Weilheim will „Essbare Stadt“ werden

Von: Magnus Reitinger

Sie pflanzten die erste „Naschinsel“ in der Grünanlage „Am Riß“: (v.l.) Agenda-Vertreter Heiner Putzier und die Stadtratsmitglieder Angelika Flock, Alfred Honisch und Marion Lunz-Schmieder mit Klimaschutzmanagerin Katharina Segerer (vorne) sowie den Grünpflegern Gregor Leischig und Sebastian Soyer (Stadtwerke; hinten, v.l.). © Stadt weilheim

Weilheim präsentiert sich als „Stadt zum Anbeißen“: An verschiedenen Stellen der Innenstadt entstehen kleine „Naschinseln“ mit Beerensträuchern und Obstbäumen. Interessierte Bürger können dort nicht nur etwas lernen, sondern sich auch bei den Früchten bedienen.

Weilheim – Es ist ein Projekt, das allen Weilheimern schmecken soll: Mehrere öffentliche „Naschinseln“ in der Innenstadt laden künftig dazu ein, sich im Sommer ein paar Beeren und im Herbst einen Apfel oder eine Birne zu pflücken. Die Stadtverwaltung will damit „einen Raum schaffen, der die Natur im wahrsten Sinne des Wortes begreiflich macht und zum Erhalt der biologischen Vielfalt in der Stadt beiträgt“ – so heißt es in einer Pressemitteilung von Bürgermeister Markus Loth: „Denn Beeren schmecken nicht nur gut, sie leisten auch einen wichtigen Beitrag zu Gesundheitsförderung, und die Sträucher und Bäume bieten auch den Insekten ein artgerechtes Zuhause.“

Birnen, Zwetschgen und vielerlei Beeren an der Stadtmauer

Angestoßen hatte diese „Naschgärten“ vergangenen Sommer die CSU-Fraktion im Weilheimer Stadtrat: So könne die Stadt zum Erhalt der biologischen Vielfalt beitragen und „das Bewusstsein für die Natur bei Jung und Alt schärfen“, hieß es in dem Antrag (wir berichteten). Nun ging es an die Umsetzung: Die Grünpfleger der Stadtwerke, die auch die Pflege übernehmen, haben gemeinsam mit einigen Stadträten die ersten Beerensträucher gepflanzt – nämlich verschiedene Sorten Johannisbeeren und Stachelbeeren, dazu Maibeere und Aroniabeere – sowie einen Apfel- , einen Birnen- und einen Zwetschgenbaum.

In den städtischen Grünanlagen „Am Riß“ (vor der Stadtmauer am Oberen Graben), am Maibaumpark und an der neuen Bushaltestelle am Unteren Graben können die Weilheimer bald „dem heimischen Obst beim Wachsen zuschauen“, freut sich Loth – und später auch davon probieren. Wie berichtet, wurde im Garten der Freundschaft an der Stadtmauer kürzlich auch ein „Roter Weilheimer“ als „Stadtratsbaum“ gepflanzt. Auf diese Weise gehe man „erste Schritte Richtung ,Essbare Stadt’“, erklärt der Rathaus-Chef, und wolle „zeigen, wie gut heimisches Obst schmecken kann“.

Bald kommen noch „Genussinseln“ hinzu

Für Ende April ist bereits die nächste Aktion angekündigt, „die den Weilheimern den heimischen Lebensmittelanbau näher bringen soll“. Zusätzlich zu den „Naschinseln“ werden an verschiedenen Orten im Stadtgebiet und an der Ammer auch sogenannte „Genussinseln“ entstehen. Dafür wird der Arbeitskreis „Lebensmittel und Essen“ der Weilheimer Agenda 21 unter der Federführung von Heiner Putzier zusammen mit Schulklassen der Berufsschule, des Gymnasiums und der Mittelschule Weilheim Hochbeete bauen, aufstellen und bepflanzen. Fünf bis sechs Standorte sind dafür vorgesehen: „Am Riß“, im Maibaumpark, bei der Stadtbücherei sowie beim Ammersteg an der Au. Auch die Pflanzpyramiden am Kirchplatz sollen in diesem Zuge mit Kräutern bestückt werden. Finanziell unterstützt wird das Projekt laut Putzier aus dem Jahresetat der Agenda 21 sowie vom Verschönerungsverein Weilheim.

Alle Bürger seien „herzlich eingeladen, sich die Projekte anzusehen, sich um die Pflanzen zu kümmern oder im Sommer einfach nur zum Ernten vorbeizuschauen“, betont Bürgermeister Loth.