweiterung fließen. Die wird nach grober Schätzung mit rund 14,8 Millionen Euro zu Buche schlagen. Knapp die Hälfte davon erwartet die Stadt als Förderung – jedoch mit teils mehrjähriger Verzögerung.

Der erweiterte Stadtbusverkehr ist einer der Gründe für stark steigende Ausgaben im Verwaltungs-Etat. 775.000 Euro zahlt die Stadt dafür heuer an die Stadtwerke. 2021 kostete das Angebot noch 200.000 Euro weniger. © Gronau

Die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2025 sei „auf den ersten Blick schon besorgniserregend“, fasst der Stadtkämmerer zusammen. Allerdings seien einige Zahlen darin „mit großen Unsicherheiten behaftet“. Ob etwa die Ansätze für die Hardtschule, den Hochwasserschutz oder die Sanierung der Stadthalle tatsächlich so in Anspruch genommen werden, das kläre sich erst dieses und nächstes Jahr, so Scharf. „Womöglich sieht der Haushalt 2023 mit dem Finanzplan wieder ganz anders aus.“ Was zumindest für Letzteren wünschenswert wäre. Denn laut jetziger Planung würden die Schulden der Stadt Weilheim (aktuell knapp 17 Millionen Euro) trotz jährlicher Tilgung von rund einer Million bald drastisch steigen: 2024 auf rund 19,8 Millionen, 2025 gar auf 26,6 Millionen Euro.

Sicher ist: Das Etatvolumen wird sich in den kommenden Jahren wegen der Hardtschul-Erweiterung deutlich erhöhen. Heuer liegt das Gesamtvolumen mit knapp 61,2 Millionen Euro nur 0,5 Prozent (300.000 Euro) über dem des Vorjahres. Denn während der Verwaltungshaushalt – also jener Teil des Etats, der die laufenden Kosten abdeckt – um 2,85 Millionen Euro wächst, sind im Vermögenshaushalt (in den Baumaßnahmen und andere Investitionen fallen) 2,55 Millionen Euro weniger eingeplant. Das ist ein Rückgang um 20 Prozent, wobei zusätzlich zum Neuansatz noch Haushaltsausgabereste von fast 8,5 Millionen Euro für bereits laufende Projekte zur Verfügung stehen.

„Kulturstadel“ wird provisorisch ausgebaut

Weilheims Verwaltungshaushalt knackt erstmals die Marke von 50 Millionen Euro. Höhere Kosten ergeben sich etwa durch die Tariferhöhungen fürs Personal, Großveranstaltungen wie die Französische Woche oder das Volksfest – die zuletzt coronabedingt ausfielen – sowie den neuen, erweiterten Stadtbusverkehr. Der Posten „Gebäudeunterhalt“ steigt unter anderem wegen des provisorischen Ausbaus des künftigen „Kulturstadels“ an der Eisenkramergasse und Fenstersanierungen im Ärztehaus an der Murnauer Straße.

„Rasante Kehrtwendung“ bei Gewerbesteuer

Das satte Ausgabenplus gegenüber dem Vorjahr ist heuer deshalb gut zu schultern, weil die Steuereinnahmen kräftig steigen, vor allem bei der Gewerbesteuer: Nach dem „absoluten Tiefpunkt“ 2020 gab es hier 2021 „eine rasante Kehrtwendung“, so der Stadtkämmerer – es kamen 5,1 Millionen Euro mehr als im Vorjahr herein. 2022 plant die Stadt mit Gewerbesteuereinnahmen von 11,5 Millionen Euro. Die Schlüsselzuweisungen liegen mit 3,84 Millionen leicht höher als im Vorjahr. Andererseits muss die Stadt über eine Million mehr Kreisumlage zahlen.

Weil die Ausgaben unterm Strich noch stärker steigen als die Einnahmen, schafft es die Stadt auch 2022 nicht, über eine Million Euro vom Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zuzuführen – wie es vorgeschrieben wäre. Bei den geplanten Baumaßnahmen macht vor allem die nötige Stadthallensanierung Sorgen. Denn deren Kosten sind noch völlig offen und für 2022 und 2023 nur mit einem „Platzhalter“ von 1,3 Millionen Euro eingestellt.

Die Stadtratssitzung beginnt am heutigen Donnerstag, 3. Februar, um 18.30 Uhr im Zugspitzsaal des Landratsamtes Weilheim (Stainhartstraße 7) und ist öffentlich. Doch stehen für Besucher nur eingeschränkt Plätze zur Verfügung, wie die Stadt betont. Zutritt ist nur mit 3G- und Identitätsnachweis möglich, es gilt FFP2-Maskenpflicht.